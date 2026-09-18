Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

KSW počtvrté rozpálí Liberec. Do boje jde Štummer, Brichta i Gelnarová

Michael Havlen
  8:41
MMA zápasník Leo Brichta si užívá druhé vítězství v polské organizaci KSW.

MMA zápasník Leo Brichta si užívá druhé vítězství v polské organizaci KSW. | foto: KSW

Český bojovník Leo Brichta po triumfu nad polským bijcem Romanem Szymanským na...
Leo Brichta (vpravo) a Valeriu Mircea v souboji o mistrovský pás lehké váhy
MMA zápasník Leo Brichta zápasí s Romanem Szymanskim v polské organizaci KSW.
Leo Brichta (vlevo) a Vítězslav Rajnoch
10 fotografií
Jedna z největších sportovních událostí roku v Libereckém kraji je tady. Už v sobotu se do Home Credit Areny vrátí prestižní evropská organizace KSW. Čtvrtý liberecký galavečer MMA nabídne titulový zápas těžkých vah i řadu známých jmen.

Neuvěřitelných 17 kilogramů musí před zápasem zhubnout liberecký bojovník Josef Štummer, aby se dostal do limitu pérové váhy. Teď už má většinu práce za sebou. „Už jsem deset kilo shodil, zbytek by měl být v pohodě,“ řekl Štummer v rozhovoru pro Český rozhlas.

V sobotu ho čeká jeden z nejdůležitějších zápasů dosavadní kariéry. Šestému muži žebříčku KSW se postaví Polák Lukasz Charzewski, který je podle nejnovější karty organizace trojkou pérové váhy.

Štummer má mezi profesionály bilanci sedmi výher a dvou porážek, ale především sérii tří vítězství v řadě. Velice dobře si uvědomuje, co by znamenal čtvrtý triumf za sebou.

„Když se mi povede vyhrát, budu jedním z vyzyvatelů o titul,“ říká. „Do zápasů jdu obvykle jako outsider. Chci si to užít a ukázat, co jsem natrénoval.

Na prostředí liberecké arény má navíc příjemné vzpomínky. V únoru 2025 se tam představil proti Francouzi Nacimu Belhouachimu a poprvé v profesionální kariéře zvítězil knockoutem. Za výkon navíc získal bonus KSW.

Sebevědomí ale nechybí ani jeho polskému soupeři. Charzewski vyhrál poslední dva zápasy a před cestou do Liberce dal najevo, že Štummera za nejtěžší překážku své kariéry nepovažuje.

Oktagon zahájil novou Cage Game. Talenti zabojují o smlouvu, fanoušci vymýšlí trest

„Nechci mu nic ubírat, ale myslím, že můj poslední soupeř byl nebezpečnější a komplexnější bojovník,“ prohlásil Charzewski pro KSW. Zároveň však cítí, že také on se přibližuje životní příležitosti. „Jsem teď velmi blízko něčemu, kde jsem v životě nebyl. Plním si své sny.“

Vojčák jde po pásu

Ještě větší sportovní význam bude mít hlavní zápas večera. Slovák Štefan Vojčák se utká s Polákem Marcinem Wójcikem o prozatímní titul KSW v těžké váze.

Vojčák měl původně v Liberci podruhé vyzvat dlouholetého šampiona Phila De Friese. Brit se ale zranil, a tak KSW proti slovenské jedničce žebříčku postavilo třetího Wójcika, a do hry vložilo prozatímní mistrovský pás.

Vojčák naposledy zápasil v červnu v Polsku, kde ve druhém kole porazil domácího Arkadiusze Wrzoseka. Atmosféru v hale později popsal s nadsázkou. „Když jsem naposledy zápasil v Polsku, vzpomněl jsem si na Rockyho IV a Ivana Draga,“ uvedl pro KSW. Wrzosek měl za sebou prakticky celou halu, Vojčákovi to však podle jeho slov nevadilo.

Tentokrát může být situace opačná. V Liberci bude slovenský bojovník spoléhat na podporu českých i slovenských fanoušků. „Vždycky je lepší bojovat doma, před vlastními fanoušky. Někomu se pod tlakem publika bojuje hůř. Vím, že přijde hodně lidí a tlak tam bude, ale mě to posune na vyšší úroveň,“ věří Vojčák.

Magard v Brně vládl v hlavním zápase. Jako člověka ho neuznávám, řekl Roušal

Mezi profesionály má bilanci deseti vítězství a dvou porážek, přičemž devět zápasů ukončil před limitem. Také zkušený Wójcik už ví, jaké je bojovat o pás KSW. Letos v dubnu vyzval právě De Friese, kterému podlehl. Z 33 profesionálních zápasů jich vyhrál 22.

Brichta: Chci se otestovat

Jedním z největších českých jmen na kartě bude Leo Brichta. Také on už ví, jaké je bojovat v KSW o titul. Povedlo se mu to dokonce dvakrát a ve dvou různých váhových kategoriích. Ani jednou však na pás nedosáhl.

