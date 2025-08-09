MMA? Mladí hledí na peníze. Kluk ze salaše Mazúch se po Štvanici těší na halušky

Marek Mazúch | foto: OKTAGON MMA

Lucie Macháčová
  12:00
V dětství vyháněl ovce na pastvu, pak je podojil a z mléka pomáhal vyrábět brynzu. Anebo se motal kolem traktoru. „Věděl jsem, že se jednou budu živit rukama. Ale že budu MMA zápasníkem? To by mě nenapadlo,“ pousměje se 29letý Marek Mazúch.

Dřív pracoval v agroslužbách, taky u slovenské armády. V sobotu večer bude bývalý thajský boxer zápasit pod otevřeným nebem na hlavním kurtu pražské Štvanice. Před zhruba sedmi tisíci diváky.

Proti bude polský ranař Krzysztof Jotko, veterán UFC. Byť oba převážili do limitu 84 kilogramů zhruba dvě kila, zápas se nakonec uskuteční.

A kdo vyhraje, postoupí do semifinále Tipsport Gamechangeru a zajistí si minimálně 80 tisíc eur čili zhruba dva miliony korun.

„Kdyby se toho dožil táta, nevěřil by. Ten vždy opakoval: Sport tě živit nebude. Hlavní je robota a robota,“ vzpomene na otce, který zemřel před čtyřmi lety. „MMA už je i díky Oktagonu jinde, pořád je ale nejdůležitější tvrdá dřina, pokora a láska k našemu sportu. Nikoli finanční odměna.“

Kdysi jsem po zápase přišel domů zničený, se zlomenou lícní kostí, zlomeným palcem u nohy, posunutým zubem... A ještě jsem za to zaplatil startovné 17 eur. A časem přišla šance od Oktagonu.

Témata: Sport, MMA, peníze, Štvanice
MMA? Mladí hledí na peníze. Kluk ze salaše Mazúch se po Štvanici těší na halušky

V dětství vyháněl ovce na pastvu, pak je podojil a z mléka pomáhal vyrábět brynzu. Anebo se motal kolem traktoru. „Věděl jsem, že se jednou budu živit rukama. Ale že budu MMA zápasníkem? To by mě...

9. srpna 2025

9. srpna 2025  11:44

9. srpna 2025  11:32

9. srpna 2025  11:20

9. srpna 2025  10:55

9. srpna 2025  9:56

9. srpna 2025  9:30

9. srpna 2025  9:25

9. srpna 2025  8:56

9. srpna 2025  8:36

Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů

Místo vysněného hladkého sprintu překážkový běh za záchranou hokejové extraligy pro Litvínov. Už je totiž jasné, že dosavadní většinový vlastník klubu Orlen Unipetrol své nástupce sponzorsky podpoří...

9. srpna 2025  7:45

Zase UAE vs. Visma? Pozoruhodné tahy před Vueltou: dánská rošáda i hra s egy

Premium

Může to být opět souboj dvou supertýmů. UAE Emirates versus Visma. Tak jako na Giru a na Tour do třetice i na Vueltě? Zatím je stav na tituly v sezoně 1:1. V poslední horské etapě italské Grand Tour...

9. srpna 2025

