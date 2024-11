Nejsem srab, nevybírám si soupeře. Vémola o obhajobě titulu v O2 areně

Štvalo ho, že nemůže zápasit na Oktagonu 63 v Bratislavě, jelikož jeho soupeř Samuel „Pirát“ Krištofič se zranil. „Měl si přetrhnout křižák a jít na operaci, pak nakonec nešel. No, kdoví, jak to bylo. Já jsem připravený zápasit hned, klidně dneska,“ vykládal Vémola.

Původně plánoval, že si užije vánoční svátky bez diety a trudného shazování váhy. Jenže všechno je jinak. Bude tváří nabitého Oktagonu 65 v pražské O2 areně (29. 12.), aktérem jednoho z tří titulových zápasů.

Proti sobě nebude mít žádné ořezávátko. Will Fleury ničil soupeře v Bellatoru či PFL. V Oktagonu si střihl dosud dva zápasy, nejprve ukončil na submisi Daniela Škvora, pak knokautoval v prvním kole slovenského obra Pavola Langera.

„Jsem zvíře, máš se na co těšit. Bude to největší zápas mého života. Sestřelím šampiona na jeho domácí půdě před 20 tisíci diváky.“

Fleury si moc přál utkat se právě s českou MMA ikonou. Pro turnaj v O2 areně byl však až druhou volbou. „Plánovali jsme dokončit trilogii Vémola versus Kincl. Byli jsme blízko,“ uvedl promotér a spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný. „Bohužel Patrik prohrál ve Frankfurtu, pak měl autonehodu a řekl, že to nemůže přijmout. Tak jsme volali Willovi.“

A chlapík o osm čísel vyšší a čtyři roky mladší než Vémola nadšeně kývl.

Will Fleury a Daniel Škvor na turnaji v Birminghamu

„Víte, mě vyzývá hodně zápasníků, půjdu s kýmkoli. Nejsem srab, nevybírám si soupeře. Budu bojovat s kýmkoli a kdekoli,“ řekl na noční tiskové konferenci v Bratislavě.

„Můj poslední zápas před odchodem do důchodu bude v létě proti Véghovi, Fleury je jen jedna překážka na cestě za dokončení trilogie s Véghem,“ popisoval dál Vémola, jenž v O2 areně zápasil už šestkrát. Třikrát vyhrál, třikrát padl.

Na tiskovce létala mezi soupeři ostrá slova. „Will má na mě pořád nějaké kecy na sociálních sítích. Že jsem zbabělec? Že se ti vyhýbám? „Ku*va, nikdo mě nebude nazývat zbabělcem. Hele, podělal sis to, když jsi dopoval a podělal jsi to i svými řečmi vůči mně. S radostí tě vezmu a hodím na hlavu.“

Doping? Ano, Fleury na začátku loňského roku neprošel antidopingovým testem. Tvrdí, že nasadil steroid drostanolon, aby nabral váhu do polotěžké divize. Deset kilogramů navíc, aby mohl zápasit na prestižním turnaji PFL o milion dolarů. Víme, jak to dopadlo. Turnaj byl bez něj, navrch dostal stopku na devět měsíců.

Oktagon mu dal novou šanci. „Chci tady začít od znova a zanechat tu velkou stopu. V prosinci dojde k začátku něčeho velkého a krásného.“

Z jejich souboje čiší i zápas pomsty. Je to deset let, kdy spolu trénovali. Vémola byl tenkrát součástí týmu London Shootfighters. „Karlos mě trefil, skákal jsem na jedné noze, až jsem si vyhodil kotník a přetrhl v něm vaz. Co na to on? Ani mi nepodal ruku a zmizel.“

Dojde k odplatě?