„Jsem první Čech, který bojoval dvakrát o pás. Pro někoho to může být úspěch, ale pro mě je to velká porážka,“ hodnotil své dosavadní titulové pokusy.

V Liberci se vrátí do lehké váhy, čeká ho zkušený Polák Kacper Formela. Snadného soupeře pro návrat na vítěznou vlnu si rozhodně nevybral. „Je to tvrďák. Bojoval i bez rukavic. Přesně někoho takového jsem chtěl. Chci se otestovat, chci vědět, že nebojuju jen tak s někým,“ vysvětlil Brichta. Přes zklamání z předchozích zápasů o titul mu motivace nechybí. „Miluju tenhle sport. Možná to zní hloupě, ale neumím bez něj žít,“ dodal český bojovník, který od souboje s Formelou očekává „opravdovou bitvu“.

Gelnarovou čeká mistryně světa

Českou stopu ještě zvýrazní Hana Gelnarová. Do KSW se vrací po dvou letech a proti ní se postaví Malgorzata Popowiczová. Bilance 0:0 u jména polské bojovnice přitom může klamat. V profesionálním MMA bude sice debutovat, mezi amatérkami se ale stala mistryní světa i Evropy.

Další atraktivní souboj nabídne střední váha, v níž se utkají dva bývalí tituloví vyzyvatelé Michal Michalski a Radoslaw Paczuski. Pro další vývoj velterové váhy zase může být zásadní střet jedničky a dvojky žebříčku Muslima Tulshaeva s Kacperem Koziorzebským.

Hana „KrutoHanka“ Gelnarová. Ostravská barmanka na širokou veřejnost poprvé vykoukla v reality show Survival, pak se však zabydlela v kleci. Poprvé se v ní prala v třetím vydání Clash of the Stars v říjnu 2022, poté ještě jednou, v sobotu 22. června ji navštíví potřetí.

Na hlavní kartě nastoupí také Tagir Machmudov proti Szymonu Kasprzyňskému, v úvodní části galavečera se představí Samuel Bílý s Dominikem Zadorou a Adrian Dudek s Borysem Dzikowským. Celkem tak XTB KSW 121 nabídne devět zápasů.

Vážení zdarma pro fanoušky

Program pro příznivce bojových sportů začne už v pátek. V obchodním centru Forum Liberec se otevře v 17 hodin fanouškovská zóna KSW. V 18: 15 je na programu beseda se zápasníky, o půl hodiny později krátký otevřený trénink.

Návrat Vémoly pod drobnohledem. Oktagon spouští další Celebrity Series

V 19 hodin začne oficiální vážení všech účastníků sobotního galavečera a následné tradiční souboje tváří v tvář. Vstup je zdarma a po skončení budou mít fanoušci možnost získat podpisy a fotografie zápasníků.

Samotný galavečer XTB KSW 121 vypukne v Home Credit Areně v sobotu 19. září v 19 hodin. Vstupenky jsou stále v prodeji v cenách od 600 do 1400 korun.

Český bojovník Leo Brichta po triumfu nad polským bijcem Romanem Szymanským na říjnovém turnaji KSW 87 v Třinci.
Leo Brichta (vpravo) a Valeriu Mircea v souboji o mistrovský pás lehké váhy
MMA zápasník Leo Brichta zápasí s Romanem Szymanskim v polské organizaci KSW.
MMA zápasník Leo Brichta si užívá druhé vítězství v polské organizaci KSW.
10 fotografií
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Soboljevová vs. SamsonTenis - Čtvrtfinále - 18. 9. 2026:Soboljevová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
18. 9. 10:00
  • 2.19
  • -
  • 1.68
Menšík vs. TienTenis - 1. kolo - 18. 9. 2026:Menšík vs. Tien //www.idnes.cz/sport
18. 9. 15:00
  • 1.77
  • -
  • 2.05
Třinec vs. KometaHokej - 2. kolo - 18. 9. 2026:Třinec vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
18. 9. 17:00
  • 1.86
  • 4.36
  • 3.39
Lehečka vs. SheltonTenis - 2. kolo - 18. 9. 2026:Lehečka vs. Shelton //www.idnes.cz/sport
18. 9. 17:00
  • 2.25
  • -
  • 1.65
Litvínov vs. PardubiceHokej - 2. kolo - 18. 9. 2026:Litvínov vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
18. 9. 17:30
  • 3.74
  • 4.49
  • 1.75
Ml. Boleslav vs. K. VaryHokej - 2. kolo - 18. 9. 2026:Ml. Boleslav vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
18. 9. 17:30
  • 2.48
  • 3.95
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

Polepšený rebel Řezníček: Byl jsem magor, ale v Příbrami byly jen hospody a herny

Premium
Zbrojovka Brno se loučila s útočníkem Jakubem Řezníčkem.

