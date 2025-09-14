Suverén Dvořák! Z UFC do Oktagonu se vrátil vítězstvím, mladík Batfalský nestačil

Autor:
  0:04
Poprvé v historii se uskutečnil turnaj Oktagonu v německém Hannoveru. Poprvé se v hlavním zápase představil teprve 22letý bojovník. A to český mladík Jakub Batfalský. Na mazáka Gjoniho Palokaje z Německa však nevyzrál, prohrál jednoznačně na body. Další dva Češi však slavili: David Dvořák i Jaxie Molapo.
David Dvořák se vrátil do Oktagonu po 6 letech vítězstvím v 1. kole.

David Dvořák se vrátil do Oktagonu po 6 letech vítězstvím v 1. kole. | foto: OKTAGON MMA

David Dvořák se vrátil do Oktagonu po šesti letech.
Jakub Batfalský a Němec Gjoni Palokaj. Český bojovník prohrál na body.
Jakub Batfalský a Němec Gjoni Palokaj. Český bojovník prohrál na body.
Jixie Molapo, nováček Oktagonu
7 fotografií

„Říkal jsem vám, že Batfal nebude mít u mě doma v Německu šanci, že zvítězím. A myslím, že teď si zasloužím titulový zápas,“ hlásil po hlavním zápase do mikrofonu Palokaj, jenž v Oktagonu ve své pérové váze (do 66 kg) dosud neprohrál. Ani tentokrát v zaplněné ZAG Areně v Hannoveru.

Mladík Batfalský v kleci brzy zjistil, že šampion dvou německých organizací je zatím na jeho síly. První kolo strávil zejména v defenzivě, nestíhal bránit takedowny, ale ve druhém se oklepal a nadělil sokovi pár loktů. I to ale bral soupeř.

„Kubí, pojď ještě, dej další loket,“ ozývalo se z jeho rohu. Spíš ale schytával než rozdával. Batfalský, druhý v soutěži Muž roku 2025, dostal přes 100 signifikantních úderů. Sveřepě držel. Má snad betonovou bradu?

Ve třetí čili poslední rundě byla k vidění atraktivní přestřelka, oba chtěli vyhrát. Zkušený Palokaj, který zničil i Ryšavého či Pokorného, si už však zápas pohlídal.

Talentovaný „Batfal“ ukázal, že má před sebou velkou budoucnost. A třeba si na titulovou šanci sáhne jindy. Teď však míří domů za svými osmi kočkami a dvěma čínskými kachnami s nepořízenou.

Turnaj v Hannoveru začal jiný Čech: nováček Oktagonu s exotickým jménem a jihoafrickými kořeny Jixie Molapo. Ten má zkušenosti z RFA či IAF. V zápase, který byl na kartu přidán dodatečně, porazil Finna Griessmana na body. A byl štěstím bez sebe.

„Před sedmi dny jsem přijal tuto šanci a podívejte. Nemám slov, úžasné!“ A vyslovil i jedno přání: „Chci proti sobě vidět Růžového pantera. Třeba z něj udělám modrého pantera,“ vyzval na souboj Davida Kozmu.

Face Your Fear. Oktagon má nové motto. Přesahuje klec, říká Novotný

Tahákem turnaje byl zápas Davida Dvořáka. 33letý bijec se vrátil do Oktagonu po šesti letech. Naposledy v této organizaci porazil v červenci 2019 Arsena Taigobova ve druhém kole. Pak dostal šanci v UFC. Navždy bude prvním Čechem, který vyhrál svůj debut v UFC. Teď je zpět doma a myslí na titul v Oktagonu.

Kurd Mohammed Walid mu hned na začátku tvrdým kolenem roztrhl obočí a oko se mu začalo zalívat krví. Což byl pro Dvořáka jasný vzkaz: Neplýtvej časem. A tak minutu před koncem úvodního kola trefil tvrdý hák a bylo hotovo. Signifikantní údery? 15:15. Jenže Dvořák byl efektivnější. Připsal si už 17. vítězství před časovým limitem.

