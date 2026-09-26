Domácí organizace se uchýlila k odvážnému kroku, když nechala o účastnících hlavního zápasu na výročním turnaji rozhodnout diváky. Věci se daly do pohybu po turnaji na Štvanici. Tam Muradov ukončil Fleuryho ve druhém kole a bylo pravděpodobné, že jejich druhý zápas proběhne v prosinci v O2 areně.
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Ke slovu se poté přihlásil právoplatný šampion divize do 84 kilogramů Jotko. Nakonec i Muradov se přiklonil k zápasu s Polákem. V hlasování se ukázalo, že tento názor sdílí i fanoušci. V Praze tak na konci roku dojde ke střetu dvou veteránů UFC. Jejich cesty se přitom měly protnout už dříve.
Před šesti lety byl na stole oznámený zápas mezi oběma bijci pod hlavičkou největší organizace na světě, kvůli zranění Jotka k němu ale nedošlo. Muradov měl tehdy místo něj zápasit s populárním Kevinem Holandem, i z tohoto zápasu nakonec sešlo. Teď by konečně nemělo nic jejich střetu bránit.
Oba do něj jdou jako šampioni Oktagonu. Jotko kraluje střední váze, navíc vyhrál Gamechanger. Muradov už šampionem této váhy před odchodem do UFC byl, teď drží pás o divizi výš. Na jubilejním turnaji dojde ke špičkovému zápasu. Z hlediska jejich postavení ve světovém žebříčku by to měl být jeden ze sportovně nejkvalitnějších zápasů v historii organizace.
Z novinky určitě není nadšený šampion těžké váhy Will Fleury. Na odvetu s Muradovem si dělal zálusk, když ho v zápase na konci prvního kola posadil na zem, měl výhru skoro v kapse. Nakonec se ale musel smířit s porážkou a teď i s vědomím, že vytoužený zápas hned tak nedostane.
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Oktagon oznámil i další novinky. První z nich je odtajnění obřího turnaje v Düsseldorfu na fotbalovém stadionu, který pojme přes 60 tisíc diváků. Tou druhou je expanze do další evropské země, sousedního Rakouska. Historicky první turnaj na této půdě proběhne 20. února 2027 ve Vídni.