Alkohol, hazard, rvačky, soudy, podmínka. Zkrátka jeden průšvih za druhým. První roky kariéry Jakuba Řezníčka byly tak naplněné maléry, že je až zázrak, že tehdy nepřišla definitivní stopka. „Měl...

18. září 2026

KSW počtvrté rozpálí Liberec. Do boje jde Štummer, Brichta i Gelnarová

MMA zápasník Leo Brichta si užívá druhé vítězství v polské organizaci KSW.

Jedna z největších sportovních událostí roku v Libereckém kraji je tady. Už v sobotu se do Home Credit Areny vrátí prestižní evropská organizace KSW. Čtvrtý liberecký galavečer MMA nabídne titulový...

18. září 2026  8:41

Litvínov - Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Roman Červenka z Pardubic se raduje z gólu proti Hradci.

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek druhým kolem. Od 17:30 se na Zimním stadionu Ivana Hlinky utkají Litvínov a Pardubice. V našem přehledu najdete, kde zápas sledovat živě, formu obou...

18. září 2026  8:29

Škola od mistrů dat. Plzeň dál hledá sama sebe, euforii za tři týdny vystřídal pískot

Udivený Amar Memič.

Nezdá se to, ale jsou to teprve tři týdny. Tři týdny od chvíle, kdy Radoslav Kováč vletěl do plzeňské kabiny a do zvadlého mužstva napumpoval kotel energie. Viktoria senzačně nastřílela pět gólů...

18. září 2026

Sedlák po porážce Dynama: Chce to neztrácet puky u modré čáry

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Co si vzít z výsledkově nevydařeného středečního domácího klání s královéhradeckým Mountfieldem (3:5) do dalšího kola na ledě litvínovské Vervy? Podle lídra Dynama Lukáše Sedláka by se pár věcí přece...

18. září 2026  7:57

Havlíčkův Brod se chystá na sezonu: Chce si zajistit si klid a play off

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

V loňské druholigové sezoně si zahráli havlíčkobrodští hokejisté semifinále a minimálně stejný výsledek by uvítali i letos. Jejich prvním soupeřem v novém soutěžním ročníku ve skupině Západ bude už v...

18. září 2026  7:32

Litvínovské díkůvzdání pro fantastickou pětku: fanoušci zvěčnili legendy

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Kotel...

Srdečná poklona pro „fantastickou pětku“. Záchranáři litvínovského hokeje byli v tu chvíli roztroušení po stadionu, když jim kotel při extraligové premiéře s Kometou velkolepým choreem poděkoval za...

17. září 2026  14:06,  aktualizováno  18. 9. 7:12

Třinec - Kometa Brno v TV: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Momentka z utkání 1. kola hokejové extraligy HC Energie Karlovy Vary - HC...

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek druhým kolem. Od 17:00 začne atraktivní duel Třinec – Kometa Brno. V našem přehledu najdete, kde utkání sledovat živě, sázkové kurzy, přestupy před...

18. září 2026

Němec místo Schicka, v obraně Angličan. Nová éra reprezentace, koho zvolí Denia?

Ryan Naderi z Glasgow Rangers dává gól v utkání závěrečného předkola...

Potkají se Němec, Angličan, a jednou třeba i Nizozemec s Italem, aby společně oblékli reprezentační dres. Může to znít jako začátek tuctového vtipu, ale co když se už zanedlouho promění v realitu...

18. září 2026

Plzeň musí vypadat jinak, dominovat, vyhrávat. Ne jako teď, žádá záložník Sojka

Plzeňský brankář Florian Wiegele likviduje jednu z mnoha šancí Roaylu Union St....

Měl to být zápas, který fotbalovou Plzeň nasměruje zpět do lepších časů. Místo toho se Viktoria propadla ještě do hlubšího bahna. „Procházíme těžkými chvílemi,“ přiznal záložník Alexandr Sojka po...

18. září 2026  6:15

Karel byl zlej. Skvělý Sedláček je na šipkařském Majoru v osmifinále

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.

Jeho soupeř se ani jednou nezmýlil při zakončení legu, jenže českému šipkaři Karlu Sedláčkovi to nevadilo. Po špičkovém představení novozélandského protivníka Bena Robba porazil 6:4 a na World Series...

17. září 2026  21:28,  aktualizováno  18. 9.

Hoffenheim s Hložkem a Coufalem na úvod Evropské ligy prohrál s Krétou

Vladimír Coufal z Hoffenheimu inkasuje žlutou kartu od rozhodčího Javiera...

Fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hložkem a Vladimírem Coufalem v sestavě vstoupili do základní fáze Evropské ligy porážkou 0:2 na půdě OFI Kréta. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč zůstal v...

17. září 2026  21:31,  aktualizováno  18. 9.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet