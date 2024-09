Drtivé vítězství Muradova. Ve finále Gamechangeru je Keita a Paradeiser

Muradov se vrátil do Oktagonu po pěti letech v UFC ve velkém stylu. Vyhrál suverénně. Po par vteřinách skolil bývalého šampiona KSW Scotta Askhama k zemi, kde probíhalpod Muradovou režií zbytek 1. kola. A další začalo podobně: take downem a demolicí na zemi u pletiva v podáí uzbekistánského hrdiny.

Třetí závěrečné kolo probíhalo většinou v postoji, ale k žádné senzaci už nedošlo. Jasná výhra pro Muradova, jenž teď může vyhlížet zápas o titul ve střední váze Oktagonu. S Kinclem?

Ronald Paradeiser je finalistou Tipsport Gamechangeru

Ve finále pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger lehké váhy (do 70 kg) si to 29. prosince v O 2 areně rozdá Belgičan Losene Keita a Slovák Ronald Paradeiser, který skolil hned v prvním kole Španěla Acoidana Duqueho.

A Keita zvítězil nad Polákem Mateuszem Legierským suverénně na body. „Vím, že můžu získat 300 tisíc eur, ale na peníze kašlu. Moje bohatství je můj syn. Ale chci být nejlepší, chci celý turnaj vyhrát,“ hlásil Keita.

Losene Keita a Mateusz Legierski

Lucie Pudilová, který se vrátila do Oktagonu po dvou letech z UFC, si střihla atraktivní a hodně vyrovnaný zápas s Norkou Cecilií Bolanderovou. Přitom na zápas kývla pouhé dva týdny před turnajem. Nakonec vyhrála na body. I s otiskem zubů na ruce od soupeřky.

A teď ji čeká ještě letos souboj o titul s dosud neporaženou Lucií Szabovou, která v Brně nechyběla a přišla za svou soupeřkou do klece. „Věřím, že vám nabídneme ještě lepší zápas než tenhle,“ vzkázala Pudilová.

Lucie Pudilová (vpravo) proti Cecilii Bolanderové

Představilo se hned několik brněnských patriotů. A dařilo se jim. Svůj první zápas v Oktagonu vyhrál na úvod večera Jakub Stranovský. Dalším byl Radek Roušal, který většinu zápasu strávil na pletivu v defenzivě, ovšem nakonec na body vyhrál.

Brňák Tomáš Hron plánoval doma ukončit kariéru. „Vždyť je mi třiačtyřicet, máma z toho bude mít radost,“ plánoval. Ovšem Nizozemce Freda Sikkinga porazil hned v prvním kole na TKO. Ve svém 132. zápase zaznamenal 101. vítězství.

Tomáš Hron

Tak co ten konec kariéry? „Jednu rukavici dám doprostřed a druhou svému trenérovi. Kdyby mi řekl, že by to ještě chtělo nějaký zápas, ta možná kývnu.“

Andrej Kalašnik měl před sebou těžké pořízení. Co do výslovnosti i kvality. Ioannis Palaiologos sice loni porazil Christiana Jungwirtha, ale na chlapa s přezdívkou „Vagabund“ nestačil na body. Bylo to speciální vítězství i proto, že ve svém rohu měl poprvé svého tátu.

„Vlado, Vlado!“ ozývalo se brněnskou Winning Group Arenou, když bojoval jejich oblíbenec Vladimír Lengál. Angličan Corey Fry byl sice lepší, bral 1. kolo a na začátku další rundy udeřil Lengála bolestivě do břicha. Ale ten se oklepal, nadělil soupeři tvrdé koleno a pak ho dobil na zemi. „Tak co, miláčku, líbilo se ti to?“ vzkázal Lengál své manželce.

Ale pak byli i Češi, kterým se nevedlo. Zdrcený a v krvi skončil po zápase Jakub Tichota, jenž nestačil na George Stainese, irského vítěze britské Oktagon Výzvy. Dominance, tvrdost, živelnost. Signifikantní údery? 53-11.

Jakub Tichota nestačil na irského bijce Georga Stainese

Další turnaj Oktagonu se uskuteční 12. října na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, kde bude zhruba 55 tisíc diváků.