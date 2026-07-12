McGregor vydržel po návratu jen minutu. Při prvním kopu se zranil, lidé ho vybučeli

Vyběhl, skočil do vzduchu a levou nohou se pokusil zaskočit Hollowaye už po pár sekundách. Efektní, ale rozhodně ne efektivní.
Kop promáchl a jak McGregor došlápl na pravou nohu, v koleni mu něco prasklo. Hned se za něj chytal, cítil to.
Ale takhle rychle to vzdát nemohl.
The kick that led to the ending 😢 😭 #UFC329— UFC Europe (@UFCEurope) July 12, 2026
It just wasn't meant to be for Conor McGregor... pic.twitter.com/wXEdPnH19t
Postavil se, vyslal další kop levou nohou a pravá ho opět neudržela. Spadl, a tak v boji pokračoval aspoň ze zad, kde proti němu Holloway posílal úder za úderem.
McGregorovi se ještě do třetice podařilo vstát a zaútočit, ale byl to marný pokus, při němž opět zakulhal a skončil na zemi.
Holloway už s ním nechtěl bojovat, rozhodil rukama a obrátil se na rozhodčího: „Koukej, vždyť je zraněný.“
Sudí dal McGregorovi poslední šanci, irský zápasník zkoušel kopy ze zad a pak, když mu to Holloway dovolil, se znovu zvedl.
Holloway ale nechal soupeře vstát hlavně proto, aby ukázal, že McGregor pokračovat nemůže.
A on opravdu nemohl. Další došlápnutí na pravou nohu, bolest, grimasa, chycení se za koleno.
Konec.
Absolutní zklamání.
Zoufalství v očích, odevzdanost, smutek. Frustrace.
Pět let lidé čekali na návrat krále, který změnil MMA a dostal ho mezi mainstreamy sportu. Místo fantastického souboje dostali minutu a devět sekund zmaru.
Max Holloway defeats Conor McGregor by TKO in Round 1#UFC329 pic.twitter.com/52BnFWgeh2— UFC (@ufc) July 12, 2026
Když před pěti lety zápasil McGregor naposledy, také ho vyřadila zraněná noha. Tehdy se mu v lýtku zlomila do pravého úhlu. Ošklivě. Ale lidé aspoň viděli pořádnou akci.
S Hollowayem jste mohli doufat v krásnou přestřelku v postoji, oba totiž patří mezi kvalitní boxery, kteří dost vydrží a úderu se nebojí.
McGregor ve 37 letech sliboval největší sportovní comeback historie, pronášel silná slova o svém odkazu a kvalitách. Nalákal.
Zasáhla ale obrovská smůla.
Nebo ne?
Oficiální vysílatel bezprostředně po zápase zveřejnil záběry z McGregorova nástupu do klece, z nichž se zdálo, že irský bojovník už v ten moment nechce na pravé koleno příliš došlapovat.
A komentátoři začali spekulovat, jestli náhodou nebyl zraněný už v ten moment. Kdy se ale zranění mohlo stát? UFC zveřejnilo záběry z šatny, kde McGregor cvičí naplno kopy a pravá noha drží.
Že by si nohu načal právě v šatně? Šéf UFC Dana White upozornil, že McGregor těsně před zápasem prošel lékařskou prohlídkou a pokud by doktoři viděli jakékoliv riziko, zápasníka by do klece nepustili.
Podle Whitea si McGregor v kleci utrhl přední zkřížený vaz. „Podívejte, snažit se vrátit do profesionálního sportu po pěti letech je strašně těžké. Musíme si teď dobře rozmyslet, co uděláme dál.“
Holloway okamžitě nabídl, že až se McGregor uzdraví, dají si to znovu. „Tyhle prachy na zemi ležet nenechám,“ smál se.
Zatímco McGregor za zvuků bučení lidí kulhal k autu a odjížděl z areny v Las Vegas.