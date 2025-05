V listopadu 2019 v O2 areně slavil Végh. Loni v červnu v Edenu před zhruba 28 tisíc diváky Vémola. Je to 1:1, kdo dá gól, vyhrál. Už 14. června se utkají do třetice a naposledy.



„Strašně se těším. Bude to největší svátek MMA. Podobně nabitý turnaj a navíc v Edenu tu dlouho nebude,“ říká Vémola.

Myslíte?

Eden není samozřejmost, fakt. To není každoroční Štvanice pro pár tisíc diváků, Eden je za odměnu. A že u toho můžu být? Mít tam poslední zápas své kariéry? Paráda. Doufám, že bude narváno.

Poslední dva vaše zápasy proti Véghovi se také konaly v Praze, ale fanoušci nebyli zrovna na vaší straně.

Lidi byli padesát na padesát, někdo fandil mně, někdo Attilovi. Hlavní je, že na nás lidi přišli, že byl plný dům. Pokud to bude stejné i tentokrát, budu vděčný. Pro fanoušky nehodlám padnout, dám do toho všechno. Jsou neuvěřitelný motor, legální doping, co mě žene dopředu. I díky nim jsem loni v Edenu vyhrál a mohu svou metu dál posouvat.

Další meta je jaká?

Je poměrně daleko, ale zároveň blízko. Chci dostat MMA na olympijské hry. To je prostě nejvíc. A nechci jen sedět doma a koukat na to v televizi, chci tam jet s nimi. To by byla opravdu velká věc. Jasně, někdo říká, že Německo je nejvíc, ale já to tak nemám. V Německu nemám své fanoušky. Abych šel s Němcem a 60 tisíc lidí na mě bučelo? Tam mají svoje hvězdy jako Eckerlina a spol. Já nejsem na světové úrovni jako třeba Jirka Procházka. Ale teď mám v hlavě jen Eden. Až stadionem začne znít Gott...

Takže opět budete mít jako nástupovku píseň od Karla Gotta?

Kája rozhodně musí být. Už když jdu na ten zápas, tak si ho pouštím. Mám pocit, že když mě do ringu doprovází, tak to nemůže špatně dopadnout. Loni hrálo Cest la vie, ještě uvidím, co vyberu letos. Tohle řeším až v posledním týdnu, teď určitě nemám v hlavě nástupovku, ale svoji dietu, abych dodržoval tréninky, abych makal. Viděli jste teď Végha?

Vypadá ve formě.

No právě, je vidět, že dře. Má strategii, že chce, abych usnul na vavřínech, abych si myslel, že nemaká. Vím, že maká, že dělá pro ten zápas možné i nemožné, že mě nenávidí, protože žije každý den v potu a v krvi, aby urval výhru a mohl z ní další roky žít. Ale já to chci stoprocentně víc. Celý jsem si to vymyslel. Přišel jsem do Oktagonu kvůli Attilovi. Bohužel jsem na začátku klopýtnul. Podruhé totéž udělat nemůžu.

Karlos Vémola a Attila Végh

V zápase s Véghem bude ve hře Infinity belt, pás nekonečnosti, novinka Oktagonu.

Ať už budeme zápasit o jakýkoli pás, vždycky jde hlavně o vítězství, o ten odkaz, co s námi zůstane navěky. Takže ten název Infinity to vlastně dobře vystihuje.

Není ten název zavazující?

Celý ten zápas, celá ta trilogie a odkaz je strašně zavazující. To je něco, co mě bude doprovázet po zbytek života, každý den. Právě o tom lidi budou mluvit. Ne o zápasech s Kinclem nebo s Iličem, ale o trilogii s Véghem, jak to mezi námi nakonec dopadlo. Každý den, když někam půjdu, tak budu slyšet reakce lidí. A vy nechcete slyšet: Karlosi, to nevadí, jak to dopadlo... Ne! Chcete pochvalu a poplácání po zádech. Od tohoto zápasu se bude vyvíjet hodně věcí. Navíc mám pět dětí, o které se musím postarat. Teda doufám, že jsem teprve v půlce, že ještě nějaké děti přibudou.

Teď máte doma teprve měsíčního syna Arnolda.

To víte, že vstávat několikrát za noc a zároveň trénovat není jen tak. Je to pro mě další bič, zodpovědnost. Ale jsou to překážky, které mi na mé cestě pomůžou. Pokud jde všechno hladce a jednoduše, většinou to nedopadá dobře. Teď budu ještě pár týdnů dřít a pak se těším na léto s rodinou, na MMA důchod.

Opravdu? Nepřijde ještě nějaký zápas?

Takhle... Mike Tyson se taky loni vrátil skoro v šedesáti letech do ringu. Hodně lidí mu to vyčetlo, ale já ho naprosto chápu. Zápasil s influencerem Jakem Paulem, šlo o neuvěřitelný miliardový fight, který strhl pozornost celého světa. Takže až mi Ondra Novotný zavolá: Hele, opravili Strahov, bude tam 250 tisíc lidí a čeká tě McGregor, tak neříkám, že z toho důchodu nevylezu. Ale takové výzvy momentálně nejsou.

Mimochodem, o jakou finanční odměnu budete s Attilou zápasit?

Tenhle zápas jsem si určoval já. Loni před odvetou jsem řekl, že mi je úplně jedno, kolik za to dostanu, jenom chci stejně jako Attila. To bylo chytré, věděl jsem, že je na peníze šikovný, že to domluví dobře. Teď jsem řekl Ondrovi Novotnému: Hele, na penězích mi nezáleží, ale ať naše výplata začíná dvojkou.



Dvojkou? Takže dva miliony euro?

Jen ať si lidi domyslí, zda to jsou dva tisíce euro, dva miliony nebo dvacet milionů, prostě je tam dvojka. Což je zlomový moment. Myslím, že zápasit o takovou částku se tu ještě nikomu nepovedlo.