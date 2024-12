Vémola ve svém posledním zápase v O2 areně prohrál, Gamechanger ovládl Keita

Svůj vůbec poslední zápas v největší české hale dokončil tak, jak nechtěl. Na zádech, v roli poraženého. Přesto sklidil Karlos Vémola obří ovace téměř 20 tisíc diváků v hale.



„Bylo mnoho chvil, kdy jsem to chtěl vzdát, ale slyšel jsem vás a nevzdal to. Asi každý normální člověk by to vzdal,“ povídal Vémola. Měl recht. Ustál tvrdé rány, měl toho plné zuby, občas v kleci vrávoral, zatímco diváci bouřili: „Karlos, Karlos!“

Will Fleury ho zdolal jeho vlastní medicínou. Už po pár vteřinách zápasu povalil českého ranaře na zem. Lepší byl nejen v postoji, ale i ve wrestlingu a na zemi. Byť knokaut, kterým letos zničil Škvora i Langera, nedoručil. A přímo v kleci si pak domluvil souboj s Machmudem Muradovem.

Vémola prohrál každé z pěti kol a přišel o pás šampiona Oktagonu. Poslední zápas MMA kariéry čeká 39letého bijce 14. června proti Attilovi Véghovi. „Musím se s vámi rozloučit vítězstvím, v Edenu budou lvi žrát první!“

Vítězem druhého ročníku Tipsport Gamechangeru se stal Belgičan Losene Keita, který ve finále knokautoval ve 2. kole Ronalda Paradeisera. Slovákovi se nepovedl pokus o takedown, Keita ho potrestal tvrdými lokty a bylo hotovo. Keita získal zároveň prémii 300 tisíc eur, tedy zhruba 7,5 milionu korun, Paradeiser bere polovinu.



Lucie Pudilová, která má za sebou 11 duelů v UFC, se měla původně utkat o titul v bantamové váze s dosud neporaženou Slovenkou Lucii Szabovou, ovšem ta onemocněla. Takže šla na norskou bojovnici Cecilii Bolanderovou, kterou už letos v Brně zdolala na body.

Tentokrát ale v ryze boxerském a pořádně vyrovnaném souboji uspěla Norka. Díky jedinému bodu od rozhodčích navíc. A tak po 5. kole, které zažila vůbec poprvé v kariéře, mohla slavit. S rozbitým nosem, podlitinou pod levým okem, ale s pozlaceným pásem šampionky.

Cecilie Bolanderová je novou šampionkou bantamové váhy Oktagonu, porazila Lucii Pudilovou.

Jakub Tichota na tento turnaj nebude vzpomínat v dobrém. S Němcem Ozanem Aslanerem prohrál na body. Byť úvodní kolo získal po povedeném takedownu a pokusu o submisi pro sebe, v dalších se trápil.

Němec hrál prim v postoji i na zemi.Tichotovi nepomohla ani hlasitá podpora fanoušků. Šlo o jeho čtvrtou porážku v Oktagonu v řadě.

Naopak Jakub Batfalský, teprve dvaadvacetiletý bijec pérové váhy, si ve svém druhém zápase v Oktagonu připsal premiérovou výhru. Pořádně svižnou. Slováka Dominika Toporcera skolil levým hákem, načež ho domlátil na zemi za minutu a 41 vteřin.

„Splnil se mi sen. Turnaje Oktagonu sleduju od čtrnácti a teď jsem tu vyhrál. V prvním zápase mi ztvrdly trémou ruce, teď jsem byl úplně v klidu,“ popisoval Batfalský.

Uspěl i Čech Peter Gabal. Loni sice nestačil na Hafeniho Nafuku, ale nad Němcem Bennym Bajramim dominoval. Výhra na body.



Překvapivou porážku schytal slovenský bijec Radovan Úškrt. Ten měl původně zápasit se Zdeňkem Polívkou, který však musel duel kvůli zdravotním problémům zrušit. Skončil dokonce va ARO. Jeho nástupce Daniel Schwindt byl pro Úškrta příliš těžkou zkouškou. Ve 2. kole potetovaný Němec ubil Slováka salvou úderů na zemi a mohl slavit.

Parádní podívanou nabídl souboj norského bijce Jonase Magarda, bývalého šampiona bantamové váhy Oktagonu, s nováčkem Igorem Severinem.

Jonas Magard (vlevo) a Igor Severino

Houževnatý Brazilec prohrál v kariéře pouze jedinkrát, když v UFC pokousal soupeře a byl diskvalifikován. Tentokrát si brousil zuby na soka s přezdívkou „Žralok“. A ve vyrovnaném zápase plném přestřelek zvítězil na body: „Jednou se tady stanu šampionem.“



Další turnaj Oktagonu se uskuteční 1. února v německém Düsseldorfu, následovat bude 22. února turnaj v Třinci. V hlavním zápase se v česko-slovenském derby střetne David Kozma a Robert Pukač.