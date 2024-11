Buchinger v Bratislavě po fenomenálním výkonu opět zvítězil, slavil i Pukač

Původně měl být tahákem turnaje Oktagon 63 na bratislavském Zimním stadionu Ondreje Nepely souboj Karlose Vémoly se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem. Jenže kvůli zranění slovenského bijce se musel zápas odpískat. Vémola však v Bratislavě poblíž klece nechyběl.

Oznámen byl totiž jeho příští duel. V pražské O2 aréně si to 29. prosince rozdá s irským pořízkem Willem Fleurym. Český Terminátor bude hájit pás polotěžké váhy Oktagonu.

Karlos Vémola a Will Fleury se utkají na konci roku v O2 areně. V Bratislavě se poprvé potkali tváří v tvář.

„Jsi stařík, pošlu tě do důchodu,“ vzkazoval Hafeni Nafuka Ivanu Buchingerovi. Nigerijská noční můra, jak si bijec říká, byl v 21 letech vůbec nejmladším účastníkem hlavního zápasu Oktagonu. A začal ve velkém stylu. Po tvrdém pravém háku měl Slovák namále. Ovšem jak už v minulosti několikrát předvedl, vydržel.

Tvrdá zadní, další a další. Slovák nakoupil v úvodním kole hodně úderů. Možná jste také měli u obrazovek chuť duel vypnout, protože pointa byla zřejmá.

Jenže „Buki“, expert na zázraky, do druhé rundy vletěl a po promluvě se svým trenérem Attilou Véghem hubatého mladíka pomstil. Zápas přenesl na zem, kde je jako doma, a vyhrál na TKO. Hala vybuchla nadšením. „Nahulil mě, sekundu jsem nevěděl, kde jsem. Ale jakmile jsme se ocitli na zemi, věděl jsem, že to dobře dopadne,“ popisoval do mikrofonu. „Bratislavo, díky! Tady chci zápasit navždy.“

Hlavním předzápasem turnaje byl střet Maďara Máté Kertésze s Brazilcem Leandrem Silvou. Kartész se stal před čtyřmi týdny otcem a nejspíš byl stále myšlenkami doma. Neměl svůj den, nedostal se do zápasu a ke svému oblíbenému boji na pletivu. Často zbytečně couval, sbíral tvrdé údery na spodek.

„Apollo“ celý zápas kontroloval a profesorsky, v poklidném tempu ho dovedl k výhře. Přesně takhle si svůj 29. skalp v kariéře představoval.

Maté Kertész (vpravo) na Leandra Silvu nestačil.

V Bratislavě se ukázal jediný český zápasník. Radek Roušal ale na tenhle turnaj nebude vzpomínat v dobrém. Byť nad Irem Jackem Maguirem dominoval. Ve druhém kole soupeře položil na lopatky a zdálo se, že ho co nevidět ukončí.

Jenže pak udělal školáckou chybu. Naběhl si na arm triangle, Maguire ho začal škrtit a Roušal musel odklepat. Povedený debut pro irského zápasníka, který ještě jako amatér bojoval před sedmi lety s Jakubem Tichotou.

Radek Roušal (vlevo) na Oktagonu 63 v Bratislavě

Parádní výkon předvedla v jediném ženském zápase večera Veronika Smolková. Proti Brazilce Miledě Simplicio, která zdolala třeba Magdu Šormovou, uspěla hned v prvním kole. Kombinace tří úderů, levý hák a drtivý finiš na zemi. „Tvrdá dřina se vyplatila,“ pochvalovala si dvaadvacetiletá zápasnice, která shazovala hned osm kilo. Čeká ji nyní - po třech zápasech v Oktagonu - titulová výzva?

Tomáš Cigánik, pětadvacetiletý výtečný postojář, uspěl proti Němci Kevinu Enzovi na body. Roman Paulus předvedl brilantní otočku. Byť se nejprve trápil a jeho soupeř z Finska Janne Elonen Kulmala kupil údery i takedowny, ve druhém kole Paulus ukončil soupeře na submisi.

Ve 24 letech si připsal už 15. zápas v Oktagonu. A koho potrápí příště? „Sanikidze, Magard... V bantamu je velká konkurence. Každopádně se už nemůžu dočkat.“

Nečekaně rychlý konec měl duel Františka Fodora proti Damienovi Lapilosovi. Francouz se snad ani nestihl zpotit. Round-kickem srazil slovenského protivníka na zem, dostal se do horní pozice a u pletiva ho domlátil. Podívaná trvala pouze minutu a devatenáct vteřin.

Karol Ryšavý nastoupil za zvuku písně Nezastavitelný od rapera Rytmuse a jeho zápas měl vskutku pořádný rytmus. On i jeho sok Gjoni Palokaj z Německa nabídli atraktivní úvodní kolo, v němž každý trefil hned padesát úderů.

Jenže Ryšavému postupně docházel dech, pokusy o „gilotinu“ mu nevycházely, naopak Palokaj ho ždímal takedowny. Jasná výhra na body pro Němce, který tak v Oktagonu vyhrál všechny tři dosavadní zápasy. Příští ho čeká v únoru v Düsseldorfu.

Robo Pukač se proti Britovi Ammarimu Diedrickovi v kleci chvíli rozkoukával, ale postupně přestával kopat, začal trefovat údery a překlopil úvodní kolo pro sebe. I nadále Pukač hrál prim. Proti veteránovi organizace GLORY Kickboxing předvedl špičkový výkon a cupoval sokovi obličej.

Co na tom, že měl na levé noze pohmožděninu připomínající dobře propečený steak. Soupeře přeboxoval. Byl skvěle připravený technicky i takticky. Nejlepší výkon kariéry? Nejlepší zápas večera?

Robert Pukač alias Diamantový čávo během zápasu na Oktagonu 63 v Bratislavě

Další galavečer Oktagonu se uskuteční 7. prosince v Mnichově. Rok 2024 uzavře Oktagon 65 v pražské O2 areně, který nabídne hned tři titulové bitvy.