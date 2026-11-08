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Německo smutní, Severino je stále králem. Na Oktagonu 97 zničil domácí hvězdu.

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  8:57
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Igor Severino obhájil pás proti Maxi Holzerovi.

Igor Severino obhájil pás proti Maxi Holzerovi. | foto: OKTAGON MMA

Hlavní zápas večera mezi Maxem Holzerem (vlevo) a Igorem Severinem.
3ampion bantamové váhy Igor Severino.
Gjoni Palokaj slaví výhru na Oktagonu 97.
Gjoni Palokaj slaví výhru na Oktagonu 97.
8 fotografií
53 sekund a bylo vymalováno. Igor Severino zdemoloval na Oktagonu 97 hannoverského rodáka Maxe Holzera a ukázal, že má stále na UFC level. Talentovaný Holzer si naopak připisuje první porážku v profesionální MMA kariéře a Německo tak stále čeká na prvního tamního šampiona Oktagonu. V hlavním předzápase potěšil tamní diváky další domácí bijec Gjoni Palokaj, který porazil krajana Zafara Mohsena. Český zástupce Petr Bartoněk si odváží výhru před limitem.

Holzer přitom nezačal nejhůř. Hned první úder dopadl tam, kam měl, a Severino lehce zavrávoral. Holzer se ale i kvůli tomu možná až moc ukvapil a šel se s Brazilcem přestřelovat.

Ten se však rychle oklepal a tvrdým kontrem u pletiva Holzera roztančil. Následnou salvu úderů nebylo možné ustát, Němec padl v čase 0,53 k zemi. Hala ztichla, přítomní nemohli uvěřit, že jejich favorit kapituloval takhle brzy.

„Jsou i horší věci v životě, i tak je to pro mě těžké, zápas začal a najednou byl pryč,“ neskrýval zklamání domácí miláček. „Můžu říct, že to je teprve začátek. Jsem mladý a ten pás jednou stejně někdy získám,“ slíbil hale, která ho i přes prohru stále podporovala.

Naopak velmi dojatý byl po zápase vítěz Severino. „Chci poděkovat celému Německu. Vím, že jsem bojoval proti vašemu velmi dobrému zápasníkovi. Lidi, věřte si, jednou i vy můžete být tady v Oktagonu,“ nechal se slyšet úřadující šampion bantamové divize.

Na turnaji vyhrál i jeho bratr Matheus. Ten po třech minutách předvedl pěkné walkoff K.O. předním hákem a výhru oslavil saltem z klece.

Důležité vítězství připsal další hannoverský odchovanec Palokaj. Po třech minutách druhého kola ukončil zkušeného Mohsena a po červencové porážce v titulovém zápase se vrátil na vítěznou vlnu.

V prvním kole sázel Palokaj především na dobré spodky, soupeř ho ale přišpendlil na pletivo a první kolo ovládl on. Druhé kolo už bylo naopak plně v režii domácího zápasníka. Nejdřív tvrdými údery soupeřem otřásl, po chvíli si šikovně připravil triangle choke a Mohsen musel odklepat.

Vítězná technika triangle choke v podání Gjoniho Palokaje.

„Tohle často dělám na tréninku,“ vyjádřil se k vítězné technice. Nakonec uznal i kvality zkušeného Mohsena. „Soupeř je dobrej, komplexní bojovník. Já jsem přesto doručil, co jsem slíbil,“ pochválil se v pozápasovém rozhovoru.

Spolu se Severinem předvedl výkon večera Ozan Aslaner, který naprosto zneškodnil Denise Frimponga. Svědčí o tom i statistika signifikantních úderů v poměru 66:16 pro Turka.

Od začátku zápasu každý jeho úder smrděl vypínákem, ten nakonec přišel po čtyřech minutách. Aslaner už předtím poslal Frimponga několikrát na podlahu. V rozhovoru si navíc řekl o titulovou šanci v lehké váze.

Ozan Aslaner nedal soupeři Denisi Frimpongovi nejmenší šanci.

Jediný český zápasník na kartě Petr Bartoněk předvedl hezký obrat při vítězném tažení. Přestože úvodní dvě kola prohrál a na konci druhého nebyl daleko od ukončení, ve třetím kole nakonec Denise Makina uškrtil. „První výhra v Oktagonu je pro mě důležitá, i když to nebylo takové, jaké jsem si představoval,“ vyjádřil se po zápase.

Zápas Karola Ryšavého proti Samueli Barkovi skončil kontroverzně. V prvním kole trefil Švéd ilegální koleno, jelikož byl Ryšavý třemi body svého těla na zemi. Úder Slovákem dost otřásl a po delší odmlce bylo rozhodnuto, že zápas dál pokračovat nebude.

Po diskuzi mezi sebou došli sudí k závěru, že je Bark diskvalifikovaný, vítězem se tedy stal Ryšavý. „Chci se omluvit, dlouho jsem na to trénoval. Po druhém kolenu jsem nevěděl, kde jsem. Při pokračování bych riskoval zdraví a v životě jsou důležitější věci, jako například rodina,“ vyjádřil se k celé situaci Ryšavý.

Karol Ryšavý po diskvalifikaci soupeře za zakázené koleno.

Další turnaj Oktagon 98 bude za dva týdny v Třinci. V hlavním zápase si to o titul v lehké váze rozdají legenda slovenského MMA Ivan Buchinger a úřadující šampion Mateusz Legierski.

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