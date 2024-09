Proč jsem pro Česko nebezpečný? Muradov nejen o problémech s vízy

Od pátku je v Česku. V sobotu má v Brně zápas na turnaji organizace Oktagon MMA, kam se vrátil po pěti letech v UFC. Hned na úvod ho čeká silný kalibr - Scott Askham, bývalý šampion KSW. „Nebojte, trable s vízy se na mě nepodepíšou, poradím si s ním,“ prohlásí Muradov.

České úřady totiž zápasníkovi omezily pobyt v České republice krátkodobým vízem. Podle ministerstva vnitra se totiž zápasník stýká s kriminálním prostředím, což má představovat bezpečnostní riziko pro stát. Muradov se proti rozhodnutí bránil žalobou, kterou ale soud zamítl.

„Předmětné informace lze považovat za dostatečně konkrétní, věrohodné a přesvědčivé. Existuje důvodné nebezpečí, že by žalobce mohl narušit veřejný pořádek,“ vysvětlila svůj rozsudek soudkyně Marcela Rousková.

Když jste byl v UFC, s vízy do Ameriky jste problém neměl?

Vůbec. Za každý zápas jsem vydělal 50 až 80 tisíc dolarů (až 1,7 milionu Kč) a z toho jsem minimálně půl milionu odevzdával na daních. Byli by hloupí, kdyby mě tam nepustili. Amerika to chápe, Česko ne. Nechtějí mi tu dát trvalý pobyt, ani dlouhodobý. Nemůžu tady danit peníze, přišli o moje sociální a zdravotní pojištění, ale je jim to jedno.