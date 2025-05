„Už se nemůžu dočkat, bude to jeden z největších zápasů mé kariéry. Nejspíš ten vůbec největší,“ říká Roušal, který minulý víkend bral výhru nad Polákem Kutylou na TKO na turnaji Oktagonu v Karlových Varech. A vysloužil si další velký duel.

V úterý dopoledne dorazil spolu se zápasníkem Vlado Lengálem přímo do pražského Edenu okusit prostředí stadionu, kam se za pár týdnů oba vrátí.

Dva dobří kamarádi i tréninkoví parťáci. Jeden z Brna, druhý ze Znojma. Že se oba představí v kleci na MMA turnaji roku? „Věřili jsme, že to klapne.“

Oktagon oznámil dva nové zápasy pro turnaj v Edenu 14. června. Bojovat tu budou Radek Roušal i Vlado Lengál. Kdo budou jejich soupeři? To už se brzy dozvíme.



„Je tu klídek, ale bude to hukot. Dobře si to vybavuju z loňska,“ poví zkušenější Lengál, jenž tu loni před zhruba 28 tisíci diváky nestačil na Denize Ilbaye. Jedovatá rána na spodek ve 2. kole a šel k zemi. Tentokrát si hodlá spravit chuť.

Ale proti komu? Česko-slovenská MMA organizace oznámí soupeře obou českých bijců v nejbližších dnech či týdnech. Zatímco 30letý Roušal půjde v pérové váze do 66 kilogramů, o šest let starší Lengál nedávno přešel o váhu výš a čeká ho souboj v divizi do 70 kg.