Tvrdý pravý hák, zatnout bicepsy a hurá vyskočit na pletivo. Poppeck v hlavním zápase turnaje Oktagon 71 mohl slavit hned v 1. kole. Jasná dominance. Signifikantní údery? 15:0. A pak přišlo KO.



„Přesně tak, jak jsem plánoval. Navíc v Mnichově, mém domovském městě. Snad se tady uvidíme i na turnaji v listopadu,“ vykládal do mikrofonu Poppeck, který přitom před dvěma lety s Langerem prohrál. Teď přišel revanš.



„Trefil jsem ho do brady a pak ukončil. Myslím, že technicky jsem v polotěžké váze v Oktagonu nejlepší.“



Byla to povedená předehra před pražským Edenem. Ano, další turnaj Oktagonu se uskuteční 14. června právě na fotbalovém stadionu Slavie v pražských Vršovicích. Tahákem je třetí rozlučkový souboj mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem i střet Patrika Kincla s Machmudem Muradovem.

Ale zpět do Mnichova, kde kromě domácích bijců vládli Irové. Drzoun Shem Rock uspěl na body proti Attilovi Korkmazovi, poté v hlavním předzápase turnaje vyhrál další Ir Denis Frimpong. Domácího Arijanna Topajae utlumil levou zadní a rozhodčí zápas ukončil.

Jako první z českých bojovníků šel do hry Jan Malach. Rychle se však poroučel. 33letý „Král severu“, jak si Malach říká, v 1. kole nestačil na domácího Němce Endrita Brajshoriho. Podobně dopadl i další Čech Jakub Dohnal, jenž v úvodním kole schytal knokaut. Brazilec Wanderley Junior se v předchozím zápase trápil s urputným Eskijevem, proti Dohnalovi si ale počínal suverénně.

Ani další český bijec Peter Gabal neuspěl. Německý supertalent Elias Jakobi byl nad jeho síly a ve druhém kole nováček v MMA duel ukončil.



Ovšem další dva Češi už mohou odjíždět z bavorské metropole spokojeni. Zdeněk Polívka neměl zápas víc než rok a půl, bojoval se zdravím. Zápal plic, další tréninkové dávky, kolaps. Měl se vrátit už na konci loňského roku, ale tělo bylo stále proti. Dočkal se až v Mnichově, kde na body udolal Haruna Uzuna, Němce s tureckými kořeny.



Tomáš Mudroch předvedl další rychlé KO:

Kamarádi zápasníka Tomáše Mudrocha, nového objevu Oktagonu, si prý stěžují, že jsou jeho zápasy příliš krátké, že si nemůžou ani odskočit. Ani tentokrát ho zrovna nepochválí. Čech s copánky trefil po dvou minutách přesný pravý hák a jeho sok Ozan Aslaner sotva dýchal. „Rád bych příště nějaký zápas v Česku,“ culil se.

A rozhodně si ho zaslouží.



Dva zápasy v Oktagonu, dvě výhry. Tak co přijde dál?