„Byl jsem fakt v problémech. Nalepený na pletivu jsem si říkal: Tyjo, já můžu klidně prohrát. Vždyť chci být šampion Oktagonu, nesmím prohrát. A nejde jen o mě. Pomáhám chudým dětem a takhle budu mít víc možností. Tohle byla moje motivace se zvednout,“ vyprávěl Dvořák, nová tvář muší váhy. „Teď věřím, že dostanu titulový zápas v O2 areně.“

Příští turnaj Oktagonu se uskuteční hned příští sobotu 20. září v německém Frankfurtu. Následovat bude 4. října MMA galavečer v Bratislavě i s českým bojovníkem Dominikem Humburgerem.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Krajicek, Ram vs. Macháč, MenšíkTenis - Kvalifikace - 13. 9. 2025:Krajicek, Ram vs. Macháč, Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 4:4
  • 1.82
  • -
  • 1.98
Fritz vs. LehečkaTenis - Kvalifikace - 14. 9. 2025:Fritz vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
14. 9. 01:00
  • 1.41
  • -
  • 2.87
Bartůňková vs. JovicováTenis - Semifinále - 14. 9. 2025:Bartůňková vs. Jovicová //www.idnes.cz/sport
14. 9. 02:00
  • 2.60
  • -
  • 1.55
Tiafoe vs. MenšíkTenis - Kvalifikace - 14. 9. 2025:Tiafoe vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
14. 9. 02:30
  • 1.93
  • -
  • 1.87
Žižkov vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 9. kolo - 14. 9. 2025:Žižkov vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
14. 9. 10:15
  • 3.89
  • 3.75
  • 1.78
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Davis Cup ONLINE: Po dvouhodinové pauze se opět hraje, Češi chtějí čtyřhru srovnat

Sledujeme online

Po prvním dni je stav daviscupového utkání mezi Českem a Spojenými státy 1:1 a sobota by měla rozhodnout, kdo postoupí na listopadový finálový turnaj. Ve čtyřhře soupeří páry Tomáš Macháč, Jakub...

14. září 2025

Suverén Dvořák! Z UFC do Oktagonu se vrátil vítězstvím, mladík Batfalský nestačil

Poprvé v historii se uskutečnil turnaj Oktagonu v německém Hannoveru. Poprvé se v hlavním zápase představil teprve 22letý bojovník. A to český mladík Jakub Batfalský. Na mazáka Gjoniho Palokaje z...

14. září 2025

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Premium

V zákulisí NHL se už v září schyluje ke zvlášť štědré nadílce. Hvězdy vyhlížejí gigantické balíky peněz. Nejen Edmonton napjatě sleduje, jak se rozhodne božský McDavid. Mluvil o tom i kanadský...

14. září 2025

Toyota odsunula Hyundai. Chilskou rallye nově vede matador Ogier

Druhá etapa Chilské rallye patřila jezdcům týmu Toyota, kteří z prvních dvou míst sesadili rivaly z Hyundaie. Do vedení se dostal osminásobný mistr světa Sébastien Ogier, šest sekund za Francouzem je...

13. září 2025  23:29

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a...

13. září 2025  21:29

Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili záložní tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic. Jihomoravané se...

13. září 2025  13:02,  aktualizováno  21:26

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Sedm zápasů, jen tři body. Zase. Fotbalové Teplice po roce prožívají depresivní déjà vu, na rozdíl od loňska trenéra Zdenka Frťalu černé myšlenky nepřepadly. „Nechci končit, položit to, vůbec...

13. září 2025  21:17

Fleury se ve čtyřiceti vrací do Pittsburghu. Aby v jeho dresu ukončil kariéru

Čtyřicetiletý hokejový brankář Marc-André Fleury se s kariérou symbolicky rozloučí v dresu Pittsburghu, se kterým třikrát získal Stanley Cup. Legendární Kanaďan oznámil po sezoně odchod do hokejového...

13. září 2025  20:57

Krejčí při debutu v Premier League padl, Souček viděl červenou kartu za ostrý faul

Zvládl celý zápas, nakonec ale Ladislav Krejčí při premiéře za Wolverhampton prohrál v Newcastlu 0:1. Hlavičkou rozhodl německý útočník Nick Woltemade a hosté padli počtvrté v řadě. Další český...

13. září 2025  20:45,  aktualizováno  20:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli ve třetím kole bundesligy na stadionu Unionu Berlín 4:2 a připsali si druhé vítězství. V základní sestavě hostů nastoupili obránci Robin Hranáč a Vladimír Coufal, který...

13. září 2025  19:26,  aktualizováno  20:48

Dvě červené? Obě mohly být žluté, je přesvědčený olomoucký kouč Janotka

Během deseti minut přišel trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka v Plzni o dva vyloučené hráče. V 58. minutě stoper Sylla zatáhl unikajícího Adua a dostal rovnou červenou kartu. A zanedlouho...

13. září 2025  20:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.