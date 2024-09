Proč jsem známější v Čechách než u nás? dumá Legierski. V Brně vyzve Keitu

Na začátku bylo šestnáct bojovníků lehké váhy (do 70 kg). Zbyly už jen čtyři, kteří si to v sobotu rozdají o postup do finále, kde vítěz získá 300 tisíc eur.

Slovák Ronald Paradeiser versus Španěl Acoidan Duque.



Polák Mateusz Legierski versus Belgičan Losene Keita.



Ano, v moravské metropoli budou k vidění obě semifinále.

„Vyhrát Gamechanger by v mé kariéře byla čest a vyznamenání, je tu evropská špička. I 300 tisíc euro je fajn,“ říká s úsměvem Legierski ve videu Cesta na dohled z dílny Oktagonu.

V česko-slovenské organizaci bojuje už pátým rokem, stal se vůbec prvním šampionem lehké váhy. Všech devět soupeřů porazil, v životopisu má skalpy Paradeisera či Kohouta a naposledy v Edenu ve čtvrtfinále Gamechangeru udolal suverénně na body Wanlisse.

Pamatujete, jak velkohubý Brit s přezdívkou „J3DI“ kráčel do klece v plášti a s mečem v ruce? „Mám pocit, že když dělá zápasník při nástupu šaškárny, máchá kolem sebe mečem a pak dostane, je to smutné,“ míní Legierski. „Navíc mi před zápasem ani nepodal ruku. Tehdy jsem věděl, že dostane nakládačku. V 1. kole měl ještě sílu, ale do dalších už mu z ní moc nezbylo.“

Polákovu dominanci sledoval z první řady i jeho sok Keita. „S veškerou úctou k němu, udělám vše, abych ho vypnul. Nehodlám ho házet, chci se s ním poprat v postoji,“ plánuje Polák s přezdívkou Dynamit.

Po letech zápasení v Oktagonu už má v Česku řadu fanoušků. „Až mě to překvapuje. Proč jsem populárnější v Česku než v Polsku? Bojoval jsem tam na největších galavečerech. Jsem rád, že můžu reprezentovat polské barvy. A Gamechanger má v naší zemi zvuk.“

Šestadvacetiletý Keita, jenž naposledy v červenci v Bratislavě skolil ve 2. kole Bogdanoviče, je však od startu Gamechangeru hlavní favorit na výhru. Byť ho přibrzdila zlomenina nohy.

„Umím se zvednout ze země v zápase i životě. Když dostanu, vstanu. Sice jsem si podruhé zlomil nohu, ale teď jsem v semifinále. Nedovolím nikomu, aby mi to vzal,“ tvrdí.



A kde bere dvojnásobný šampion Oktagonu stále motivaci? „Je to snadné. Vždy si vzpomenu si, jak jsem byl doma, měl hlad a nebylo co k jídlu. A dnes? Každý může změnit svůj život, chci lidi inspirovat.“



Další inspirativní představení může ukázat v sobotu v Brně.