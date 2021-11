Místo jedenácti tisíc lidí komorní atmosféra. Oktagon opět odkládá Ostravu

„Situace je kritická. Přichází nejhorší možné řešení a nikdo nenávidí říct to víc než já. Turnaj v Ostravě je opět odložen. Vracíme se do Brna. Bojovníci toto rozhodnutí nenávidí stejně jako my, nicméně musíme zabezpečit, aby jim nevyletěla příprava z okna,“ oznámil jeden z majitelů Oktagonu Ondřej Novotný.



Turnaj Oktagon 29 se uskuteční ve stejném složení, jen na jiném místě, například o třetí titul v organizaci bude bojovat Slovák Ivan Buchinger s českým šampionem veltrové váhy (77 kg) Davidem Kozmou.

Václav Mikulášek se utká s Tomášem Melišem (než se přejmenoval, tak Bolem), Jan Malach s Ardou Adasem, Peter Gabal s Romanem Paulusem nebo Marcin Naruszczka s Jakubem Bělem...

Turnaj v Ostravě se odkládá už podruhé, původně se měl uskutečnit (s pořadovým číslem 16) v březnu 2020, než vláda kvůli pandemii zakázala hromadné akce.

Organizace se rozhodla ponechat všechny lístky v platnosti, v minulosti zaplnilo Ostravar arenu přes jedenáct tisíc lidí, do Brna prodává nové vstupenky.

Náhradní termín pro ostravský turnaj Oktagon teprve oznámí. „Přivezeme vám ho v nejbližší možný termín, vypadá to na konec března nebo začátek dubna,“ uvedl Novotný.

Od pondělí platí nová pravidla pro účast na hromadné akci, kam smí pouze očkování a jedinci po prodělání nemoci do 180 dní. Mnoho lidí už nějaký čas nabízí své lístky na sociálních sítích. Pokud by Oktagon 29 proběhl v Ostravě, dalo by se očekávat, že by mnoho lístků propadlo.

„Myslíme si, že to je špatné rozhodnutí (že vláda neuznává testy). Nic není tak průkazné jako PCR testy. Nejsme s tím ztotožněni a obrovsky nás to poškozuje finančně i psychicky, jenže Ostrava je jeden z nejvíce zasažených regionů. Musíme ten turnaj uspořádat bezpečně pro vás i pro nás,“ řekl Novotný.