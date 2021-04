„Byla by to pro nás zajímavá varianta, komunikujeme o něm,“ přiznává promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný pro iDNES.cz. Aby se však duel odehrál, muselo by se vyřešit mnoho otázek a překážek. Třeba to, aby Rusové uvěřili, že Vémola ze zápasu na poslední chvíli nevycouvá.

Oba mají skvělý wrestling, takže by Ragozin neměl Karlosovi sedět, Rus má navíc dobrý postoj, Vémola na druhou stranu železnou bradu a obrovskou sílu. Zápas bych viděl 60 na 40 pro Ragozina. rozhodčí Jakub Müller