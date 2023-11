Šampionem těžké váhy Oktagonu je Němec Moeil. Eckerlin i Čech Kalašnik padli

„Jsem zklamaný, rozhodčí nerozhodli tak, jak měli. Měli by jít zpět do první třídy a naučit se počítat jedna plus jedna. Myslím, že jsem titul získal já,“ štvalo Todeva.

„Vždyť ty jsi jen po oktagonu chodil a pobíhal. Uhodil si mě jednou a zrovna si mě otevřel. Jedna rána,“ bránil se Moeil, nový majitel pásu pro šampiona těžké váhy Oktagonu.

Možná si vzpomínáte, jak Bulhar Lazar Todev zaskočil v dubnu v Liberci favorizovaného Adama Palasze. Jenže tentokrát tahal za kratší konec. Z pozice outsidera nedostal za celých pět kol svého protivníka na zem.

Přestože neměl na obličeji ani škrábanec, zatímco jeho sok skončil se zalitým a zakrváceným okem, musel sklopit hlavu. Rozhodčí jednomyslně určili, že po dlouhé bitvě může slavit právě Moeil.

Hataf Moeil (vpravo) a Lazar Todev

Před pár dny v pompézní Lanxess Areně zpívala a křepčila Madonna, královna popu. Nyní se před devatenácti tisíci diváky, největší návštěvou na MMA v Německu, rozvlnily boky zápasníků.

A že se bylo na co dívat. Hned první tři zápasy skončily KO.

Byli v nich i dva Slováci. Lukáš Eliáš v prvním zápase večera s údivem celé haly ukončil domácího Finna Griessmanna hned v prvním kole. Přední levá, zadní pravá a dobrou.

Eliáš si tak ve svém teprve druhém profi zápase v MMA připsal své druhé vítězství před limitem. O tomhle drobném, leč zarputilém chlapíkovi ještě uslyšíme.

Slovenský bojovník Lukáš Eliáš (vpravo)

Pár minut po něm do klece nakráčel krajan Roman Paulus. Jmenovec známého kuchaře si zavařil hned v prvním kole. Vítěz páté série Oktagon Výzvy, co dosud nedostal knockaut, však svou působivou sérii ukončil.

V Kolíně ho překvapil Arijan Topallay, Němec s kořeny v Albánii. Hned první pokus o submisi mu vyšel náramně. Pro slovenského bijce znamenal hořký konec.

Roman Paulus (vpravo) a Arijan Topallay

Andrej Kalašnik, jediný český bojovník na Oktagonu 49, se v kleci moc neohřál. Co na tom, že před dvěma lety ukončil Jungwirtha, že byl v tomto zápase v počátku aktivnější. Němec Niklas Stolze ho knokautoval hned v prvním kole.

🇩🇪 Ex UFC (0-3) Niklas Stolze a K.O. proti Kalašnikovi. První výhra od roku 2019 🥶.



A nemám teda pocit, že by to rozhodčí ukončil příliš brzo, za což se Andrej zjevně zlobil. pic.twitter.com/2bBl0WqvKP — Robert Rampa (@RampaRobert15) November 18, 2023

Turnaj vrcholil soubojem domácího oblíbence Christiana Eckerlina s brazilským ranařem Leandrem Silvou. „Neskutečná atmosféra, pořád musím myslet na to, jaké to bylo, když všichni zpívali mou nástupovku,“ pravil Něměc.

Už to s ním párkrát vypadalo bledě, ale vždy se vzchopil. A zdálo se, jako by jeho hlavním cílem bylo předvést dobrý zápas, nikoli vyhrát. Což se i povedlo. Ruce nad hlavu zvedl po verdiktu rozhodčích Silva.

Další turnaj, s pořadovým číslem 50, uspořádá Oktagon 9. prosince v Ostravě, následovat bude 29. prosince galavečer v O2 aréně, kde se o titul střední váhy střetne Patrik Kincl s Vlasto Čepem a s ikonickou halou se rozloučí Karlos Vémola, jehož čeká Samuel „Pirát“ Krištofič.

Výsledky Oktagonu 49 v Kolíně nad Rýnem: