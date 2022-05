Jak?

Karlosovy kecy mě motivují. To v životě nemůžeš zvládnout, nejsi profesionální sportovec, vadí ti dřina... Mně tohle zapaluje oheň pod prdelí. Chci pak vidět obličeje lidí, až vyhraju a oni budou řvát, že to byla náhoda.

Nevytáčí vás to?

Něco občas ano, tak musím reagovat. Nechci, aby ze mě někdo dělal srabáka. Ale nepřipravuju si to jako on, mluvím spatra. Karlos mele a mele a všechno jsme slyšeli milionkrát.