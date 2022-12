Kozma poprvé na kolenou. Novým šampionem Oktagonu je Brazilec Brito. Slaví i Mikulášek

„Doma o titul přijít nechci,“ tvrdil David Kozma. Ovšem navzdory statečnému výkonu se mu to nepodařilo. Hbitý Kaik Brito byl nad jeho síly, Kozma oolával tak, až se dvanácti tisícovkám lidí v hledišti tajil dech. Kdy odklepá? Až ve třetím kole ho Brito dorazil.

Oba bojovníci končili zápas vyčerpaní, téměř v mdlobách. „Kozma je obrovský srdcař. Tvrdý, odolný, to je jediné, co bych chtěl říct,“ hlesl vítěz Brito.

„Bylo to špatné, chtěl jsem dominovat, ale vždy mě trefil, nebyl to můj výkon,“ měl jasno Kozma.

A co se také dělo v Ostravar aréně?

Atraktivní souboj o titul v pérové váze předvedl gruzínský bijec Mate Sanikidze proti českému bojovníkovi Jakubu Tichotovi. Rozhodčí nakonec po třech kolech označili za vítěze Gruzínce. „Strašně těžký zápas,“ oddychoval vítěz Sanikidze. „Před pár týdny se mi narodila dcera, je to vítězství především pro ni.“

A jak duel hodnotil Tichota? „Věřil jsem, že jsem to urval. Ale to je sport, to je MMA. Dál půjdu za svým snem - být nejlepším na světě.“

Srbský bijec Vlasto Čepo udolal svého soka ve střední váze - Itala Govanniho Mellila - hned v prvním kole.

„Ostravo, Ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí,“ zněla halou slova Jarka Nohavici, když přicházel místní patriot Jan Široký. Čtyřiatřicetiletý chlapík, voják z povolání. Ovšem s Konradem Dyrschkou prohrál jednomyslně na body.

Václav Mikulášek měl za sebou čtyři prohry v řadě, a tak doma v Ostravě moc toužil vyhrát. A povedlo se. Původně se měl utkat s Bulharem Nikolou Zlatevem, ten ale do Česka nestihl kvůli zrušeným letům dorazit. A tak se utkal s olomouckým Petrem Bartoňkem (2-4).



„Díky vám, že tady pořád můžu být. Chci poděkovat svým fanouškům i hejtrům. Doufám, že jich bude ubývat. Máte jen prázdná slova, já jsem ten, kdo to odedře a krvácí,“ pověděl Mikulášek a vyjádřil respekt soupeři.

„Možná se tu uvidíme v březnu,“ dodal s úsměvem Mikulášek. Právě 4. března se zde uskuteční další turnaj v rámci Oktagonu.

Překvapením večera byla jasná výhra malajského bojovníka Al Matavaa, jenž porazil Marka Mazúcha.

Suverénní byl slovenský bijec Robert „Rony“ Paradaiser. Jeho duel v domluvené váze do 73 kg ukončil prelims kartu. Brazilský sok Felipe Da Silva Maia padl k zemi už po dvaceti vteřinách. Naopak Rony vyskočil na pletivo a slavil: „Strašně dlouho jsem nedal KO, moc jsem si to přál.“

V jediném ženské zápase večera Němka Katharina Dalisdaová, držitka černého pásu v judu, zdolala Slovenku Moniku Chochlíkovou po třech kolech na body.

Další galavečer Oktagonu se uskuteční 30. 12. v pražské O2 aréně, hlavním tahákem má být souboj Karlose Vémoly s Patrikem Kinclem.