Kdy a kde zápas Raška vs. Spicy Pája sledovat?
- Zápas Ondřej Raška vs. Spicy Pája se uskuteční 28. prosince 2025 v O2 areně v Praze a je součástí velmi atraktivního turnaje Oktagon 81.
- Přímý přenos bude dostupný jako Pay-Per-View (PPV) prostřednictvím platformy Oktagon.tv. Cena přenosu je 319 Kč.
Raška vs. Spicy Pája. Jak to vlastně začalo?
Majitelé Oktagonu vycítili, že po zápasnickém konci Karlose Vémoly přicházejí o důležitou součást své show a tak Terminátorovi stvořili novou roli. Udělali ho tváří projektu Oktagon Celebrity Series. A hned v první sérii vsadili na chytlavou kartu. Profesionál vs. amatér. Ještě k tomu velkohubý amatér. Pro souboj vybrali ideální dvojici.
Videa a ohlasy z příprav obou soupeřů
Hned po oznámení divácky vděčného souboje se oba borci pustili do tvrdé přípravy. Raška jako starý rutinér, Tóth jako nováček, který zjišťuje, jakou dřinu tenhle sport vlastně obnáší.
Ondřej Raška trénuje v Jetsaam Gym Brno. Pavel Tóth podstupuje dril v pražském Monster Gymu.
Kdo je Spicy Pája a proč ho zápasníci nesnášejí?
- Pavel Tóth (24 let) alias Spicy Pája je fitness trenér a influencer.
- Narodil se v roce 2001 v Chomutově.
- Zúčastnil se reality show Love Island (skončil ve finále).
- V roce 2025 vyhrál soutěž Survivor Česko & Slovensko.
Je známý svým sebevědomým vystupováním. Při své cestě k triumfu v Survivoru zaujal kontroverzními momenty. Jedním z nejznámějších bylo, že v noci tajně snědl zásoby svého kmene, čímž riskoval okamžité vyloučení, ale nakonec mu to prospělo.
- Komunitu MMA si Tóth popudil hned od samotného začátku. Místo respektu k akci i soupeři, označil Rašku za průměrného a v postoji slabého bojovníka, kterého řadí někam na svojí úroveň.
- Tóthův přístup je v komunitě vnímán jako výsměch skutečným bojovníkům MMA. Někteří samozřejmě nelibě nesou, že „namyšlený hejsek“ s nulovou zkušeností dostal hned zápas v O2 areně, na což mnozí z nich marně čekají.
- Paradoxem je, že i přes averzi, kterou Pavel Tóth u profesionálů vyvolává, podstupuje přípravu v Monster Gymu pod vedením legendárního Karlose Vémoly a Petra „Monstera“ Knížete.
Všichni trenéři se shodují, že Spicy Pája má sice slušný fyzický fond, ale potřebné technické dovednosti se nelze naučit za necelý půlrok. Oceňují však jeho odhodlání a chuť makat.
Kdo je Ondřej Raška a jakou má motivaci?
- Ondřej Raška (34 let), přezdívaný Andrés, je zkušený profesionální MMA bojovník , který působí v Oktagonu už od roku 2017.
- V Oktagonu má na kontě 5 vítězství a 4 porážky.
- Civilním povoláním je veterinář.
- S bojovými sporty začal v patnácti letech.
- Pro Rašku je zápas s Tóthem atraktivní z mnoha důvodů. Může oživit svou kariéru. V posledních třech zápasech dvakrát prohrál, naposledy schytal KO po čtrnácti vteřinách od Ďatelinky. Bude zápasit v O2 areně a za souboj s influncerem dostane zaplaceno víc, než kdykoliv předtím. No neberte to.
Bilance Ondřeje Rašky v Oktagonu:
|Výsledek
|Soupeř
|Akce
|Datum
|Čas
|Kolo
|Ukončení
|Prohra
|Milan Ďatelinka
|OKTAGON 59
|20.07.2024
|0:14
|1
|KO
|Vítězství
|Michal Kotalík
|OKTAGON 50
|09.12.2023
|0:28
|2
|KO
|Prohra
|Jaime Cordero
|OKTAGON 41
|15.04.2023
|1:07
|1
|KO
|Vítězství
|Daniel Brunclík
|OKTAGON 26
|24.07.2021
|5:00
|3
|DEC
|Vítězství
|Pavel Salčák
|OKTAGON 22
|27.03.2021
|5:00
|3
|DEC
|Prohra
|Václav Mikulášek
|OKTAGON 11
|16.03.2019
|2:40
|1
|SUB
|Prohra
|Samuel Krištofič
|OKTAGON 6
|26.05.2018
|3:14
|1
|TKO
|Vítězství
|Miroslav Hladký
|OKTAGON 5
|17.03.2018
|3:13
|1
|SUB
|Vítězství
|Martin Kostolanský
|OKTAGON 4
|12.11.2017
|5:00
|3
|DEC
Je souboj Raška vs. Tóth bizár na úrovni Clashe?
Není. V organizaci Clash MMA (duely influencerů) se pouští do boje panoptikum kuriozních figurek na každém večeru. V případě Oktagonu jde pouze o jeden souboj na kartě běžných a atraktivních profi zápasů.
Navíc i tento zápas splňuje určité základní parametry. Spicy Pája má fyzičku srovnatelnou s vrcholovými sportovci, což potvrdily testy v pražské AKESO Poliklinice. Ondřej Raška by samozřejmě měl mít technicky jasně navrch, ale určitá úskalí na něho přeci jen číhají.
Potvrzené zápasy na hlavní kartě Oktagonu 81:
|Číslo
|Zápasník 1
|Zápasník 2
|Kurz na výhru 1
|Kurz na výhru 2
|Váha
|#1
|Patrik Kincl (28-12-0)
|Robert Pukač (20-13-1)
|1.45
|2.55
|Middleweight
|Ondřej Raška (10-9-0)
|Pavel Tóth (0-0-0)
|-
|-
|Catchweight 88 kg
|#2
|Kaik Brito (18-6-0)
|Amiran Gogoladze (17-3-0)
|1.65
|2.11
|Welterweight
|#3
|Jonas Mågård (18-7-0)
|Elvis Silva (15-8-0)
|1.25
|3.56
|Bantamweight