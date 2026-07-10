Návrat krále. McGregor znovu vstoupí do klece UFC. Pět let od hrozivé nehody

Dlouhá doba od července 2021, kdy si nejslavnější, nejkontroverznější, nejbohatší a nejúspěšnější zápasník MMA v kleci ošklivě zlomil nohu. Kosti v lýtku praskly, ohnuly se do pravého úhlu a byl konec.
Všeho. Zrzavému Irovi bude za týden 38 let a pokouší se o historický návrat, v neděli nad ránem středoevropského času se v Las Vegas utká s další světovou hvězdou Maxem Hollowayem. A zájem o McGregora rozhodně není menší. Spíš naopak. Kam přijde, telefony letí do vzduchu, kamery snímají i to, jak klidně sedí na gauči, s kým se zdraví, jak se tváří, co říká.
Fanoušky pořádně znervózněl, do Spojených států dorazil na poslední chvíli ve středu. Dokonce se neobjevil v posledních promo dokumentech, takže se začalo panikařit a spekulovat. Nebyl to všechno jen špatný vtip? Opravdu bude zápasit? McGregor má tolik peněz, že jeho potomci za 500 let nebudou muset pracovat.
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Tak proč se vracet a nechat se mlátit? Proč nedožije na jachtě a ve svém sídle s rodinou?
Protože by ho to nejspíš dřív než později zabilo. „Bůh mi dal lekci. Spadl jsem do pasti,“ říká nyní.
Alkohol, párty, zřejmě i drogy, soud kvůli obvinění ze znásilnění a další řada problémů se zákonem.
To byl McGregorův život od roku 2017. „Může za to má vlastní whiskey. Dostal jsem se pod tlak, abych ji propagoval. Běž támhle, dělej tohle, napij se s tímhle. Těžkým alkoholikem jsem se stal před devíti lety. Do té doby jsem byl oddaný sportovec, jenže najednou jsem měl v garáži tisíce lahví a dům jsem opouštěl vždycky aspoň se dvěma flaškami v ruce,“ vracel se teď McGregor k období temna.
Přišla nechvalně známá porážka s arcirivalem Chabibem Nurmagomedovem v nejsledovanějším zápase historie, pak táhlá pauza, jedno vítězství nad starším soupeřem a nakonec dvě prohry s Dustinem Poirierem. Právě s ním si zlomil nohu.
McGregor využil všech možností, aby své tělo spravil. The New York Times nedávno přinesl fascinující zjištění. Ir na několik let vystoupil z antidopingového programu a nechal si předepsat anabolické steroidy a růstové hormony. To vše za dozoru a schválení samotné organizace UFC. A co víc, McGregor látky po uzdravení nohy nevysadil. „Líbilo se mu, jak se po nich cítí, jakou energii mu dodávají,“ píšou noviny.
Až když si byl jistý, že se chce do sportu vrátit, vysadil je a znovu vstoupil do antidopingového programu. Využil díry v pravidlech. Co nepřelstil, byly soudy. V roce 2024 ho v Dublinu uznali vinným ze znásilnění v roce 2018. Ženě, kterou měl donutit k sexu, musel zaplatit odškodné přes šest milionů korun. McGregor se bránil, že žena s ním spala dobrovolně, měly to dokazovat záběry z hotelové lobby po sexu, kdy se s ním žena objímá.
I teď McGregor tvrdí: „Jsem nevinný a budu za to bojovat do konce života.“
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Prý je zpět. Vrátil se do doby před slávou a bohatstvím. „Do gymu si nastěhoval postel a často tam spí. Myslel jsem, že to vydrží den, ale zvládl to půl roku,“ tvrdí jeho kouč John Kavanagh. „Byla to jeho nejtěžší příprava, absolutně se jí ale oddal. Uvidíte o víkendu.“
Trénink byl ještě něčím zvláštní. Prý probíhal téměř bezkontaktně. „Conor nemá na těle jedinou modřinu, jediný šrám. Je stoprocentně zdravý,“ říká Kavanagh.
McGregor se totiž měl vrátit už dřív, ale v tréninku se po tvrdém úderu zranil a všichni přišli o výjimečnou událost. Ale odjet přípravu bez soupeře, který vám zatápí, testuje vás a zkouší, co vydržíte?
Jeho rival Nurmagomedov ještě přidává: „Vrátit se po takové zlomenině a být znovu dobrý? Nemožné. Jenže je oblíbený a slavný, tak z něho UFC vymáčkne, co půjde.“
McGregor slibuje zázraky.