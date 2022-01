První Čech šampionem UFC? Pozor, Brazilec se nezdá, varuje Procházkův kouč

„Připravujeme se na zápas dlouho, konečně je smlouva podepsaná a nemusíme brzdit očekávání,“ začne Karaivanov rozhovor pro iDNES.cz.

A emoce? Dělá s vámi něco, že se ještě nikdo z českých zápasníků nedostal tak daleko?

Já nevím, co říct. Mám radost a vážím si toho, je to výsledek naší dlouhé cesty, ale v tuhle chvíli na emoce není čas. Potřebujeme se zavřít do tělocvičny a pracovat. Uvažovat logicky a nenechat se ovlivňovat. Emoce by mohly přijít po zápase.

Co může fanoušek od boje čekat?

Jdeme do nejtěžšího zápasu v naší kariéře. Většina lidí Jiřího jednoznačně favorizuje, ale ono se to nezdá a já to tak jasně nevidím. Glover je tvrďák, hodně vydrží a bude mít jasný plán, na zemi je nebezpečný.

Nebezpečný je hlavně na zemi. I proto odlétáte na únor do Phoenixu ve Spojených státech za bývalým dvojnásobným šampionem Henrym Cejudem, že?

Cejudo se nabídl, že Jiřímu pomůže v přípravě proti Gloverovi. Se zemí, wrestlingem... Je to jeden z přípravných kempů. Jiří to vnímá pozitivně, měsíc je dostatečně dlouhá doba, abychom natrénovali specifické věci a dostali je pod kůži. Určitě ale nebudeme zanedbávat ani postoj.

Zápasit budete v Brazílii, bude potřeba dát si pozor na tamní podnebí?

My jsme už v Riu byli a jsme na to nachystaní. Poletíme určitě minimálně o týden až deset dnů dřív, než začne UFC Fight Week, abychom si zvykli na časový posun i podnebí, problém to nebude (Fight Week: týden před turnajem mají zápasníci plný program: setkávání s médii, tiskové konference, setkání se soupeřem a oficiální a ceremoniální vážení).

Půjdete proti domácímu veteránovi, Teixeira má 42 let, ocitnete se v nepřátelském prostředí, viďte?

Máte pravdu, jedeme na území soupeře, Glover je v Brazílii legenda a bude mít obrovskou podporu fanoušků. Musíme se psychicky připravit na vše.

Mohlo by prostředí na Jirku dolehnout?

Doteď jsme zápasili prakticky v prázdných halách, poprvé se ukážeme před vyprodaným stadionem, navíc o titul. K tomu budeme do klece nastupovat první, takže až začne přicházet Glover, bude potřeba celou atmosféru odfiltrovat a soustředit se jen na zápas.

Nebylo možné jednat o jiné zemi?

Když nám to nabídli, řekli jsme ok. Tušili jsme, že si Glover nenechá ujít šanci obhajovat titul doma. V dřívější termíny už byly dané turnaje s titulovými zápasy, později by to pro nás bylo už kontraproduktivní.