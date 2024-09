Skoro 300 úderů v ženském zápase. Ona mě kousla? divila se Pudilová

Norka Cecilie Bolanderová nastupovala v Brně do klece v bílém dresu. Za doktory odcházela s oblečením kompletně zbarveným do krvavě růžové, s napuchlým obličejem, rozbitým nosem a podlitými modřinami.

Taky Pudilové museli na lékařskou prohlídku pomoct, vydala se ze všech sil, pár minut po výhře na body jí do těla proudila tekutina z kapaček, aby vůbec stála na nohách.

Však si dámy v kleci vyměnily téměř tři sta úderů.

Konkrétně Pudilová trefila 179krát, Bolanderová 91krát.

„Jsem unavená!“ postěžovala si spokojeně Češka. „Fyzicky to bylo vážně náročné, ale užila jsem si to.“

„Kdybych mohl rozdat výkon večera já sám, dal bych ho Lucii, protože to byl jeden z nejšílenějších zápasů, co jsem kdy viděl,“ pochvaloval si Novotný.

Ozvláštněný kousancem. Během duelu si ho nevšimla Pudilová, rozhodčí ani komentátoři, takže i když by se za takový faul normálně trestalo, tentokrát se to přejde.

„Byl docela hnusnej, ale teď už zuby ani nejdou vidět. Nebudu to řešit. V UFC za to sice nedávno jednoho zápasníka vyhodili, ale to je asi jedno,“ krčí rameny Pudilová.

Igor Severino, zápasník, o němž Pudilová mluvila, paradoxně v minulých dnech podepsal smlouvu právě s Oktagonem. V UFC nastoupil do jediného zápasu, kde svého soupeře pokousal, načež hned dostal padáka. V kariéře bude pokračovat v Česku.

Ale zpátky k Pudilové, která se do Oktagonu vrátila po dvou a půl letech. Znovu přišla z UFC. V roce 2020 se vrátila domů po 4 prohrách v řadě v elitní světové soutěži.

Doma pak vyhrávala, tak v Americe dostala novou šanci. Vytěžila z ní jednu výhru ze čtyř zápasů.

Teď se o víkendu v Brně po úlevné a bolestivé výhře radovala: „Vrátila jsem se!“

„Mám velkou radost, že Lucii vidíme zápasit zase tak, jak ji známe,“ těšilo i Novotného.

Pudilová se pohybovala jako znovuzrozená. Předvedla krásný atraktivní zápas v postoji, sama měla v jednu chvíli namále, když se jí podlomila kolena, ale většinou hlavně rozdávala.

Souhlasili i dva ze tří rozhodčích, kteří jí vítězství přisoudili.

Do klece pak přišla její další soupeřka. Slovenka Lucia Szabová se s Pudilovou utká na konci prosince v Praze o titul bantamové váhy (61,2 kg).

Místo zlostného staredownu se ale bojovnice objaly. „Máš krásné šaty, moc ti to sluší,“ říkala Pudilová.

Szabová zase smekla před jejím výkonem: „Úplná šílenost, klobouk dolu. A jsem ráda, že splní náš zápas, přála jsem si ho.“

„Předvedeme ještě lepší zápas,“ slíbila Pudilová.

Podívejte se na momenty ze zápasu Pudilové s Bolanderovou: