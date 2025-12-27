Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Autor:
  10:50
V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní se prostřednictvím sociálních sítí poprvé ozval svým fanouškům.
Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lela Vémola (prosinec 2025)
U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.
U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.
Policie při razii u domu Karlose Vémoly.
24 fotografií

„Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola.

„S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte,“ doplnil český Terminátor.

Čtyřicetiletý bijec ukončil svou kariéru profesionálního zápasníka v červnu výhrou nad Attilou Véghem v pražském Edenu. S organizací Oktagon MMA ale nadále spolupracuje: komentuje turnaje a je ústřední postavou projektu Celebrity Series, kde bojuje influencer proti MMA zápasníkovi. První díl se odehraje právě v nedělní O2 areně, kde se střetne vítěz reality show Survivor Pavel Tóth a zkušený bojovník Ondřej Raška.

Ale jak potvrdil promotér Ondřej Novotný v podcastu MMA Letem světem, Vémola u toho nebude. Byť poslední měsíce byl pro Tótha, nováčka v MMA, hlavním mentorem. Teď bude chtít kudrnatý mladík vyhrát i pro něj.

Zakuklenci se samopaly a 20 kg kokainu z Británie. Jak a proč zatkli Karlose Vémolu

Vémolu navíc trápí zdraví: kvůli zánětu v čelisti měl podstoupit operaci.

Půjde na ni i pod dohledem vězeňské služby?

A jak dlouho bude ještě ve vazbě?

Podle redakce iDNES.cz totiž Národní protidrogová centrála pracuje s verzí, že se Vémola a kontroverzní podnikatel Antonín Beck podíleli na dovozu kokainu do Česka ze zahraničí.

Ještě loni neznal rozdíl mezi KFC a UFC! Raška tepe do soupeře, který vyhrál Survivor

„Já osobně vůbec nevěřím tomu, že by se Karlos něčeho takového účastnil, ani že by byl zapojen s lidmi, se kterými je obviněný, jakkoliv se s Beckem zná. To je ale člověk, kterého v prostředí bojových sportů zná spousta lidí. Pohyboval se kolem scény a jeho syn zápasí,“ řekl Novotný.

„Z mé osobní zkušenosti platí, že kolem Karlose se vždy motali, motají a pravděpodobně budou vždy motat lidé, kteří jsou všelijací. Nikdy jsem ho ale neviděl s drogami, neslyšel jsem ho o nich mluvit ani jsem nic podobného nezažil. Samozřejmě to není důkaz, ale všichni, kdo Karlose znají a mají s ním bližší vztah, jsou z celé situace naprosto konsternováni,“ doplnil šéf Oktagonu.

Svého tréninkového parťáka hájí i zápasník Machmud Muradov: „Karlos je můj kamarád, prostě sparing partner a budu za ním stát. Cokoli by udělal, stejně bude můj kamarád a všechno dopadne, jak má. Hodně sil přeju jemu a jeho rodině a snad se za chvilku uvidíme tady v gymu.“

Karlos Vémola a Attila Végh na oficiálním vážení před Oktagonem 72 v Edenu v červnu 2025.

A podobná slova volí i Vémolův letitý rival Attila Végh. Ti dva se střetli v kleci hned třikrát: poprvé v listopadu 2019 vyhrál Végh, poté dvakrát Vémola. „V živote robíme ne vždy správne kroky. Napriek tomu aj tak nemáme právo súdiť. Rodine prajem veľa sil,“ vzkázal slovenský veterán MMA.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Parma vs. FiorentinaFotbal - 17. kolo - 27. 12. 2025:Parma vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
27. 12. 12:30
  • 3.80
  • 3.40
  • 2.12
Nottingham vs. Manchester CityFotbal - 18. kolo - 27. 12. 2025:Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
27. 12. 13:30
  • 5.30
  • 4.45
  • 1.62
Slavia vs. VsetínHokej - 35. kolo - 27. 12. 2025:Slavia vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
27. 12. 15:00
  • 2.20
  • 4.00
  • 2.69
Turín vs. CagliariFotbal - 17. kolo - 27. 12. 2025:Turín vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
27. 12. 15:00
  • 1.89
  • 3.45
  • 4.75
Lecce vs. ComoFotbal - 17. kolo - 27. 12. 2025:Lecce vs. Como //www.idnes.cz/sport
27. 12. 15:00
  • 5.14
  • 3.51
  • 1.82
IFK Helsinky vs. SpartaHokej - - 27. 12. 2025:IFK Helsinky vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 12. 15:10
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.

Kanada se chtěla proti českým hokejovým juniorům vytáhnout. Ještě aby ne, vždyť právě národní tým jí dvakrát za sebou vystavil stopku už ve čtvrtfinále. V prvním zápase ve skupině mistrovství světa...

27. prosince 2025  11:18

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

27. prosince 2025  10:50

Biatlon Schalke 2025: World Team Challenge, program, nominace, Češi

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu.

Koncem roku je prostor pro poutavé sportovní exhibice. Jednou z tradičních akcí je biatlonový závod dvojic s názvem World Team Challenge. Koná se na stadionu fotbalistů Schalke a Česko bude...

27. prosince 2025  10:20

Turné čtyř můstků 2025/2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Jedním z atraktivních sportovních zpestření v povánočním období je Turné čtyř můstků. Tradiční seriál závodů ve skocích na lyžích se letos koná od 28. prosince do 6. ledna. Dva podniky zamíří do...

27. prosince 2025  10:19

Krejčí dal jedenáct bodů, černá série Atlanty v NBA však pokračuje

Vít Krejčí (vpravo) z Atlanty vyráží do útoku, brání ho Jaime Jaquez Jr. z...

Český basketbalista Vít Krejčí nastřílel v dresu Atlanty 11 bodů, ale Hawks podlehli doma 111:126 Miami a zaznamenali pátou porážku v NBA za sebou. Atlantě se nedaří přesto, že se jí před čtyřmi...

27. prosince 2025  9:15

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s...

27. prosince 2025  8:46

Slováci na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku, zvítězili Američané i Finové

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

27. prosince 2025  8:35

Kult Vardy a jeho sladký život. Jak anglický raubíř probudil italské město houslí

Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese.

Ve městě zasvěceném houslařské tradici rozehrál na sklonku kariéry možná poslední symfonii. V osmatřiceti letech. V prostředí, které mu až dosud bylo naprosto cizí. V lize, o níž se tvrdí, že je pro...

27. prosince 2025  8:30

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

27. prosince 2025  7:25

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

27. prosince 2025  5:11,  aktualizováno  6:35

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

27. prosince 2025  1:11

Minus čtyřicet? Už brutální. Zabystřan o mrazech, adrenalinu i čiré euforii

Premium
Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Od jeho senzačního triumfu v super-G ve Val Gardeně už uplynulo pár dní. Přesto Jan Zabystřan povídá: „Pořád mi připadá šílené. O něčem takovém sníte, říkáte si, že kdyby se vám jednou podařilo aspoň...

27. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.