Vémola před bitvou ve Frankfurtu: Pasternak je jako dieselový motor

Festhalle, historická budova na frankfurtkém výstavišti, která byla otevřena už v roce 1909, přivítá v sobotu galavečer organizace Oktagon MMA. V akci budou osobnosti německé bojové scény Stephan Pütz a Martin Zawada, kteří jsou zároveň trenéři německé Oktagon výzvy. A také Christian Eckerlin v souboji s Brazilcem Nevesem de Oliveirou.

Z československého MMA se zde představí vedle dvojnásobného šampiona Oktagonu Ivana „Buki“ Buchingera čeští bijci Jaroslav Pokorný, Zdeněk Polívka a Karlos Vémola. Český terminátor svedl před dvěma týdny boxerský souboj s raperem Marpem, tentokrát ho čeká silnější kalibr: Polák Michal Pasternak, majitel černého pásu v BJJ.

„Bude to jeden z mých nejtěžších zápasů. Soupeř mi stylově nesedí, je to vysoký zemař, já mám radši malé postojáře. Potřebuji tento fight vyhrát a pak budu mít sedm týdnů přípravy na důležitý zápas na Štvanici,“ řekl Vémola ve videu na youtube kanále Oktagon MMA.

Michal Pasternak

Osmatřicetiletý polský zápasník s přezdívkou Wampir má za sebou pestrou kariéru. V prvních dvou letech byl k neporažení, zaznamenal 11 výher v řadě. Poté, co prošel domácími MMA organizacemi, zkusil v roce 2014 štěstí v největší asijské organizaci ONE Championship. Zápasil i v RCC, kde narazil na Ivana Shtyrkova, s nímž padl na body. Naposledy se utkal 5. března s Kacperem Miklaszem, vyhrál technickým K.O. Co ukáže proti Vémolovi?

„Pasternak je jako dieselový motor, zápasí stejně v prvním kole i ve třetím, nebude to jednoduché,“ upozornil Vémola, jenž se v Německu předvede vůbec poprvé. Zároveň připomněl, že by si to jednou rád rozdal s tamní hvězdou Stephanem Pützem, který nosí stejně jako on přezdívku Terminátor. „Po zápase s Pasternakem a potom s jejich rádoby terminátorem si mě Německo zamiluje. V MMA je jenom jeden terminátor.“