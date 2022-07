Chodil jsem po dírách mezi svoločí. MMA bijec o vězení i vztahu s Hlůškovou

Téměř přesně na den před čtyřmi lety bojoval na pražské Štvanici ve svém dosud posledním MMA zápase. S Martinem Šolcem prohrál. „Už jsem věděl, že jdu sedět. I to mohlo mít vliv,“ říká sedmadvacetiletý Kotalík.

Příští sobotu se na Štvanici v rámci turnaje Oktagon 34 objeví znovu. Dost možná se mu před očima v rychlosti promítne, co všechno si během té doby prožil. Tři a půl roku ve vězení. Od Štvanice do Štvanice. Z klece do klece, jak zní jeho motto.

A pak je tu další linie příběhu připomínající kriminálku s nádechem červené knihovny. Zatímco si Michal Kotalík odpykával trest za těžké ublížení na zdraví v Ostravě-Heřmanicích, v dalekém Pákistánu seděla v cele Tereza Hlůšková, v médiích známá jako pašeračka Tereza. V lednu 2018 ji na letišti zadrželi celníci poté, co našli v jejím zavazadle skoro devět kilogramů heroinu.

Oba strávili za mřížemi ve stejném období téměř čtyři roky. Tisícovky kilometrů od sebe. Dnes mají k sobě velmi blízko.