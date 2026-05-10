Stojím v šatně a připadám si zde lehce nepatřičně. Pochopte, na štiplavý odér ve sportovních kabinách jsem zvyklá. Na struny mi ovšem brnká atmosféra, kterou zřejmě nikde jinde nelze zažít. Má sílu, má emoce, způsobuje mi husí kůži. Koncentrace testosteronu dosahuje svého maxima, neboť Oktagon se sice pyšní rovnoprávností, ale zrovna teď jsem v šatně jedinou ženou. Křehkost se sem moc nehodí, ovšem stereotypní představy o MMA jako o bitce, kterou vás naučí ulice, tady rozhodně berou za své.
V téhle šatně se připravuje Tomáš Mudroch. Nebo taky Ostravský Expres, chcete-li. Zrovna si nechává bandážovat ruce a se sluchátky na uších se maximálně koncentruje. Už teď má můj respekt, protože přijal výzvu s velkým V. Potká se v kleci s Josefem Hálou, šampionem bare-knuckle boxing. Ano, box doslova holými pěstmi. A ano, je drsný. Hála navíc jako první Čech získal titul v organizaci Bare Knuckle Fighting Championship. Koncentrace je namístě.
Do potemnělé arény na červený koberec vedoucí až ke kleci vchází s červeným baretem na hlavě. Nosí ho speciální síly, výsadkáři, průzkumné jednotky a vojáci čestné stráže.