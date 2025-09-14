Suverén Dvořák! Z UFC do Oktagonu se vrátil vítězstvím, mladík Batfalský nestačil

„Říkal jsem vám, že Batfal nebude mít u mě doma v Německu šanci, že zvítězím. A myslím, že teď si zasloužím titulový zápas,“ hlásil po hlavním zápase do mikrofonu Palokaj, jenž v Oktagonu ve své pérové váze (do 66 kg) dosud neprohrál. Ani tentokrát v zaplněné ZAG Areně v Hannoveru.
Mladík Batfalský v kleci brzy zjistil, že šampion dvou německých organizací je zatím na jeho síly. První kolo strávil zejména v defenzivě, nestíhal bránit takedowny, ale ve druhém se oklepal a nadělil sokovi pár loktů. I to ale bral soupeř.
„Kubí, pojď ještě, dej další loket,“ ozývalo se z jeho rohu. Spíš ale schytával než rozdával. Batfalský, druhý v soutěži Muž roku 2025, dostal přes 100 signifikantních úderů. Sveřepě držel. Má snad betonovou bradu?
Ve třetí čili poslední rundě byla k vidění atraktivní přestřelka, oba chtěli vyhrát. Zkušený Palokaj, který zničil i Ryšavého či Pokorného, si už však zápas pohlídal.
Talentovaný „Batfal“ ukázal, že má před sebou velkou budoucnost. A třeba si na titulovou šanci sáhne jindy. Teď však míří domů za svými osmi kočkami a dvěma čínskými kachnami s nepořízenou.
Turnaj v Hannoveru začal jiný Čech: nováček Oktagonu s exotickým jménem a jihoafrickými kořeny Jixie Molapo. Ten má zkušenosti z RFA či IAF. V zápase, který byl na kartu přidán dodatečně, porazil Finna Griessmana na body. A byl štěstím bez sebe.
„Před sedmi dny jsem přijal tuto šanci a podívejte. Nemám slov, úžasné!“ A vyslovil i jedno přání: „Chci proti sobě vidět Růžového pantera. Třeba z něj udělám modrého pantera,“ vyzval na souboj Davida Kozmu.
Face Your Fear. Oktagon má nové motto. Přesahuje klec, říká Novotný
Tahákem turnaje byl zápas Davida Dvořáka. 33letý bijec se vrátil do Oktagonu po šesti letech. Naposledy v této organizaci porazil v červenci 2019 Arsena Taigobova ve druhém kole. Pak dostal šanci v UFC. Navždy bude prvním Čechem, který vyhrál svůj debut v UFC. Teď je zpět doma a myslí na titul v Oktagonu.
Kurd Mohammed Walid mu hned na začátku tvrdým kolenem roztrhl obočí a oko se mu začalo zalívat krví. Což byl pro Dvořáka jasný vzkaz: Neplýtvej časem. A tak minutu před koncem úvodního kola trefil tvrdý hák a bylo hotovo. Signifikantní údery? 15:15. Jenže Dvořák byl efektivnější. Připsal si už 17. vítězství před časovým limitem.
„Byl jsem fakt v problémech. Nalepený na pletivu jsem si říkal: Tyjo, já můžu klidně prohrát. Vždyť chci být šampion Oktagonu, nesmím prohrát. A nejde jen o mě. Pomáhám chudým dětem a takhle budu mít víc možností. Tohle byla moje motivace se zvednout,“ vyprávěl Dvořák, nová tvář muší váhy. „Teď věřím, že dostanu titulový zápas v O2 areně.“
Příští turnaj Oktagonu se uskuteční hned příští sobotu 20. září v německém Frankfurtu. Následovat bude 4. října MMA galavečer v Bratislavě i s českým bojovníkem Dominikem Humburgerem.