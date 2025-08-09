MMA? Mladí hledí na peníze. Kluk ze salaše Mazúch se po Štvanici těší na halušky

Dřív pracoval v agroslužbách, taky u slovenské armády. V sobotu večer bude bývalý thajský boxer zápasit pod otevřeným nebem na hlavním kurtu pražské Štvanice. Před zhruba sedmi tisíci diváky.
Proti bude polský ranař Krzysztof Jotko, veterán UFC. Byť oba převážili do limitu 84 kilogramů zhruba dvě kila, zápas se nakonec uskuteční.
A kdo vyhraje, postoupí do semifinále Tipsport Gamechangeru a zajistí si minimálně 80 tisíc eur čili zhruba dva miliony korun.
„Kdyby se toho dožil táta, nevěřil by. Ten vždy opakoval: Sport tě živit nebude. Hlavní je robota a robota,“ vzpomene na otce, který zemřel před čtyřmi lety. „MMA už je i díky Oktagonu jinde, pořád je ale nejdůležitější tvrdá dřina, pokora a láska k našemu sportu. Nikoli finanční odměna.“
Kdysi jsem po zápase přišel domů zničený, se zlomenou lícní kostí, zlomeným palcem u nohy, posunutým zubem... A ještě jsem za to zaplatil startovné 17 eur. A časem přišla šance od Oktagonu.