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Slyšeli jste sami. „I’m fu*king back!“ Karlos Vémola v sobotním Oktagonu 94 zdolal Frédérica Vosgröneho ve druhém kole na TKO. Vémola přitom naposledy zápasil loni v létě, v Praze porazil slovenského rivala Végha a přemýšlel nad koncem kariéry. Jenže se mu kvůli obvinění z pašování kokainu obrátil život naruby. Teď ve vyprodané aréně ve Frankfurtu z dvaceti bojovníků zastupovali Čechy právě Vémola a David Kozma a oba své fighty vyhráli. Podívejte se na Vémolovo TKO i na vítězství Kozmy už v prvním kole.
Autor: Václav Havlíček, MF DNES
Vítěz! Vémola se vrátil do klece více než po roce.
Autor: OKTAGON MMA
A hned si připomenul, jak chutná triumf.
Autor: OKTAGON MMA
Vosgröneho zdolal ve druhém kole na TKO.
Autor: OKTAGON MMA
Ale pojďme od začátku: do klece nastoupil český zápasník jako stylizovaný „King Karlos“.
Autor: Václav Havlíček, MF DNES
A jeho soupeř Frédéric Vosgröne vypadal, že má nahnáno už při nástupu...
Autor: Václav Havlíček, MF DNES
Na souboj českého bouřliváka s německým fighterem bylo v Deutsche Bank Parku plno.
Autor: Václav Havlíček, MF DNES
Tam, kde fanoušci běžně sledují utkání fotbalového Eintrachtu, nyní přihlíželi řeži domácího hrdiny s Vémolou.
Autor: Václav Havlíček, MF DNES
A nebyl to pro ně hezký pohled. Vémola se do svého soupeře tvrdě pustil hned od začátku.
Autor: OKTAGON MMA
Plavovlasého Němce vůbec nešetřil.
Autor: OKTAGON MMA
Nejdřív si ho nadhodil...
Autor: OKTAGON MMA
... pak s ním ve vzduchu otočil...
Autor: OKTAGON MMA
... a prásk na zem!
Autor: OKTAGON MMA
„Už máš dost?!“ ptal se nejspíš Vémola svého soka.
Autor: OKTAGON MMA
Asi neměl, tak mu ještě přidal...
Autor: OKTAGON MMA
... a trošku ho přiškrtil.
Autor: OKTAGON MMA
Levý hák...
Autor: OKTAGON MMA
... pravý hák...
Autor: OKTAGON MMA
... Vémolovi je to jedno. Hlavně když rána sedne. Tady asi docela sedla – podle rozpláclého výrazu jeho soupeře.
Autor: OKTAGON MMA
Vosgröne chvílemi vypadal, jakoby chtěl z ringu utéct.
Autor: OKTAGON MMA
Hezky náskok kolenem...
Autor: OKTAGON MMA
... a pořádně natlačit na klec. Hlavně nedat protivníkovi čas na vydechnutí!
Autor: OKTAGON MMA
Není se čemu divit, že toho měl Vosgröne po fightu dost.
Autor: OKTAGON MMA
To ale ještě nebyl konec českým oslavám. V hlavním zápasu večera se představil David Kozma.
Autor: OKTAGON MMA
A také on mohl po pár minutách vítězoslavně vystřelit ruce vzhůru.
Autor: OKTAGON MMA
V kleci nedal šanci domácímu Christianu Eckerlinovi.
Autor: OKTAGON MMA
Byla to pro Němce tvrdá porážka. Kozma se s ním nepáral a zápas vyřídil hned v prvním kole.
Autor: OKTAGON MMA
Nejprve trocha oťukávání...
Autor: OKTAGON MMA
... a pak už si vzal Kozma protivníka do choku a Eckerlin rychle odklepal.
Autor: OKTAGON MMA
A čeští bijci tak dobyli frankfurtský Oktagon.
Autor: OKTAGON MMA