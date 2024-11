Zápas, na který nezapomenu. Ale noha je zralá na amputaci, říkal Pukač

Na levé noze měl podlitinu připomínající dobře propečený steak. Bolelo to jak čert. Tušil, že ráno se mu bude těžko vstávat z postele. Ale stálo to za to. Robert Pukač po třech porážkách a více než dvou letech v Oktagonu vyhrál. V Bratislavě skolil favorizovaného Angličana Ammariho Diedricka.