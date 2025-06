Pojďme se otestovat na doping, navrhuje Muradov Kinclovi. Co si koupí za výhru?

„Patrik Kincl mluví pořád o čistotě sportu, tak jsem mu to nabídl: Pojďme se před naším zápasem otestovat, zaplatím to,“ vypráví uzbecký bojovník Muradov v jedné pražské kavárně, zatímco ho po očku sleduje jeho partnerka Sabina.

V sobotu v Edenu, kde Muradova čeká boj o prozatímní titul střední váhy Oktagonu s Kinclem, nebude tato drobná brunetka chybět. „Už se nemůžu dočkat“ říká zarostlý chlapík, který má po návratu z UFC do Oktagonu dvě výhry. Obě před limitem.

Zatímco jeho sok Kincl ladil formu v Thajsku, on pendloval mezi Polskem a Českem. „Věřím si. V kariéře už jsem porazil kdekoho. I lidi, co sypou.“

Kincl na vaši výzvu ohledně testů řekl: „Tak pojď, otestujeme celou kartu.“

Ta odpověď mi stačí… Pokud by nám to promotéři dovolili, jdeme do toho. Jen my dva. Neukázal bych na další zápasníky, na celou kartu. No, odpověď od něj jsem dostal. Já se rozhodně testování neobávám.

V UFC, kde jste byl téměř pět let, to funguje jak?

Tam za tebou přijdou kdykoli. Brzy ráno, pozdě večer, během přípravy, před zápasem, v soukromí... UFC má spolupráci s antidopingovou agenturou, která má testování na starosti.

Mělo by to být podle vás běžné i v Oktagonu?

Víte, je to těžký. Oktagon se snaží najít způsob, jak s dopingem bojovat, ale musíte mít spoustu času a hlavně peněz. Není jen tak to ufinancovat a najít někoho, kdo bude zápasníky testovat pravidelně jako v UFC. Třeba organizace PFL a Bellator taky testují, ale nepřijdou kdykoli. Jen před zápasem. To není úplně ideální. Někdo může sypat, sypat, ale do zápasu přijde čistý.

Willa Fleuryho, který nyní drží dva pásy šampiona Oktagonu, v PFL chytili za užívání steroidů.

Jo, dostal devět měsíců a přišel o šanci zápasit o milion dolarů. Odpykal si to a teď zas zápasí a je úspěšný. Každý může sypat. Taky si můžu něco vzít, ale proč bych to dělal? Je to každého věc, každého cesta.

Co je váš zdravý doping?

Zajít si do mekáče se dobře najíst. A hlavně si užít čas s rodinou – s přítelkyní, s dcerou... To je můj doping.

Jaký je vlastně váš vztah s Patrikem Kinclem?

Respektuju ho jako sportovce a po zápase mu podám ruku. Ale nezajdu s ním na jídlo nebo - jak říkáte u vás - na pivo.

Jak ho plánujete porazit?

Když přijde šance ho ukončit, udělám to, ale nemyslím si, že ho uškrtím. Nebude to snadné. Spíš bych tipl, že vyhraju na body.

Machmud Muradov ve Stuttgartu

A jestli vyhrajete, jak se odměníte?

Žádné jestli vyhraju... Já vyhraju! A pak si koupím nové auto – sedmičkového bavoráka. Užiju si pás a vyrazíme na dovolenou.



Co je vaše hlavní motivace? Nabízí se boj o právoplatný titul s Kerimem Engizekem, který loni ve Frankfurtu právě Kincla porazil.

Titul je super. Ale já chci hlavně ukázat a prodat to, na čem jsem tolik dřel. Největší odměna je, když ti v kleci zvednou ruku nad hlavu. A ty vidíš radost fanoušků a svého týmu, který ví, čím vším sis prošel. To ani nejde popsat slovy. A pak samozřejmě ten pás šampiona, peníze...

Kolik za zápas v Edenu dostanete?

Zeptejte se Ondry Novotného. (usmívá se) Já jsem spokojený. Bude to největší výplata, jsou jsem kdy dostal.



Počkat, větší než v UFC?

Ano, tam musím z částky 30 % zdanit. Ani s bonusy jsem v UFC nedostal tolik jako teď v Oktagonu. Jsou to hezké peníze na skromnou dovolenou, na skromný život. A na mekáč!

Kdo vám tu finanční odměnu domlouval? Agent?

Já sám. Měl jsem i jiné nabídky, ale dali jsme si s Ondrou ruku. Soupeř má zas svou cenu. Jeho neřeším, jen sám sebe. Už se nemůžu dočkat, až s ním budu v kleci uprostřed Edenu. Myslím, že i lidi se na náš zápas hodně těší. Vždyť jsme spolu měli bojovat poprvé už na turnaji XFN před šesti lety! Vyhrál bych už tehdy a vyhraju i teď.