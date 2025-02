Na Oktagon přiletěl z natáčení Survivora. Není to práce, miluju to, říká Novotný

Jak fungujete v Dominikáně? Zvládáte natáčet a k tomu řešit byznys v MMA?

No, jako každý rok. Vstávám v 6:50 a od sedmi telefonuju do doby, než jdeme natáčet. Pak zase telefonuju a věnuju se rodině. Takhle to točím každý den, už nám to více méně funguje.

Berete si telefon i na pláž na natáčení?

Jasně. Pořídil jsem si satelitní přijímač Starlink. On je v Dominikáně zakázanej, mají jednu národní společnost, která prodává jednu SIM kartu na pas a musíte si chodit po vyčerpání kupovat novou. A někdy mají jen pět giga, jindy deset, takže si s sebou tahám Starlink. Kdo Survivora někdy natáčel, ví, že to jsou hodiny čekání. Já během nich pracuju.

Dá se to ustát?

Žere to hodně času, ale já nepracuju. Miluju to. Dělám, co mě živí a baví. Nicméně musím říct, že tenhle trip do Třince byl zatím nejtěžší. Člověk má trochu nechuť. Taky jsem po turnaji hned odlétal.

Oznámili jste souboj Patrika Kincla s Machem Muradovem. Jak velký zápas do Edenu to je?

Jeden z největších možných, které můžeme udělat. Lidi ho chtějí, vždyť jste viděli reakci. Na Patrika se ozvali hlasitě. Pár lidí bučelo, protože není jednoduché mít ho absolutně rád, ale minimálně na něj má člověk názor. Buď je pro vás hovado, nebo mu fandíte. Mně se s tímhle dobře pracuje. A jak jsme ukázali Macha, taky šli lidi slyšet. Dali jsme nějaký slib, že Eden letos věnujeme extrémnímu množství domácích bojovníků. Ten turnaj postavíme pro Česko a Slovensko.

Kincl vyprávěl, že ho MMA přestávalo naplňovat. Bavil se s vámi o myšlenkách na konec?

Neprobírali jsme to, ale cítil jsem to z něho. Už jak jel do Thajska, i když ví, že to tam je složité. Říkal jsem mu, ať nejezdí, nakonec tam chytil stafylokoka. V říjnu musel mít náročnou cestu domů z turnaje po prohře. Sám se ženou, ticho, pak bohužel nabouráš. To si začneš říkat, jestli ti svět nenaznačuje, že se na to máte vykašlat. Očividně ho ale nabídka na Muradova zaujala. Může to být jiskra, co ho probudí.

Vadí mu mediální povinnosti těsně před bojem. To je celkem komplikace pro promování velkého zápasu, ne?

Musí to prodat ještě před tím. Patrik je komplikovaný, celý náš tým to ví. Mám k němu speciální přístup, on by měl zase vnímat, že jsme ho několikrát vybudovali a on to sám několikrát pokazil. Musí počítat i s kariérou po kariéře. Lidi ho můžou milovat víc než teď, když s tím bude lépe pracovat. Někdy udělá tři kroky vpřed a dva vzad. Možná by stačil poměr 3:1, ale důležité je, že se respektujeme. Jde o jeho život.

David Kozma nestačil v Třinci na Roba Pukače.

David Kozma zažívá smutný pád. Třetí knokaut za sebou. Co na to říkáte?

David je pro mě osobní záležitost. Dovezl jsem ho jako první do Prahy a zavedl do gymu, jezdil s ním na první zápasy, dělal s ním váhu. Jakkoli jsem šťastný za Roba Pukače, že ho porazil, tak jen jak o tom mluvím, zalévají se mi oči.

Neměl by přemýšlet o konci kariéry? Roky vyhrával drsné zápasy, schytal do hlavy hrozně moc úderů.

