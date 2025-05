Hlavní karta turnaje Oktagon 72 v Edenu:

Zápasníci Váhová kategorie Skóre (V-P-R) Karlos Vémola vs. Attila Végh Light heavyweight (93 kg) 37-9-0 vs. 33-10-2 Makhmud Muradov vs. Patrik Kincl Middleweight TITLE FIGHT 28-8-0 vs. 28-11-0 Matěj Peňáz vs. Piotr Wawrzyniak Middleweight 10-1-0 vs. 14-6-0 Kerim Engizek vs. Mick Stanton Middleweight 22-4-0 vs. 14-8-0 Bojan Veličković vs. Ronald Paradeiser Welterweight 25-12-2 vs. 21-9-0 Frederic Vosgröne vs. Lucas Alsina Light heavyweight 4-0-0 vs. 13-5-0 Ivan Buchinger vs. Vladimír Lengál Lightweight 44-10-0 vs. 7-4-0 Radek Roušal vs. Adrian Hamerski Featherweight 4-2-0 vs. 4-1-0 Karol Ryšavý vs. Jakub Batfalský Featherweight 14-8-0 vs. 7-1-0 Alina Dalaslan vs. Róża Gumienna Bantamweight (ženy) 1-0-0 vs. 5-4-0

Vémola vs. Végh: Rivalové v souboji o všechno

Jejich první souboj se konal v roce 2019. Vémola do té doby velmi suverénní v kleci i slovně narazil hned v prvním kole. Výborně připravený Végh ustál jeho pokusy o stržení na zem a tvrdou ranou ho knockautoval hned v prvním kole. Zápasem století v O 2 areně přišel Vémola o image neporazitelného monstra a toužil po odvetě.

Dočkal se jí v roce 2024 a přinesla mu velkou satisfakci. V pražském Edenu soupeře v ringu naháněl a tentokrát už ho na zem dostal. Nasadil arm triangle a Végh musel odklepat. Vémola prohlásil, že se konečně ukázalo, kdo je lepší. S tím se Végh nehodlal smířit a pár měsíců nato vyzval Vémolu k rozhodující bitvě.

a přinesla mu velkou satisfakci. V pražském Edenu soupeře v ringu naháněl a tentokrát už ho na zem dostal. Nasadil arm triangle a Végh musel odklepat. Vémola prohlásil, že se konečně ukázalo, kdo je lepší. S tím se Végh nehodlal smířit a pár měsíců nato vyzval Vémolu Odveta se stala největším turnajem Česka a Slovenska a zlomila rekordy sledovanosti.

Třetí souboj velkých rivalů se 14. června 2025 vrátí do Edenu s nejlepší kartou v historii OKTAGONU. A má jednou provždy přinést odpověď na otázku, kdo je lepší. Pikantnější nádech přináší i prohlášení, že má jít o poslední zápas v kariéře obou velikánů.

Muradov vs. Kincl. Rváči s příběhem

Že OKTAGON 72 není jen o souboji Vémoly s Véghem dokazuje i další extrémně zajímavé měření sil. Muradov vs. Kincl. Dvě nejlepší střední váhy domácí scény, borci ze světové špičky a obrovští rivalové na vrcholu kariéry v bitvě o titul prozatímního šampiona.

Oba mají za sebou zajímavý příběh. Uzbecký bojovník Muradov mnoho let hrdě nastupoval do klece i s českou vlajkou na zádech. Do malého evropského státu dorazil téměř bez peněz, ale po tvrdé dřině prorazil do velkého světa profesionálních MMA zápasníků. Později podepsal smlouvu se slavnou organizací UFC.

V očích českého státu se však stal nežádoucí osobou. „Řekli mi, že jsem nebezpečný pro stát a veřejnost, ale konkrétní důvod neuvedli. Nic nemají,“ tvrdí Muradov.

České úřady zápasníkovi omezily pobyt v České republice krátkodobým vízem. Podle ministerstva vnitra se totiž zápasník stýká s kriminálním prostředím, což má představovat bezpečnostní riziko pro stát. Muradov se proti rozhodnutí bránil žalobou, kterou ale soud zamítl.

Patrik Kincl je jednou z největších hvězd domácí scény MMA. V roce 2023 v odvetě zmlátil Karlose Vémolu a stal se prvním Čechem, který ho porazil. Kincl kromě OKTAGONU dosáhl i úspěchů v polské organizaci KSW.

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

Kincl strávil v mládí dva roky ve vězení. Byl odsouzen za trestné činy vydírání, ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. O tomto období hovoří jako o „době temna“, která ho však motivovala ke změně životního směru. Po propuštění se plně soustředil na sport a stal se jedním z nejúspěšnějších MMA bojovníků v Česku. Sám uvádí, že mu MMA doslova zachránilo život a pomohlo mu vyhnout se dalším problémům se zákonem.

Další vybrané lahůdky:

Bitva střelců: Peňáz vs. Wawrzyniak

Matěj Peňáz se postupně stává jedním z klenotů OKTAGONU. Elitní postojář baví diváky atraktivním stylem. Hájit bude sérii deseti výher, z toho devět KO a sedm už v prvním kole. Peňáz je jeden z největších favoritů Tipsport Gamechanger.

Matěj Peňáz postoupil do čtvrtfinále pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger střední váhy.

Ve čtvrtfinále však čeká Piotr Wawrzyniak. Polská sekera a černý kůň milionové pyramidy dokázal ukončit v 1. kole rozjetého Mazúcha. Předtím porazil Michailidise, v titulovém souboji potrápil Kincla a tvrdě ukončil Čepa. Na kontě má devět KO, v ruce rány jako z děla a neskutečnou odolnost.

Souboj sympaťáků: Veličkovič vs. Paradeiser

Oba mimo ring zaujmou kultivovaným a inteligentním projevem i pokorou. Bojan Veličkovič je bojovník s ocelovou holení a extrémně tvrdými lowkicky, prošel také organizacemi UFC či PFL.

Loňský vítěz evropské MMA ligy mistrů Tipsport Gamechanger ve welterové váze mimo vlastní zápasení vede tréninky dětí, školí trenéry, studuje a pořádá semináře.

Bojan Veličkovič, vítěz prvního Gamechangeru

Rony Paradeiser, bývalý šampion lehké váhy OKTAGONU se může pochlubit impozantním seznamem úspěchů. V průběhu své kariéry porazil soupeře jako jsou Ryšavý, Brichta, Torres a Buchinger. Jen málokterý bojovník v jeho věku (28) se může pyšnit takovými úspěchy a zkušenostmi.

Vstupenky na OKTAGON 72:

Vstupenky na OKTAGON 72 můžete zakoupit v síti ticketportal.cz, na odkaz se dostanete i přes webové stránky organizace.

Kde sledovat OKTAGON 72 živě?

Celý atraktivní turnaj můžete zhlédnout na stanici Premier Sport 3 Extra (Oneplay) nebo v nabídce televize Telly. Za sledování kompletního turnaje OKTAGONU 72 však u všech poskytovatelů zaplatíte jednorázový poplatek.

Přenos půjde zakoupit také přímo na stránkách OKTAGONU.