Vyprodaná aréna v Dortmundu nabídla česká vítězství. Bavil „Stifler“ i „Neandrtálec“

Turnaj vyvrcholil po půlnoci v bouřlivé až téměř fotbalové atmosféře. Jako by se ikonická Žlutá zeď přesunula z nedalekého Signal Iduna Parku do haly. V hlavním zápase se utkal mladý drzounek Max „Stifler“ Holzer s o sedm let starším Denizem Ilbayem.

Svéráz Holzer dorazil ke kleci s plyšovýma ušima na hlavě a na ramenou svého bratra, který připomínal pro změnu tyranosaura. A o zábavu se Holzer staral i v zápase. Čtyři kola dominoval, načež Ilbaye ukončil na submisi, konkrétně na rear-naked choke.

Připsal si páté vítězství v Oktagonu v řadě a míří k titulové šanci v pérové divizi.

Vůbec první šel v sobotu v Dortmundu do akce David Hošek. Chlapík s přezdívkou „Sparťan“ kdysi dělal ochranku sparťanským fotbalistům. Teď už využívá svaly pouze v kleci.

Pod vlajku Oktagonu se vrátil po třech a půl letech u konkurence a vítězně. Proti stál domácí Aleksandar Stefanovič. Hromotluk, který zklamal na váze a pak i v zápase. Převážil o zhruba 6 kilo! Nabídl tak Hoškovi 100% platu, jen aby zápas mohl proběhnout. Český bijec, který byl kvůli výjimečnému IQ v dětství i na táboru Mensy, svého soka přechytračil na zemi.

„Radši bych bojoval v postoji, ale když mě povalil na zem, musel jsem si s tím poradit,“ vykládal Hošek po výhře na submisi. Ještě v 1. kole stihl soupeře utáhnout ze spodní pozice na triangle a donutil ho odklepat.

David Hošek se vrátil do Oktagonu vítězně.

Češka Lucie Pudilová naposledy v boji o titul bantamové váhy Oktagonu nestačila na Norku Cecilii Bolanderovou. Tentokrát si spravila chuť a Brittney Cloudyovou přemohla suverénně na body. 35letá Američanka vůbec poprvé cestovala na zápas mimo Spojené státy a evropské podnebí jí zjevně nesedlo. Vlažný výkon bez šťávy k úspěchu vést nemohl.

„Je to pro mě strašně důležité vítězství,“ líčila do mikrofonu Pudilová, bývalá světová desítka v žebříčku bantamové váhy se zkušenostmi z UFC. Jen těžko zadržovala slzy. Je to teprve pár měsíců, co tragicky zahynul její bratr.

Lucie Pudilová porazila Britney Cloudyovou

A kdy nastoupí o prozatímní titul proti dosud neporažené Szabové? Federální MMA derby se nabízí. Střetnout se spolu měly už na konci loňského roku, jenže Slovenka onemocněla, a tak místo ní dostala šanci Bolanderová. Teď je pro změnu kvůli zranění mimo hru Norka.

Slovensko vyslalo do Dortmundu dva zástupce. A vedli si rozličně. Zatímco Karol Ryšavý uspěl, Marco Novák kousal bolavou porážku.

Karol Ryšavý s Němcem Eugenem Black-Dellem předvedli jeden z nejatraktivnějších zápasů turnaje. Přestřelky, tvrdá kolena a lokty. Zběsilé tempo. Hala byla na nohou.

Slovenský tvrďák s přezdívkou „Bomby“ dostal od bodových rozhodčí první kolo, ve druhém se neupejpal a finišoval. Tak, jak to umí nejlíp, čili submisí. Srdnatému protivníkovi nasadil gilotinu přes ruku a mohl slavit.

Marco Novák naopak neměl svůj den. Gjoni Palocaj, Němec s albánskou krví, dominoval v prvním kole na zemi, v druhém v postoji a šel si pro ukončení. To se sice nepovedlo, ale Novák schytal co proto. Palocaj mu zjevně zlomil nos. Ale přestože se mu krůpěje potu na tváři mísily s krví, nenechal se zlomit a parádní zápas dovedl do konce.

„Pomalu už se můžu sunout k titulovému zápasu, co? Příště předvedu drtivý finiš,“ sliboval Palocaj.

Slovák Marco Novák (vlevo) nestačil na Němce Palocaje

Výtečný debut v Oktagonu zaznamenal Frederic Vosgröne. Němec s přezdívkou „Neandrtálec“ a vzezřením bestie si ve svém teprve třetím zápase v MMA poradil ve druhém kole s Francouzem Jorickem Montagnackem.

Německý BJJ šampion a jeden z nejlepších grapplerů na světě přešel do MMA vskutku ve velkém stylu. Brutální silou ničil Montagnaca na zemi, dokud ho neuspal. A pak kurážně vzkázal: „Wille Fleury, jdu si pro tebe!“ Na dvojnásobného šampiona Oktagonu si však nejspíš ještě počká.

„Vím, že se musím v MMA ještě dost zlepšit. Ale za dva roky ukončím soupeře nejen na zemi, ale v postoji.“

Další turnaj Oktagonu se uskuteční v Česku, konkrétně 26. dubna v Karlových Varech. Hlavním tahákem bude souboj navrátilce Samuela „Piráta“ Krištofiče s nováčkem Dominikem Humburgerem.