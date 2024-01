Parádní KO! Peňáz si v Newcastlu řekl o titulovou šanci, Široký padl

V Oktagonu dosud neporažený.

Devět výher, osm ukončení před limitem.

Střihne si Peňáz svůj jubilejní desátý souboj v červnu v Edenu?

„Čekal jsem, že mě soupeř vezme na zem, ale nepovedlo se mu to, tak jsem to vzal do svých rukou,“ vykládal sedmadvacetiletý Peňáz po duelu s Bonnerem, bývalým šampionem Cage Warriors. „A teď myslím, že si zasloužím zápas o titul.“

Střední divizi Oktagonu (do 84 kg) nyní vládnou Patrik Kincl a prozatimní šampion Polák Piotr Wawrzyniak, jejich vzájemný souboj je na spadnutí. A s vítězem nejspíš půjde právě český dlouhán.

Matěj Peňáz just folded Matthew Bonner with a body shot. #OKTAGON52pic.twitter.com/t5Pi7JRgLM — Al Zullino (@phre) January 27, 2024

Taktika Bonnera byla v sobotu večer jasná: dostat Čecha na zem, jelikož v postoji se s tímhle špičkovým kickboxerem s dlouhatánskými pažemi tuze špatně zápasí. Jenže pokusy Angličana byly marné. Souboj se stále častěji odehrával uprostřed klece, a tak Peňáz nelenil: dělová rána na spodek břicha a tvrdý finiš.

V Utilita Areně v Newcastlu, kam zavítaly zhruba čtyři tisíce diváků, se představila celkem dvacítka bojovníků. V hlavním zápase večera - souboji o nového titulového vyzyvatele bantamové váhy - ubil Dán Jonas Magard domácího Jakea Cartwrightera. Suverénně na body, drobný Angličan s copánkem neměl šanci.

Dán Jonas Magard

V akci se objevili i dva Češi. O Peňázovi už řeč byla, jeho krajan Jan Široký skončil neslavně.

Byl to pozoruhodný pohled. Ostravák Široký, pětatřicetiletý pořízek s výškou 170 centimetrů, a proti němu irský dlouhán Denis Frimpong. O šest let mladší a osmnáct(!) čísel vyšší.

Jan Široký a Denis Frimpong

Inu, nebyl to zrovna atraktivní zápas. Široký ihned rozplácl Frimponga na pletivo, kde ho dusil silou a koleny. Tušil, že v postoji neuspěje. I nadále měl optickou převahu, ale jakmile Frimpong udeřil, bolelo to. Třeba rána kolenem na játra s Širokým notně zacloumala.

Bodoví rozhodčí dali první dvě kola Irovi. V závěrečné partii, kdy už byl český bijec svou urputností viditelně znaven, Frimpong naplno využil své rozpětí paží a dominoval.

Zatímco jeho jmenovec Jeremie Frimpong, fotbalista Bayeru Leverkusen, právě proti Mönchengladbachu pálil jednu šanci za druhou a remíza 0:0 ho pořádně namíchla, Denis mohl naopak slavit.

Co bylo v Newcastlu k vidění dál? Roman Paulus, jediný Slovák na turnaji, šel do zápasu po trudné sérii: ze čtyř zápasů vyhrál jediný. Souboj s Angličanem Nathanem Haywoodem, svůj první po přechodu do bantamové váhy, však zvládl.

I když v úvodním kole měl namále, rozhodčí ho přisoudili Haywoodovi, ten následně divoce, s širokým úsměvem, hecoval publikum. Kdo se směje naposled? Další dvě kola už patřila třiadvacetiletému Slovákovi.

Zjistil, že v postoji je silnější. Že Angličan svými marnými pokusy o takedown a okopáváním Paulusova lýtka jen ztrácí energii. A tak po čtyřech minutách svěřenec Attily Végha nasadil škrcení a soupeř musel odklepat.

Slovák Roman Paulus

Zajímavé rozuzlení přinesl souboj dvou těžkých vah do 120 kilogramů. Favorizovaný Polák Adam Palasz byl ve 2. kole nečekaně uškrcen a Angličan Stuart Austin si řekl o titulovou šanci. „Slibuju, že pás šampiona se vrátí do Anglie, chci být takovým britským Karlosem Vémolou,“ pravil zkušený bijec, veterán organizace PFL.

Své první vítězství v Oktagonu zažil Velšan Aaron Aby, který na body zdolal rodáka z Floridy Christophera Daniela. Abyho, jenž před lety překonal rakovinu, nyní čeká boj o titul.

Stuart Austin (vlevo) a Adam Palasz

Další turnaj Oktagonu se koná 10. února v německém Oberhausenu, v březnu se zápasníci představí v Ostravě a v dubnu se organizace vrátí do Anglie, tentokrát do Birminghamu.