Cokoliv David bude chtít, je možné. Žiješ a umíráš tím, čím jsi. Bez toho by nebyl David a doplatilo na to už spoustu sportovců. Davidova cesta, jak najít ty největší kariérní výhry, byla přežít strašlivé věci. Ale nechci se vyhýbat otázce. Samozřejmě je něco jiného, když tě porazí Surdu a Veličkovič, a něco jiného je, když tebou otřese první úder Roba Pukače, který by s tebou ještě před dvěma lety nic neudělal.

Takže byste doporučil konec?

David dostal velice varovný signál a zdraví má jen jedno. Přitom před zápasem udělal všechno správně, dal si dlouhou pauzu, šel s hlavou na vyšetření... Jen to vypadá, že mu odešla brada. Rozhodování, jestli pokračovat, bude mít extrémně složité.

Z pohledu promotéra byste přitom mohl chtít, aby vám dál vyprodával areny.

To mě nezajímá, jde o jeho život a zdraví, ať je spokojený. Vždyť je to táta dvou krásných holek, manžel a mladej kluk. Minimálně si musí dát dlouhou pauzu, ne-li úplně skončit. Pak můžeme hledat, co jiného by mohl dělat. Nejtěžší věc je říct profi sportovci, že se už jeho kapitola uzavřela. A jestli tam ještě nejsme, tak jsme určitě blízko.

K vaší polské konkurenci. Organizace KSW do vás v poslední době výrazně rýpe. Proč?

Já mám pro ně respekt, ale stupňuje se to a moc jim nerozumím. Některé výroky jsou až úsměvné. Netrápí mě to. V Česku jim to nejde stejně jako by to nám nešlo v Polsku. Dali si na expanzi dva roky, čtyři turnaje, příští rok mají O 2 arenu. Mně to byznysově smysl nedává. Víme, jak vypadají turnaje, za kolik se prodávají lístky a ani náhodou se neblíží nule. Turnaje jsou velký proděl.

Teď jste jim přetáhli Čecha Dominika Humburgera. Tak vedete, ne?

Já dostal jasný pokyn od fanoušků, celý minulý rok to bylo velké haló a porozumění zpátky česko-slovenskému trhu. Nechceme odsud pryč, chceme tu být suverénně nejlepší a bavit lidi. Aby měli čím dál víc radši mezinárodní zápasy, ale taky si přejeme, aby byli nejšťastnější. A pokud jim budou dělat radost zápasy domácích borců, já jim je budu dávat. A s Humburgerem dokážeme víc než KSW v Liberci.

Humburger se utká s Pirátem Krištofičem. Co od souboje očekáváte?

Obrovský test pro Dominika, ale on ho chce. Má výdrž, ránu a bude to s Pirátem fantastický zápas. Je to bomba.

Dominik Humburger slaví vítězství na akci polské organizace KSW v Liberci. Nastoupil v doprovodu kolegů z armády a porazil Brazilce Jorgeho Buena.

Na konci roku vám končí smlouva s klíčovým sponzorem Tipsportem. Změní se něco?

Jednání jsme naplánovali od léta, myslím. My jsme s nimi maximálně šťastní, Tipsport nás brutálně posunul, je to náš nejstabilnější dlouhodobý partner.

Ale vypadá to, že končíte s projektem GameChanger. Proč?

Protože chceme neustále vymýšlet zajímavé formáty. Potřebuješ mít pro GameChanger nastolenou váhu. Já nad ním vodu nezavírám, ale udělat ho v těžké váze? Neumím si představit, že by to ti kluci vydrželi. Polotěžká váha je tak na hraně. Navíc se neustále zvyšuje finanční strop. Dnešní milion je menší než před čtyřmi lety.

Tipsport zároveň tlačí na to, aby v GameChangeru měl šanci na úspěch nějaký Čech.

Za vším hledej byznys. Výhra domácího bojovníka by mu přinesla větší atraktivitu, ale tohle je sport, nedá se naplánovat. Turnaj je fantastický sám o sobě.