Pudilová se vrací do Oktagonu. První Češka v UFC bude zápasit už v Brně

Na turnaji Oktagon 61 se utká s Cecilií Bolanderovou (3-0). Dosud neporažená Norka měla původně zápasit s Chorvatkou Sarou-Luzar Smajičovou, ta však kvůli zranění do moravské metropole nedorazí.

Třicetiletá Pudilová (14-10) se tak může předvést českým fanouškům možná dřív, než sama čekala.

V případě výhry si zajistí titulovou šanci v bantamové váze (do 61 kg).

Rodačka z Příbrami je vůbec první Češkou v UFC, kde zápasila v letech 2017 až 2020, načež po čtyřech prohrách zamířila do Oktagonu. Pod vlajkou žlutočerné organizace zvládla šest zápasů, ten poslední v květnu 2022, když v Ostravě porazila na body Brazilku Caroline da Cruzovou.



Poté dostala šanci k návratu do UFC. A ten jí vyšel parádně. V Salt Lake City porazila už ve druhém kole čínskou soupeřku Wu Ja-nan technickým knockoutem. „Stále nemůžu uvěřit, že jsem zpátky. Byla to velmi tvrdá cesta. Před rokem jsem byla outsider,“ popisovala.

„Hodně věcí jsem změnila, mám nyní skvělý tým SBG Ireland, všichni mi pomáhají a cítím, jak jdu nahoru,“ zmínila Straight Blast Gym, kde ji cepuje John Kavanagh.

Ovšem v UFC se jí ani napodruhé nedařilo. Když v červenci prohrála s Luanou Carolinovou z Brazílie 0:3 na body a neuspěla už ve třetím duelu za sebou, tušila, že šlo o její poslední představení v UFC. Skončila jí smlouva na čtyři zápasy a nová nabídka nepřišla. Z řady možností si vybrala návrat do Oktagonu. Tak jako před čtyřmi lety.

V sobotu 21. září v Brně bude k vidění hned dvanáct zápasů. Tahákem je souboj Machmuda Muradova, jenž se utká s Britem Scottem Askhamem, bývalým šampionem KSW. Muradov, česko-uzbecký bijec, se vrátil do Oktagonu po pěti letech v UFC.

Odehrají se zde i obě semifinále pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger lehké váhy: Keita vs. Legierski a Paradeiser vs. Duque.