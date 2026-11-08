Holzer přitom nezačal nejhůř. Hned první úder dopadl tam, kam měl, a Severino lehce zavrávoral. Holzer se ale i kvůli tomu možná až moc ukvapil a šel se s Brazilcem přestřelovat.
Ten se však rychle oklepal a tvrdým kontrem u pletiva Holzera roztančil. Následnou salvu úderů nebylo možné ustát, Němec padl v čase 0,53 k zemi. Hala ztichla, přítomní nemohli uvěřit, že jejich favorit kapituloval takhle brzy.
„Jsou i horší věci v životě, i tak je to pro mě těžké, zápas začal a najednou byl pryč,“ neskrýval zklamání domácí miláček. „Můžu říct, že to je teprve začátek. Jsem mladý a ten pás jednou stejně někdy získám,“ slíbil hale, která ho i přes prohru stále podporovala.
Naopak velmi dojatý byl po zápase vítěz Severino. „Chci poděkovat celému Německu. Vím, že jsem bojoval proti vašemu velmi dobrému zápasníkovi. Lidi, věřte si, jednou i vy můžete být tady v Oktagonu,“ nechal se slyšet úřadující šampion bantamové divize.
Na turnaji vyhrál i jeho bratr Matheus. Ten po třech minutách předvedl pěkné walkoff K.O. předním hákem a výhru oslavil saltem z klece.
Důležité vítězství připsal další hannoverský odchovanec Palokaj. Po třech minutách druhého kola ukončil zkušeného Mohsena a po červencové porážce v titulovém zápase se vrátil na vítěznou vlnu.
V prvním kole sázel Palokaj především na dobré spodky, soupeř ho ale přišpendlil na pletivo a první kolo ovládl on. Druhé kolo už bylo naopak plně v režii domácího zápasníka. Nejdřív tvrdými údery soupeřem otřásl, po chvíli si šikovně připravil triangle choke a Mohsen musel odklepat.
„Tohle často dělám na tréninku,“ vyjádřil se k vítězné technice. Nakonec uznal i kvality zkušeného Mohsena. „Soupeř je dobrej, komplexní bojovník. Já jsem přesto doručil, co jsem slíbil,“ pochválil se v pozápasovém rozhovoru.
Spolu se Severinem předvedl výkon večera Ozan Aslaner, který naprosto zneškodnil Denise Frimponga. Svědčí o tom i statistika signifikantních úderů v poměru 66:16 pro Turka.
Od začátku zápasu každý jeho úder smrděl vypínákem, ten nakonec přišel po čtyřech minutách. Aslaner už předtím poslal Frimponga několikrát na podlahu. V rozhovoru si navíc řekl o titulovou šanci v lehké váze.
Jediný český zápasník na kartě Petr Bartoněk předvedl hezký obrat při vítězném tažení. Přestože úvodní dvě kola prohrál a na konci druhého nebyl daleko od ukončení, ve třetím kole nakonec Denise Makina uškrtil. „První výhra v Oktagonu je pro mě důležitá, i když to nebylo takové, jaké jsem si představoval,“ vyjádřil se po zápase.
Zápas Karola Ryšavého proti Samueli Barkovi skončil kontroverzně. V prvním kole trefil Švéd ilegální koleno, jelikož byl Ryšavý třemi body svého těla na zemi. Úder Slovákem dost otřásl a po delší odmlce bylo rozhodnuto, že zápas dál pokračovat nebude.
Po diskuzi mezi sebou došli sudí k závěru, že je Bark diskvalifikovaný, vítězem se tedy stal Ryšavý. „Chci se omluvit, dlouho jsem na to trénoval. Po druhém kolenu jsem nevěděl, kde jsem. Při pokračování bych riskoval zdraví a v životě jsou důležitější věci, jako například rodina,“ vyjádřil se k celé situaci Ryšavý.
Další turnaj Oktagon 98 bude za dva týdny v Třinci. V hlavním zápase si to o titul v lehké váze rozdají legenda slovenského MMA Ivan Buchinger a úřadující šampion Mateusz Legierski.