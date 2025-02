Vítězný návrat Peňáze. A teď Eden? Lengál a Kohout na Oktagonu v Düsseldorfu padli

Matěj Peňáz postoupil do čtvrtfinále pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger střední váhy. | foto: OKTAGON MMA

V hlavním zápase, rovněž v rámci projektu Tipsport Gamechanger, zvítězil Kerim Engizek, Turek z Düsseldorfu. Úřadující šampion střední váhy Oktagonu, který loni ve Frankfurtu skolil Patrika Kincla, porazil Poláka Kamila Oniszczuka jednoznačně na body. Předvedl svědomitý, profesorský výkon, hlavně se nepouštět do žádných velkých akcí. A vyplatilo se.

Kdo ovládne letošní ročník Gamechangeru a odnese si šek na 300 tisíc eur, tedy přes 7,5 milionu Kč? Jasno bude na konci roku v O2 areně. Peňáz i Engizek se své soupeře pro čtvrtfinále dozvědí 26. dubna po turnaji Oktagon 70 v Karlových Varech.

Přesně tak si to český bijec vysnil. Rychlé KO, jen se nezranit a připravit se na další zápas. Kdy? Nejspíš v červnu na fotbalovém stadionu v pražském Edenu.

Přitom první minuty to s Peňázem nevypadalo dobře. Chvíli hledal tempo, pak ale omráčil Zawadu pravým hákem, levým mu rozsekl obočí a poslal ho ještě před gongem do kolen, kde svou práci dokončil. Zawadův tým si sice stěžoval na nelegální soupeřovo koleno, ale záznamy dosvědčily, že vše proběhlo fér.

„Danke, Deutschland. A díky všem fanouškům, kteří za mnou do Německa přijeli,“ vykládal Peňáz do mikrofonu. Pořádně si oddechl. Vždyť do klece se tento dlouhán z Nového Města na Moravě vrátil po roční pauze. Navíc před publikem, které nebylo na jeho straně.

Do arény PSD Bank Dome v Düsseldorfu, kde se MMA turnaj konal vůbec poprvé, přišlo zhruba 15 tisíc diváků. Vyprodáno. V neděli se tu hraje hokejový zápas, ale v sobotu večer tu vládla téměř fotbalová atmosféra.



Domácím Němcům se dařilo, naopak Češi a Slováci se trápili. Z tří českých a dvou slovenských bojovníků uspěl pouze Peňáz.

Slováci Lukáš Eliáš a Viktor Kováč prohráli shodně v prvním kole na TKO. Matouš Kohout podlehl Cihadu Akipovi jednoznačně na body. A Vlado Lengál? Jeho střet s domácím Denizem Ilbayem byl dost možná zápasem večera. Sázkaři věřili více bijci z Brna, ale realita nabídla vyrovnaný boxerský souboj.

Vlado Lengál (vlevo) a Deniz Ilbay. Němec vyhrál zápas ve 2. kole.

Úvodní kolo vás nenechalo vydechnout. Přestřelky v postoji, graplerské výměny... Ilbay měl párkrát namále. Lengálovy tvrdé údery a čisté koleno na bradu jím notně otřásly. Co ještě vydrží? Ve druhém kole však přišel nový, čerstvý Ilbay, který neměl chuť se v kleci zbytečně zdržovat. Začal do Lengála bušit u pletiva a tvrdou ranou na játra zápas ukončil.

Nejspíš největší překvapení se však odehrálo hned na začátku turnaje. Švýcarská veteránka Danielle Misteliová si ve svých 48 letech povodila Chorvatku Saru Smajičovou. Odmítla její pokusy o submisi, sama nasadila ve druhém kole na zemi škrcení a Smajičová, o 19 let mladší bojovnice, musela odklepat.

Další turnaj Oktagonu se uskuteční 22. února v Třinci. V hlavním zápase se zde střetnou Čech David Kozma a Slovák Robo Pukač.