Vémola si tréninky zpestřil dětskou oslavou: Ach jo, všude jídlo a já nesmím

„Blázinec. Jsem po tréninku, chystám se na trénink a mezitím musím zvládnout tuhle oslavu,“ říká s úsměvem Karlos Vémola (36-7) v novém díle série Na Dohled před turnajem Oktagon 51 v O 2 areně.

„Já v dietě, Rocky narozeniny, Lili narozeniny, moje maminka má narozeniny a čtyři dny nato Vánoce. Nevadí, všechno zvládnu,“ líčí známý český bijec uprostřed narozeninového humbuku.

„Myslím na svou disciplínu, v těchto situacích nesmím ujet. Proto jsou lidi šampioni. Nedat si v pondělí nebo v úterý dokáže každej, ale nedat si na oslavě svých dětí nebo na Vánoce? Těžké chvilky. Zkouška, která je součástí mé výzvy.“

Shazování váhy, strádání a kručící břicho už Vémola zažil během Vánoc před třemi lety. Načež porazil v pětikolové bitvě Alexe Lohorého a získal pás šampiona střední váhy Oktagonu.

Nyní bude proti němu Samuel „Pirát“ Krištofič (16-6). Dvě známé tváře domácího MMA. Dva matadoři. 38 versus 34 let. Jen musí oba splnit domluvený váhový limit 88,5 kg.

Pojí je dlouholetá rivalita. Vémola si dělal chutě na potetovaného Slováka už v roce 2017, kdy „Pirát“ ovládl reality show Oktagon Výzva 2 a zaujal bilancí 9-0. Tehdy byl „český Terminátor“ pod hlavičkou už zaniklé organizace XFN.

Před dvěma lety se měli střetnout den před Silvestrem, ale Vémola si zranil ruku. Takže až nyní. „Mediální zájem je o hodně vyšší, Karlose všichni znají,“ přiznává Krištofič, jenž naposledy padl s Bryczekem a Lohorém. Jeho jméno už nemá takový zvuk jako kdysi.

„Teď se dost ukazuju, chodím do podcastů. Všichni se ptají: Tak co ten Karlos? Tohle zažili i jeho soupeři Mikulášek, Ďatelinka, Pavol Langer... Šli do zápasu s tím, že už chtějí mít po něm a mít pokoj.“

Vémola původně toužil po třetím duelu s Patrikem Kinclem, ale ten jeho výzvu nepřijal. V prosincové O 2 areně měl zápasit o titul s Vlastem Čepem. Ovšem kvůli zlomené očnici bude z Kincla jen divák. Čepo se utká s polským šampionem Piotrem Wawrzyniakem.

Vémola ví, že má před sebou jeden z vrcholů kariéry. „Moje poslední O 2 arena,“ hlásí úřadující šampion Oktagonu v polotěžké váze, tedy do 93 kilogramů. Tentokrát ho při hubnutí čeká těžší šichta.

Přesto si neodpustil štědrovečerní večeři. V obleku Santa Clause, s manželkou Lelou a dětmi po boku a rozmanitou zvířecí tlupou v zádech.

Vémola s manželkou a dětmi, dvě starší jsou z předchozího vztahu:

Jen tradiční kalorické pochoutky nahradil rybou na vodě a brokolicí. Není divu, že už se těší, až do sebe o Silvestra pošle tác chlebíčků. Nejdřív ale pokoří „Piráta“. Alespoň takhle si to naplánoval.