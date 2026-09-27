OBRAZEM: Vémola i Kozma, oba vítězní! Jak dva Češi ovládli Oktagon ve Frankfurtu

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař
Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.
Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se
Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.
Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany
Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...
Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?
Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...
Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry
Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...
Messi se nádherně trefil z přímáku. Miami ale přičítá další prohru
Fotbalisté Interu Miami v MLS prohráli 1:2 v Columbusu a protáhli sérii bez vítězství na pět zápasů. Obhájcům titulu nepomohl ani gól Lionela Messiho, který dal už 21. branku v sezoně.
Finálová krasojízda. Ale titul z BJK Cupu se zrodil jinde. A hlavně díky Noskové
Jistě, kdyby na finálovém turnaji nejprve neporazily Británii, poté Španělsko a v boji o titul také Ukrajinu, vytoužený pohár pro vítězky Billie Jean King Cupu by české tenistky nepozvedly. Ale...
Plzeňský Malík: Někdy si ten hokej děláme těžší, puk přehazujeme jak horký brambor
Třiceti úspěšnými zákroky přispěl plzeňský gólman Nick Malík k první tříbodové výhře v sezoně. V nedělním domácím duelu s hradeckými hokejisty kapituloval pouze jednou, když nedosáhl na střelu...
Vacek si na šampionátu v Montrealu zlomil nos, v ohrožení je jeho start na ME
Český cyklista Mathias Vacek si při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani....
Hora o Dynamu: Musí padnout na hubu, aby se ho ujali správní lidé
V létě uzavřel po 18 letech profesionální kariéru, ale z fotbalu nezmizel. Dvojnásobný český šampion Jakub Hora úspěšně propojuje hned několik různých rolí. Působí jako hráčský skaut pro německou...
Outsideři z Řecka poprvé zdolali Německo. V Lize národů uspělo Nizozemsko i Dánsko
Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0:1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2:1. Nizozemci po dvou brankách...
MS v silniční cyklistice 2026 Montréal: Program, trasy, favorité a výsledky
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 hostilo od 20. do 27. září kanadský Montréal. Na programu bylo celkem 13 závodů od juniorů až po kategorii Elite, včetně silničních závodů a časovek.
Sladká odměna pro věrného pomocníka. McNulty přelstil hvězdy a je mistrem světa
Kolikrát pomáhal svým lídrům k vítězstvím? Kolikrát cyklističtí fanoušci viděli jeho neúnavnou dřinu pro Tadeje Pogačara? Slovinec sice titul mistra světa v neděli v Montrealu neobhájil, duhový dres...
Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny
Mistr se vzepřel statistice i vývoji zápasu pátého kola extraligy a byť po dvou třetinách prohrával 1:2 z brněnského ledu odvezl všechny body. Pardubice hokejisty Komety porazily 5:3, když se...
Autrey naskočil a pomohl Olomoucku k výhře nad Ostravou. Písek dál stoprocentní
Po úvodních dvou výhrách basketbalisté Ostravy ve třetím kole Maxa NBL podlehli po napínavé koncovce na hřišti Olomoucka 76:77. Hanáci si připsali premiérový úspěch. Stoprocentní bilanci udržel...
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Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice
Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....
Bittner se po dvou letech dočkal výhry, ovládl jednorázový závod Paříž-Chauny
Pavel Bittner se po více než dvou letech dočkal čtvrtého vítězství mezi profesionály. Český cyklista v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chauny. Po více než 203 kilometrech Bittner o milimetry předčil...