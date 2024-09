Styky s balkánskými zločinci. Soud utnul šance Muradova na pobyt v Česku

Resort azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Muradovovu žádost o přechodný pobyt zamítl v květnu. Rozhodl na základě utajované zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu, podle níž Muradov udržuje dlouhodobé styky s příslušníky balkánského organizovaného zločinu.

Kontakty měl navázat prakticky od chvíle, kdy přicestoval do Česka z Ruska.

Muradov se bránil zmíněnou žalobou, ale neuspěl. Jeho další pobyt v Česku bude omezený krátkodobým vízem. Muradov bude moci v Česku strávit maximálně devadesát dní v období šesti měsíců. S informací přišel ve středu web Aktuálně.cz.

Redakce iDNES.cz psala o Muradovových problémech už v roce 2022, kdy přišel o víza. Kromě styků s podnikateli z Albánie zřejmě nepomohlo ani to, že se v době ruské invaze na Ukrajinu Muradov spřátelil s proruskou rodinou prezidenta Uzbekistánu Šavkata Mirzijojeva, taky vstoupil do tamní armády.

„Mach tam je až sportovně-politicky aktivní. Tam to funguje tak, že skupina lidí kolem prezidenta disponuje vším a on s těmi lidmi spolupracuje. To mu v Česku neprospívá,“ myslel si jeho trenér Petr Kníže ve výpovědi pro iDNES.cz.

Sám Muradov všechna nařčení odmítal: „Řekli mi, že jsem nebezpečný pro stát a veřejnost, ale konkrétní důvod neuvedli. Nic nemají.“

Jenže soudkyně Městského soudu v Praze dala teď zapravdu ministerstvu.

„Předmětné informace lze považovat za dostatečně konkrétní, věrohodné a přesvědčivé. Existuje důvodné nebezpečí, že by žalobce mohl narušit veřejný pořádek. Byly naplněny podmínky zamítnutí žádosti o vydání k přechodnému pobytu na území České republiky,“ vynesla rozsudek v úterý před polednem soudkyně Marcela Rousková.

A dodala: „Aktivity žalobce popsané v utajovaných informacích jsou dlouhodobého, trvalého charakteru a nelze předpokládat, že v nich žalobce dále nepokračuje, neboť se opakovaly v době blízké vydání rozhodnutí o neudělení povolení k přechodnému pobytu.“

Muradovův právní zástupce hájil klienta tím, že jde o mediálně známou osobu s miliony fanoušků. „Je zcela logické, že navštěvuje akce, kde se s ním spousta lidí chce vyfotit nebo ho zvou na různé akce. Není v jeho silách v tomto množství o každém vědět, co dělá, nebo zda je závadovou osobu,“ prohlásil advokát Marek Čechovský.

Také mu vadilo, že prý Muradov nedostal šanci podrobně si projít spis s tím, čeho se měl dopustit.

Soudkyně Rousková však podle Aktuálně.cz uvedla, že ministerstvo vnitra Muradova se zjištěními seznámilo dostatečně. A to i přesto, že mu nemohlo předložit utajovanou policejní zprávu.

Muradov se má 21. září představit na turnaji tuzemské organizace Oktagon proti Britovi Scottu Askhamovi. Oktagon věří, že duel v ohrožení není.

„Záležitosti okolo Macha Muradova nejsou věcí Oktagonu. Jako organizace respektujeme zákony a rozhodnutí soudů, ale nevíme nic o tom, že by aktuální okolnosti měly zabránit chystanému zápasu v Brně,“ stojí v prohlášení pro iDNES.cz.

Sám Muradov ve středu pro Sport.cz z Polska uvedl: „Vše je v pohodě, jenom mi zase zamítli odvolání. Normálně mohu být v Česku a taky tu pořád jsem. Není to poprvé, co mi to zamítli, a já budu bojovat dál, protože vím, že mám nárok tady být. Nic jsem neudělal.“