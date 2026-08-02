Tady to máme, říkal si Muradov, když Fleuryho knokautoval. Chtějí odvetu

„Říkal jsem, že ho seknu!“ jásal Muradov před půlnocí na pražské Štvanici, kde Oktagon uspořádal další turnaj.
Nastoupili proti sobě dvě klíčová jména organizace. Oblíbenci a především nejkvalitnější bojovníci na soupisce. Fleury do soboty držel dva pásy šampiona – v polotěžké a těžké (do 120 kilogramů) divizi, Muradov si dělil pozici jedničky ve střední divizi do 84 kilogramů.
Ostatně i váhový rozdíl před zápasem přisuzoval větší výhodu Fleurymu, kromě toho Muradov souboj přijal pár dní předem a vůbec poprvé se představil v polotěžké divizi. „Je to jedno z mých největších vítězství, spoustu lidí mi nevěřila. Ale jak jsem vyhrál!“ radoval se Muradov.
Podívejte se, jak byl Muradov blízko konci a jak zápas otočil:
Ani jeden z nich v Oktagonu do víkendu nepoznal pocit porážky, Fleuryho navíc hnala motivace v tom, že jeho partnerka Lucie Pudilová nastupovala hned po něm do svého vlastního titulového zápasu. Jak se později ukázalo, i ona prohrála.
„Jsem zdrcený a smutný,“ hlesl Fleury později v noci.
Byl blízko. Muradova poslal na konci prvního kola k zemi levým hákem a kdyby zbývalo víc času, zřejmě by to dotáhl k vítězství.
„Trefil mě, ale nebyl jsem nahulený,“ argumentoval nicméně Muradov. Horší podle něj byly údery navíc, které přišly po gongu. Rozjetý Fleury nevnímal, že by měl přestat útočit, a rozhodčímu chvíli trvalo, než se mezi obry vecpal.
„Trochu zaspal a ty granáty se mnou zamávaly, trochu jsem se motal,“ přiznal Muradov. „Naštěstí jsem se o pauze rychle srovnal.“
Fleury naopak větřil vítězství: „Myslel jsem, že ho hned zkraje kola dokončím.“
Místo toho schytal pecku, po které zavrávoral, sám spadl na záda a musel snést další rány, než souboj ukončil sudí v kleci.
„Nebudu si stěžovat, ale byl jsem schopný se zvednout a pokračovat,“ myslí si Fleury. Prý kdyby rozhodčí do souboje nevkročil tak včasně, ještě by se stihl oklepat.
„Vůbec. Viděl jsem, jak zatancoval, a řekl si: Tady to máme,“ smál se naopak Muradov.
Podívejte se, jak Muradov Fleuryho ukončil:
A tak se víc řeší, co bude dál. Oba si už odkývali odvetu. Utkat by se mohli na konci prosince na turnaji s číslem 100 v O2 areně.
„Nejdřív porazím šampiona střední váhy Jotka a pak ukradnu Fleurymu i pás těžké váhy. Budu prvním šampionem ve třech vahách,“ slibuje Muradov. „Za tenhle zápas ale Fleurymu děkuju. Jako sportovce ho hodně respektuju.“
„Nezemřel jsem. Na čas se stáhnu do ústraní a pak se vrátím i pro titul, který mi vzal. Celé si to užiju,“ prorokuje zase Fleury.