ONLINE: Oktagon na Štvanici: Humburger zabojuje o miliony, Szabová o titul

Oktagon se po dvouleté pauze vrací na pražský ostrov Štvanice. Od 18:30 je na programu deset zápasů a v nich pětice českých bojovníků, galavečer MMA sledujte v podrobné online reportáži.
Dominik Humburger na Oktagonu v Karlových Varech porazil Samuela Krištofiče.

Dominik Humburger na Oktagonu v Karlových Varech porazil Samuela Krištofiče. | foto: OKTAGON MMA

Oktagon na Štvanici
Štvanice zaplněná pěti tisíci lidmi na turnaji Oktagon.
Samuel Krištofič a Dominik Humburger na Oktagonu 70
Dominik Humburger po výhře na Oktagonu v Karlových Varech.
Vrcholem turnaje Oktagon 74 bude souboj o titul bantamové váhy mezi Slovenkou Lucií Szabovou a Norkou Cecilií Bolanderovou. Na řadu by měl přijít před půlnocí.

Tahákem akce jsou všechna čtyři čtvrtfinále štědrého pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger střední váhy Oktagonu do 84 kilogramů. V boji o výhru 300 tisíc eur, čili zhruba 7,5 milionu Kč, zůstali i jeden Čech a Slovák – Dominik Humburger a Marek Mazúch.

Humburger, nový objev Oktagonu, v dubnu v Karlových Varech překvapivě knokautoval Samuela „Piráta“ Krištofiče, nyní ho čeká Jihoafričan Mark Hulme. Mazúch se utká s Polákem Krzysztofem Jotkem, veteránem UFC. Ani Čech, ani Slovák rozhodně nejsou favority na postup.

Vítězové postoupí do semifinále Gamechangeru a získají tak minimálně 80 tisíc eur, teda zhruba dva miliony Kč.

Turnaj je vyprodaný, můžete ho sledovat živě přes stream i v podrobné textové reportáži na iDNES.cz

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...

9. srpna 2025  14:37

MMA? Mladí hledí na peníze. Kluk ze salaše Mazúch se po Štvanici těší na halušky

Premium

V dětství vyháněl ovce na pastvu, pak je podojil a z mléka pomáhal vyrábět brynzu. Anebo se motal kolem traktoru. „Věděl jsem, že se jednou budu živit rukama. Ale že budu MMA zápasníkem? To by mě...

9. srpna 2025

