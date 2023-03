Zase o milion dolarů v kleci. Jindrová trénovala i v Thajsku

„Mým cílem je dostat se do finále. A ideálně v něm zvítězit, když už tam budu,“ pousmála se Jindrová, česká zápasnice MMA.

Loni dokázala dvaatřicetiletá Plzeňanka dojít až do semifinále, kde podlehla dvojnásobné olympijské vítězce v judu Kayle Harrisonové. A zatímco před rokem startovala v lehké váze do 70,3 kg, teď se přesunula do pro ni přirozenější váhové kategorie do 65,7 kilogramu.

Vraťme se ještě na začátek roku a váš pobyt v Thajsku. Co vám dal?

Odletěla jsem tam nejprve s přítelem, dali jsme si týdenní dovolenou. Poté jsem se přemístila do Phuketu do Tiger Muay Tahi. Je to jedno z nejznámějších zařízení pro trénink smíšených bojových sportů. Trénuje tu úplná špička MMA. Trénovala jsem po boku hvězd UFC jako Chamzat Čimajev nebo Rafael Fiziev, který zápasil zrovna teď v UFC. Byla radost vedle nich trénovat nebo je jen tak pozorovat. Moc mě to bavilo a myslím, že jsem tam získala spoustu zkušeností.

1 milion dolarů získá vítězka pyramidového turnaje MMA organizace PFL.

Čeká vás druhá sezona v turnaji PFL. Budete méně nervózní než při loňské premiéře?

Určitě. Musím říct, že od minulého roku jsem udělala jednu novinku. Začala jsem spolupracovat se sportovním koučem Janem Mühlfeitem. Myslím, že i tahle věc mi pomůže, budu hlavou víc v pohodě. I proto věřím, že letos mám ještě větší šanci na dobré umístění.

V čem konkrétně vám trenér Mühlfeit pomohl?

Možná se tolik nezabývám tím, co bylo. Nepřemýšlím nad tím, že se mi poslední zápas nepovedl a prohrála jsem. Soustředím se na současný okamžik. Tady a teď.

Jdete do nižší váhové kategorie. Berete to jako výhodu?

Ze sedmdesátky jsme se rozhodli přejít do šestašedesátky. Na téhle váze jsem začínala, dělala zápasy v MMA i v kickboxu. Sedí mi a vyhovuje. Loni jsem shazovala tři, čtyři kila, letos je to skoro osm. Ale když si vzpomenu, loni soupeřky shazovaly dvanáct kilo a v den zápasu stihly zase váhu nabrat zpátky. Měly tak proti mně silovou převahu, když se zápas přesunul na zem. Takže to beru jako výhodu.

7. dubna čeká Jindrovou v Las Vegas první soupeřka, Američanka Leibrocková.

Přesto, je pro vás hodně těžké snižovat váhu?

Už rok a půl jsem nestartovala ve váze, do které jdu teď, tudíž nemusela shazovat tolik kilogramů jako letos. Nějak se s tím ale poperu. Zbylých tři až pět kilogramů budu dělat čistě na vodě. Budu se odvodňovat a zbytek musím shodit, než odletím do Ameriky.

Znovu v pyramidě myslíte na nejvyšší umístění?

Určitě chci minimálně zopakovat loňský výsledek, ale mým cílem je finále. A vyhrát ho, když už v něm budu. Za minulou sezonu jsem nasbírala hodně zkušeností, během půl roku stihla čtyři zápasy, z toho jsem tři vyhrála. Až ten poslední proti šampionce Harrisonové se mi nepovedl. Určitě jsem se posunula dál, cítím se v přípravě lépe.

V pátek 7. dubna se v Las Vegas utkáte v prvním kole s Američankou Amber Leibrockovou. Jaká je to soupeřka?

Veteránka z americké organizace Bellator MMA, v únoru jí bylo pětatřicet. Měří 183 centimetrů, takže má ve výšce výhodu, je o jedenáct centimetrů vyšší než já. Bude těžké si ji držet na vzdálenost. Moje taktika byla vždy udržet se proti soupeřce v postoji, tady ale budu muset vzdálenost zkracovat. Tím pádem mi bude víc hrozit, že by mě mohla hodit na zem. A to s trenéry úplně nechceme. Bude to těžší, ale taktiku máme vymyšlenou, té se budu držet a věřím, že zápas vyhraju.

Studovala jste pečlivě její předchozí zápasy?

U ní je to těžké, má všechny ukončené v prvním kole. Tři prohry, tři výhry. Z toho se moc nastudovat nedá, stejně jako ze zápasů starých osm let. Můžu koukat na tréninky, které dává na Instagram, jenže ani z toho se nic moc nepozná. Profíci tam věci, které používají v zápasech, nedávají. U videa jsem proto moc času netrávila.

Martina Jindrová

Jaká tedy bude hlavní taktika do úvodního duelu v kleci?

Ta hlavní zůstat v postoji. Tam si troufnu říct, že jsem jedna z nejlepších, možná úplně nejlepší. Dělám více postojové sporty, takže bych chtěla zůstat nahoře. Věřím si tam víc než na zemi, kde je to pro mě složitější. Když půjdu na zem, tak se pokusím jít zase rychle zpátky.

Systém turnaje je stejný jako v loňském roce?

Ano. V turnaji je nás deset. Oproti loňsku jsem si smlouvu nemusela vybojovat, automaticky jsem se do té desítky dostala. Každá nyní máme před sebou dva zápasy, které určuje prezident organizace Ray Sefo. Po nich budeme seřazené do žebříčku a bodově ohodnocené podle toho, jak jsme dopadly. Čím dřív se zápas ukončí, tím více se uděluje bodů. Ideální by bylo, kdyby to dopadlo stejně jako před rokem. V prvním zápase jsem získala tři, protože jsem vyhrála na body. Ve druhém šest, protože jsem soupeřku ukončila v prvním kole. První čtyři bojovnice pak postupují do semifinále.

Je někdo konkrétní, s kým byste se chtěla potkat?

Brazilka Larissa Pacheco, s tou bych si to chtěla rozdat. Ale až ve finále. (úsměv)

Jaký program vás ještě čeká do odletu?

Odlétáme druhého dubna, zápas je sedmého. Takže budu mít pět dnů na to srovnat se s jetlagem a s časovým posunem. To si myslím, že je dostačující. Poslední dva týdny už v přípravě jen ladíme. Spíš jdeme více do rychlosti a připravujeme se konkrétně na zápas.

To vypadá jak?

Už to nejsou žádné objemové tréninky. Trochu videa, ale spíše rychlostní tréninky. Jsou kratší, už žádné dvouhodinové. Poslední týden netrénuji ani dvoufázově, zhruba jen hodinku denně.