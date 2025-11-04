První velkou šanci v UFC pokazil. Ale platí mi až moc, aby mě potrestali, věří si Keita

Fanoušek Oktagonu Keitu dobře zná. Tady vylétl do popředí zájmu v Evropě i ve světě, uzmul tituly lehké (70,3 kg) i pérové (65,8 kg) váhy, ovládl turnaj GameChanger, svůj rekord vylepšil za pouhé čtyři roky z 5:0 na 16:1 a zajistil si velice lukrativní výplatu.
Přestup do UFC byl dlouho očekávanou událostí. „Myslím, že ze začátku ani v UFC nerozuměli, jak velký humbuk okolo mě je. Oznámili můj zápas do Paříže s Patriciem Pitbullem a karta najednou lidi začala zajímat. Jak si povedu? Jak bude zápas probíhat? Proto byli naštvaní, přišli o někoho, na kom lidem záleží. Moje chyba,“ vykládá belgický bojovník.
Z jeho slov asi sami cítíte, jak si věří. Ale taky si uvědomuje, že to pokazil.
UFC posunulo jeho zápas s Pitbullem mezi ty hlavní na turnaji, ostatně jeho soupeř je ve světě MMA velký pojem, šampion světových organizací se skóre 37-8.
Problémy nastaly den před turnajem, když Keita nedokázal navážit v limitu. Měl o 1,3 kilogramu víc, než dovolovala pravidla.
Zápas se pořád mohl uskutečnit, ale soupeř odmítl. Nestává se to příliš často, ale právo na to měl. Navíc ještě zveřejnil video, kde ho Keita prosí, ba přímo žadoní, aby zápas nerušil.
„Nechápu, proč to zveřejnil. V tu chvíli z toho udělal osobní věc. Po tom, co se stalo na videu, jsme spolu seděli a povídali. Já se omlouval, on byl přátelský, všechno se zdálo být v pohodě,“ říká Keita. „Asi dorazil domů a začal si říkat, že si o něm budou lidi myslet, že zbaběle vycouval. Tak zveřejnil něco, kde budu vypadat blbě já. Nebylo to nutné i proto, že máme stejného manažera! Mohl to nechat být.“
Hned se začalo spekulovat, jestli to náhodou nebude znamenat svižný vyhazov. V UFC se příliš často druhé šance nedávají, na to ve světě žije až příliš mnoho výborných zápasníků jako Keita.
Zákulisím se každopádně šířilo, že se tvrdě vyjednává a Keitův manažerský tým se snaží škody uhladit. Sám Belgičan ale tvrdí, že padák nikdy nebyl ve hře.
„Vůbec! Nevím, odkud to přišlo, z UFC mi tohle nikdo neřekl. S manažerem UFC jsme se bavili osobně a mají zájem zápas s Pitbullem zopakovat. Asi nějaký novinář jen honil srdíčka,“ věří. „Šlo spíš o práci pro tým na sociální sítě. Takové věci se zkrátka stávají a já se poučil.“
Takže co dál? Keita prý míří k dalšímu zápasu v UFC okolo února nebo března, ideálně na turnaji v Londýně. Váhovou kategorii nezmění, jen si prý dá tentokrát pozor, aby tělo nestagnovalo.
A s kým? Variantou je, že ho UFC potrestá nějakým těžkým a neatraktivním soupeřem. „Ale na to mi platí až moc peněz, budou mi chtít dát někoho pořádného z žebříčku nejlepší patnáctky,“ myslí si Keita. „A i kdyby ne, tak si s tím poradím. Budu bojovat s kýmkoliv a kdekoliv. I kdyby mi teď dali ty nejlepší, bral bych to jako požehnání.“