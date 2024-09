Pískot na Muradova za neatraktivní styl. On lidem vzkázal: Z Česka nezmizím

„Toho se nedočkáte. Pořád jsem tady!“ říkal Muradov v Brně po výhře na body.

Jeho návrat fanoušky nenechává chladnými. Pět let působil v UFC, nastřádal tam skóre čtyř výher, dvou proher a jednoho zrušeného výsledku.

Pak ho prestižní organizace trochu překvapivě vyhodila, proslýchalo se, že už měla dost náročných jednání a toho, že Muradov často rušil domluvené duely.

V Česku navíc opakovaně marně žádal o trvalý pobyt, jak popsal server iDNES.cz už v roce 2022, ministerstvo vnitra ho považuje za nebezpečného pro stát třeba kvůli jeho stykům s albánským podsvětím.

On se stále brání a opakuje, že nic neprovedl a nemůže za to, co dělají lidé, se kterými se potkává.

Naposledy soud potvrdil, že Muradov může v Česku trávit maximálně devadesát dní ze sto osmdesáti.

Spousta lidí mu zůstává věrných, jiní ho zase posílají pryč. „Nejvtipnější komentář byl, že mám krásné auto, tak ať si do něj sednu a vypadnu. To mě pobavilo. Je to směšné,“ vykládal v Brně s úsměvem.

Ale úplně lhostejný k tomu také není. I kvůli dceři, kterou tady má s bývalou partnerkou Monikou Bagárovou.

„Neviděl jsem ji dva týdny, tak jsem z toho trochu smutný. Jsem rád, že teď s ní nějakou dobu budu. Dál se budu připravovat v Polsku i Česku.“

Oktagon má s Muradovem velké plány, ostatně jen na Instagramu ho sleduje přes dva miliony lidí, hlavně díky asijskému trhu. Marketingový potenciál obrovský, sportovní kvality jsou nesporné.

I proto by měl Uzbek v dalších měsících naskočit do souboje o titul střední váhy do 84 kilogramů. Ten bude za tři týdny na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu před 58 tisíci lidmi obhajovat Čech Patrik Kincl (skóre 28-10) proti Němcovi Kerimu Engizekovi (20-4)

„Vidím to šedesát na čtyřicet pro Kincla. Stylově je na jiné úrovni, ale záleží, jak zvládne tolik diváků, skandování a fandění může mít vliv,“ myslí si Muradov (27-8).

On se pak utká s vítězem. Pozici mu zajistila právě současná víkendová výhra v Brně nad Askhamem. Úspěch nad bývalým šampionem polské organizace KSW s kariérním skóre 20-7 a zkušenostmi z UFC mu nezkazil ani onen pískot lidí v hale.

„Bohužel, občas takové duely nastanou. Omlouvám se, že to nebyl zápas, který jste čekali, ale netrápí mě to. Vyhrál jsem, on mě ničím neohrozil. Byl to výkon na jedničku nad velkým jménem,“ krčil rameny Muradov.

Vliv mělo prý i zranění ruky, kvůli kterému se 34letý zápasník nemohl pouštět do pěstních přestřelek v postoji.

„Zhruba měsíc před zápasem jsem rukou blbě trefil hlavu, ale nechtěl jsem to rušit, protože jsem se těšil. Motivovaly mě řeči soupeře, že je na jiné úrovni. Ve finále to žádné velké zranění není,“ měl radost.

Muradov tak dál povede boj na dvou frontách. Se soupeři v kleci a s českým státem o možnost pobytu.