ONLINE: Oktagon na Štvanici: Humburger zabojuje o miliony, Szabová o titul

Vrcholem turnaje Oktagon 74 bude souboj o titul bantamové váhy mezi Slovenkou Lucií Szabovou a Norkou Cecilií Bolanderovou. Na řadu by měl přijít před půlnocí.
Tahákem akce jsou všechna čtyři čtvrtfinále štědrého pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger střední váhy Oktagonu do 84 kilogramů. V boji o výhru 300 tisíc eur, čili zhruba 7,5 milionu Kč, zůstali i jeden Čech a Slovák – Dominik Humburger a Marek Mazúch.
Humburger, nový objev Oktagonu, v dubnu v Karlových Varech překvapivě knokautoval Samuela „Piráta“ Krištofiče, nyní ho čeká Jihoafričan Mark Hulme. Mazúch se utká s Polákem Krzysztofem Jotkem, veteránem UFC. Ani Čech, ani Slovák rozhodně nejsou favority na postup.
Vítězové postoupí do semifinále Gamechangeru a získají tak minimálně 80 tisíc eur, teda zhruba dva miliony Kč.
