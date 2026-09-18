KSW počtvrté rozpálí Liberec. Do boje jde Štummer, Brichta i Gelnarová

Neuvěřitelných 17 kilogramů musí před zápasem zhubnout liberecký bojovník Josef Štummer, aby se dostal do limitu pérové váhy. Teď už má většinu práce za sebou. „Už jsem deset kilo shodil, zbytek by měl být v pohodě,“ řekl Štummer v rozhovoru pro Český rozhlas.
V sobotu ho čeká jeden z nejdůležitějších zápasů dosavadní kariéry. Šestému muži žebříčku KSW se postaví Polák Lukasz Charzewski, který je podle nejnovější karty organizace trojkou pérové váhy.
Štummer má mezi profesionály bilanci sedmi výher a dvou porážek, ale především sérii tří vítězství v řadě. Velice dobře si uvědomuje, co by znamenal čtvrtý triumf za sebou.
„Když se mi povede vyhrát, budu jedním z vyzyvatelů o titul,“ říká. „Do zápasů jdu obvykle jako outsider. Chci si to užít a ukázat, co jsem natrénoval.
Na prostředí liberecké arény má navíc příjemné vzpomínky. V únoru 2025 se tam představil proti Francouzi Nacimu Belhouachimu a poprvé v profesionální kariéře zvítězil knockoutem. Za výkon navíc získal bonus KSW.
Sebevědomí ale nechybí ani jeho polskému soupeři. Charzewski vyhrál poslední dva zápasy a před cestou do Liberce dal najevo, že Štummera za nejtěžší překážku své kariéry nepovažuje.
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„Nechci mu nic ubírat, ale myslím, že můj poslední soupeř byl nebezpečnější a komplexnější bojovník,“ prohlásil Charzewski pro KSW. Zároveň však cítí, že také on se přibližuje životní příležitosti. „Jsem teď velmi blízko něčemu, kde jsem v životě nebyl. Plním si své sny.“
Vojčák jde po pásu
Ještě větší sportovní význam bude mít hlavní zápas večera. Slovák Štefan Vojčák se utká s Polákem Marcinem Wójcikem o prozatímní titul KSW v těžké váze.
Vojčák měl původně v Liberci podruhé vyzvat dlouholetého šampiona Phila De Friese. Brit se ale zranil, a tak KSW proti slovenské jedničce žebříčku postavilo třetího Wójcika, a do hry vložilo prozatímní mistrovský pás.
Vojčák naposledy zápasil v červnu v Polsku, kde ve druhém kole porazil domácího Arkadiusze Wrzoseka. Atmosféru v hale později popsal s nadsázkou. „Když jsem naposledy zápasil v Polsku, vzpomněl jsem si na Rockyho IV a Ivana Draga,“ uvedl pro KSW. Wrzosek měl za sebou prakticky celou halu, Vojčákovi to však podle jeho slov nevadilo.
Tentokrát může být situace opačná. V Liberci bude slovenský bojovník spoléhat na podporu českých i slovenských fanoušků. „Vždycky je lepší bojovat doma, před vlastními fanoušky. Někomu se pod tlakem publika bojuje hůř. Vím, že přijde hodně lidí a tlak tam bude, ale mě to posune na vyšší úroveň,“ věří Vojčák.
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Mezi profesionály má bilanci deseti vítězství a dvou porážek, přičemž devět zápasů ukončil před limitem. Také zkušený Wójcik už ví, jaké je bojovat o pás KSW. Letos v dubnu vyzval právě De Friese, kterému podlehl. Z 33 profesionálních zápasů jich vyhrál 22.
Brichta: Chci se otestovat
Jedním z největších českých jmen na kartě bude Leo Brichta. Také on už ví, jaké je bojovat v KSW o titul. Povedlo se mu to dokonce dvakrát a ve dvou různých váhových kategoriích. Ani jednou však na pás nedosáhl.
„Jsem první Čech, který bojoval dvakrát o pás. Pro někoho to může být úspěch, ale pro mě je to velká porážka,“ hodnotil své dosavadní titulové pokusy.
V Liberci se vrátí do lehké váhy, čeká ho zkušený Polák Kacper Formela. Snadného soupeře pro návrat na vítěznou vlnu si rozhodně nevybral. „Je to tvrďák. Bojoval i bez rukavic. Přesně někoho takového jsem chtěl. Chci se otestovat, chci vědět, že nebojuju jen tak s někým,“ vysvětlil Brichta. Přes zklamání z předchozích zápasů o titul mu motivace nechybí. „Miluju tenhle sport. Možná to zní hloupě, ale neumím bez něj žít,“ dodal český bojovník, který od souboje s Formelou očekává „opravdovou bitvu“.
Gelnarovou čeká mistryně světa
Českou stopu ještě zvýrazní Hana Gelnarová. Do KSW se vrací po dvou letech a proti ní se postaví Malgorzata Popowiczová. Bilance 0:0 u jména polské bojovnice přitom může klamat. V profesionálním MMA bude sice debutovat, mezi amatérkami se ale stala mistryní světa i Evropy.
Další atraktivní souboj nabídne střední váha, v níž se utkají dva bývalí tituloví vyzyvatelé Michal Michalski a Radoslaw Paczuski. Pro další vývoj velterové váhy zase může být zásadní střet jedničky a dvojky žebříčku Muslima Tulshaeva s Kacperem Koziorzebským.
Na hlavní kartě nastoupí také Tagir Machmudov proti Szymonu Kasprzyňskému, v úvodní části galavečera se představí Samuel Bílý s Dominikem Zadorou a Adrian Dudek s Borysem Dzikowským. Celkem tak XTB KSW 121 nabídne devět zápasů.
Vážení zdarma pro fanoušky
Program pro příznivce bojových sportů začne už v pátek. V obchodním centru Forum Liberec se otevře v 17 hodin fanouškovská zóna KSW. V 18: 15 je na programu beseda se zápasníky, o půl hodiny později krátký otevřený trénink.
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V 19 hodin začne oficiální vážení všech účastníků sobotního galavečera a následné tradiční souboje tváří v tvář. Vstup je zdarma a po skončení budou mít fanoušci možnost získat podpisy a fotografie zápasníků.
Samotný galavečer XTB KSW 121 vypukne v Home Credit Areně v sobotu 19. září v 19 hodin. Vstupenky jsou stále v prodeji v cenách od 600 do 1400 korun.