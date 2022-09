Máme šanci Oktagon předehnat, říká český manažer po návratu z Ruska

Wodecki ovšem neposílil zavedený Oktagon, ale nedávno vzniklou a překvapivě štědrou ligu RFA.

„Chci sem vozit kvalitní bojovníky, aby diváka bavili. Pokud někdo tvrdí, že ve střední nebo polotěžké váze nejsou volní žebříčkoví zápasníci, my se pokusíme ukázat, že to není pravda. Můžeme přitáhnout lidi z nejlepší padesátky i třicítky,“ tvrdí pro iDNES.cz.

Wodecki tím naráží na konkurenci a kvalitu soupeřů Karlose Vémoly (světová 43) a argumentaci promotérů Oktagonu, že se těžko hledá vysoce umístěný a zároveň volný bijec. Jeho posledním soupeřům před duelem patřila v žebříčku tato místa: Ilič 195., Pasternak 204. a Ďatelinka 173.

„Nemám s klukama z Oktagonu žádný problém, udělali ve prospěch MMA hodně práce a přitáhnout fanoušky nebylo snadné. Ale mají své pojetí, jinou filozofii než RFA,“ odpovídá.

A dodává: „Když z někoho, kdo je v žebříčku na 250. místě, uděláte top zabijáka, přijde mi to úsměvné. Asi to je ten marketing, který lidi chtějí slyšet a rádi za něj zaplatí, i když není pravdivý a všichni víme, jaký bude sportovní zážitek. Jako by Sparta promovala zápas s mými Věřnovicemi jako nejtěžšího soupeře, třeba Manchester...“

Jenže zrovna v marketingu by se RFA potřebovala přiučit. Turnaje nevyprodává, na sociálních sítích příliš velký ohlas nevyvolává a prodej lístků pokulhává. Nepomohlo, že od prvních okamžiků probíhá otevřená válka s Oktagonem.

Manažer a trenér Martin Wodecki přivez do Česka ruského zápasníka Artura Karavajeva, který na turnaji Oktagon zvítězil. Jeho kariéru před tuzemskými diváky zastavila válka.

Přitom v říjnu RFA chystá košický turnaj se jmény jako Petr Kníže, Leo Brichta (Češi), Tomáš Možný, Jozef Wittner, Sebastián Fapšo (Slováci) a Joilton Lutterbach (Brazilec). Vše známá jména a nadprůměrně kvalitní bojovníci.

„Marketing není ideální, ale to se teď zlepší. Navíc s rozvojem bojových sportů jde ruku v ruce přehled fanoušků a ti si brzy uvědomí i sportovní stránku věci, z čehož bude RFA profitovat. Máme šanci Oktagon předehnat, vedení je vytrvalé a uvědomuje si, že to nebude hned,“ věří Wodecki.

Na něm bude vymýšlet zápasy, třeba i v rámci spolupráce s jinými organizacemi. Rozhled by na to měl.

Když v roce 2012 odešel z armády do civilu, z pyrotechnika se stal bodyguardem a trenérem pro rodinu miliardáře Igora Altuškina, ruského magnáta přes těžbu mědi.

V Jekatěrinburgu založili akademii bojových sportů RMK a sportovní organizaci RCC, přičemž Wodecki se vypracoval v muže na důležitých pozicích. Manažersky se staral i o přední zápasníky z klubu Archanděl Michajl.

„Díky tomu jsem jednal s americkými organizacemi UFC a PFL, s asijskou ONE FC a mnoha dalšími. Kontakty mám,“ říká.

Bude je ale moci využít i doma? A vozit do Česka ruské zápasníky, když se Ukrajina brání vojenské invazi? Například spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný prohlásil, že u nich se ruští sportovci neobjeví a že mu přijde alibistické, že světové organizace to neřeší.

„RFA chce především vozit kvalitní zápasníky. Pokud to situace dovolí a naši bojovníci budou připravení, přivezeme soupeře z Ruska, USA i Asie,“ říká Wodecki pragmaticky.

Jenže ruští zápasníci se do Česka v nejbližší době asi jen tak nepodívají, byť by po sportovní stránce konkurenci zvýšili. Místo toho se RFA snaží o brzkou expanzi do zahraničí, když cílí na trhy v Maďarsku a Srbsku.