V zaplněné KV Areně se jako první radoval Polák Mateusz Strzelczyk. A hned v prvním kole. Krajana Mateusze Duczmala nejprve dvakrát trefil, pak si ho vzal pod sebe, nasadil páku a soupeř odklepal. Povedená submise a svižná práce.

Rezervní zápas Gamechangeru ovládl německý bojovník Hojat Khajevand. A opět v prvním kole. Lukasze Siwiece poslal zvednutým hákem k zemi, kde ho tvrdými kladívky ukončil. První TKO večera.

„Ruchy, Ruchy,“ ozývalo arenou. Zběsilý zápas mezi Radkem Roušalem a Polákem Karolem Kutylou zvedl fanoušky ze sedadel. V prvním kole nabídl vyrovnaný duel plný přestřelek. Bodoví rozhodčí dali úvodní rundu bijci z Brna. A ve druhém už se Roušal neupejpal. Tvrdé rány na spodek a bylo rozhodnuto.

„Můj první technický knokaut v Oktagonu, super,“ vykládal do mikrofonu Roušal. „A teď chci do Edenu, uvidíme, co na to šéf,“ mrkal na promotéra Ondřeje Novotného.

Jediný ženský zápas galavečera ovládla suverénně na body Američanka Mallory Martinová. Celý pětikolový duel nad Francouzkou Evou Dourtheovou kontrolovala a zaslouženě obhájila titul ve slámové váze Oktagonu.

V celkem deseti zápasech turnaje jsou k vidění hned čtyři Češi – Radek Roušal, Daniel Škvor, Andrej Kalašnik a Dominik Humburger. A také tři Slováci – Marek Mazúch, Vlasto Čepo a Samuel Krištofič.

Lákadlem jsou zbývající čtyři úvodní kola Tipsport Gamechangeru střední váhy do 84 kg. Po turnaji proběhne losování: které dvojice se potkají ve čtvrtfinále?

Hlavní zápas ve Varech přinese česko-slovenské derby Krištofič vs. Humburger. Jen jeden z nich projde dál a dostane šanci poprat se o hlavní výhru 300 tisíc eur (přes 7,5 milionu korun). Pro Humburgera, libereckého bijce se zkušenostmi z KSW, jde o první zápas v Oktagonu. Naopak protřelý „Pirát“ má před sebou už svůj 20. duel. Vítěz bude známý před půlnocí.