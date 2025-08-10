Vítězil, i tak dostal z UFC padáka. Slovák se nevyplatil. Klidně bych výplatu snížil, říká

Robert Rampa
  10:08
Stal se obětním beránkem ve velice netradiční situaci. Slovenský MMA zápasník Martin Buday skončil v nejlepší světové lize UFC i přesto, že z osmi zápasů prohrál jednou jedinkrát. Američanům totiž vadilo, že za výplatu, která se mohla pohybovat klidně ke dvěma milionům korun za výhru, nepředvádí dostatečně atraktivní zápasy. A tak se Buday nuceně a zároveň vesele vrací domů do Oktagonu.
Buday se poprvé uvedl v UFC v roce 2022, za moře odešel coby šampion Oktagonu v těžké váze do 120 kilogramů se skóre 9-1.

O pár let později se domů vrací s famózní bilancí 16-2. „Přichám se vztyčenou hlavou,“ poví Buday. „Myslím, že jsem hanbu neudělal. Ale konec mě hodně mrzí, i když se čekat trochu dal.“

Buday si v UFC připsal sedm vítězství a i když se kvalitou soupeři nedají srovnat, tolik výher zatím nenasbíral ani český samuraj Jiří Procházka (5).

Jenže Buday soupeře nedokázal ukončovat. Šestkrát došlo až na rozhodnutí bodových rozhodčích, jeho zápasy diváky příliš nebavily. A vedení se rozhodlo, že za ty peníze se obr ze Slovenska nevyplatí.

Smlouvu s Oktagonem jste podepsal na zádech Ondřeje Novotného přímo v kleci před plnou Štvanicí. Přebolel už konec v UFC?
Přebolel, vracím se domů. Jak mě tu v Praze diváci zase přijali a s jak velkým potleskem, to si budu užívat. Zastali se mě i jiní zápasníci z UFC, já takovou podporu ani nečekal, protože názory na mé výkony se různily. Pomohlo mi to zvládnout to těžké období a se vším se vyrovnat.

Byl jste naštvaný?
Pro mě byl konec v UFC hodně smutný. Nechci říkat, že mě naštvali, ale zamrzelo mě to. Věřím, že jsem tam zanechal dobrý odkaz.

Tušil jste dopředu, že se to může stát?
Ano, už v minulosti mi naznačovali, že dbají na to, abych zápasy ukončoval. To jsem bohužel nedokázal, takže se to možná dalo čekat. Zároveň jsem věřil, že výkony v posledních zápasech byly fajn, snažil jsem se nedělat věci, co diváky nebaví. Jenže ani to nestačilo.

Ukazuje se, jak tvrdý byznys profesionální sport je?
Já vůbec nechci svalovat vinu na organizaci, měl jsem doručit nějaká ukončení, ale mohli mě postavit s lepšími soupeři. Možná by zápasy vypadaly jinak. Tvrdý ten konec byl. Pro mě byla jasná priorita zůstat v UFC.

Tak velká, že byste třeba souhlasil se snížením platu?
Můj tým jim jasně řekl, že nechceme zvyšovat peníze. Že bychom se dokonce mohli bavit i o snížení, jednoduše jsme chtěli zůstat, ale ani to nepomohlo.

Váš příběh tak rezonoval, že si vás pozval do pořadu i Ariel Helwani, nejslavnější novinář v bojových sportech s milionem sledujících. Co to pro vás znamená?
Mě to hodně překvapilo protože on je obrovská osobnost. Pozval si mě jako prvního Slováka a byla to pro mě ohromná čest. Po show mi řekl, ať mu dám vědět, kde nakonec skončím. Tak si třeba s Oktagonem vzájemně pomůžeme a získáme obě strany větší publicitu. Je paradoxní, že mé jméno rezonuje až po vyhazovu.

Asi jste v Oktagonu musel slevit z peněz, že? To ostatně na rovinu řekl i promotér Novotný.
Řeknu jen to, že nabídka byla fajn, jsem spokojený. Těším se na to, co přijde. Čeká mě nový příběh, chci získat zpátky titul, který jsem tu zanechal, a obhajovat ho.

Už jste se v kleci potkal s příštím soupeřem Willem Fleurym. Právě on teď drží pás těžké váhy.
Staredown byl v pohodičce, vyjádřili jsme si vzájemný respekt a chovali se k sobě sportovně. On je hodně kvalitní, porazil Vémolu, takže na zápas se hodně těším.

Kde se utkáte? Nabízí se O2 arena na konci roku.
Jsem otevřený všemu, ale O2 arena zní velice dobře.

Čekáte, že by v budoucnu mohla ještě nabídka od UFC přijít, pokud budete doma dál vítězit a třeba i ukončovat?
Přijít může, ale záležet bude na okolnostech. Nechci předbíhat a říkat, že bych ji hned přijal. Třeba pošlou něco 14 dní před zápasem, to bývá složité.

