Odveta bude! Vémola shodil 12 kilo za den, Kincl vyhrožoval: Zabiju ho

Oficiální vážení mají za sebou. Karlos Vémola navážil v pátek ráno 83,7 kilogramů, Patrik Kincl 83,8. Dlouho očekávanému souboji o pás šampiona střední váhy Oktagonu tak už nic nebrání.

„Včera mi zbývalo ještě 12 kilo. Děkuju všem, co věřili, že to dám. Že Terminátor nepatří do starého železa. Zítra budu dvojitý šampion,“ hlásil Vémola.

Sedmatřicetiletý ranař se s o čtyři roky mladším Kinclem utkal už před pěti lety, tehdy pod hlavičkou organizace XFN. A hradeckého patriota porazil na body. Jenže pás šampiona střední váhy drží Kincl, který ho získal loni v únoru v zápase se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem.

„Jsem šťastný. Po pěti letech je to konečně tady. Zabiju ho! Šel jsem si za tím celou dobu. Už jsem myslel, že je to ztracený, ale houževnatost a disciplína vás vždy dovedou tam, kam chcete,“ vykládal Kincl.

A s úsměvem dodal: „Hlavně mi nepiště, jestli mám nějaké lístky do O2 areny. Nemám.“

Na sobotní galavečer Oktagon 43 zbývá stále ještě zhruba 10% vstupenek. Lze ale předpokládat, že libeňská hala bude nakonec plná. Po zrušeném prosincovém souboji Kincl vs. Vémola lidé vyčkávali, zda se tentokrát odveta opravdu uskuteční, zda oba zápasníci budou fit a splní váhový limit.

Redakce iDNES.cz se v anketě mezi lidmi ptala, zda vědí, jaká sportovní akce se v sobotu v O2 areně koná. A komu z dvojice Kincl-Vémola budou fandit? Našli se i tací, kteří dumali: „Vémola? Kdo to je?“

Na turnaji budou kromě zápasu Kincla s Vémolou k vidění i dva čtvrtfinálové duely milionové pyramidy Tipsport Gamechanger. Dánský zápasník Louis Glismann (77,6 kg) a Nizozemec Melvin van Suijdam (77,4 kg) váhový limit 77,6 kg splnili.

Stejně tak i jediný český zástupce pyramidy David Kozma (77,6 kg), který se utká s Alexem Lohorém. Právě francouzský zápasník jako jediný váhový limit velterové divize nezvládl. Váha mu ukázala 78,7 kg, tedy o kilo víc. Na shození dostal dvě hodiny.

Na váhu se nedostavil Brit Lee Chadwick, který má ve své zemi hasičské zkoušky. Vážení tak proběhne přes videohovor. Na místě bude na vše dohlížet i muž z týmu Poláka Roberta Bryczeka (84,4 kg), Chadwickova soupeře.

V pátek od 17 hodin se uskuteční ještě veřejné vážení před fanoušky v Galerii Harfa. Turnaj startuje v sobotu v 18 hodin, přímý přenos poběží na platformě oktagon.tv. Na hlavní zápas večera dojde okolo půlnoci.