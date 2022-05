Vémola po hořké výhře: Lidi, snad jste nečekali, že budu boxovat?

Měl tlak a převahu. Karlos Vémola by nejspíš vyhrál i bez kontroverzního verdiktu rozhodčího, po němž se zaplněnou O2 arénou ozvalo bučení a pískot. „Oba jsme tomu obětovali hrozně moc, klobouk dolu před Marpem. Bučení si nikdo nezasloužil,“ pověděl Vémola na pozápasové tiskové konferenci.

O čem oba hlavní aktéři galavečera Oktagon Underground mluvili?

O předčasném ukončení zápasu:

Marpo: Nesouhlasím s tím, přišlo mi to nefér. Nebyl jsem otřesený, dokonce jsme se s Karlosem hecovali. Myslím, že jsem aktivní byl, nemusím tam nasypat padesát úderů. Mrzí mě to, myslím, že bychom v klidu doboxovali těch šest kol. Přišlo mi zbytečný to takhle ukončit.

Vémola: Taky mě mrzí, jak to skončilo. I proto, že jsem slíbil své první K.O. Necítil jsem, že by byl Marpo otřesený. Je škoda, že lidi bučeli. Kdyby viděli, co všechno jsme museli obětovat. Chci Marpovi poděkovat, dokázal mě hecnout. I když to je disco zápasník, jak já říkám, tak jsem se na něj připravoval jak na mistra světa. Chtěl jsem tlačit a tlačit, rozhodně jsem ho nepodcenil. Na zpěváka je to velký tvrďák. Když mě trefil, hučela mi hlava. Míťa (trenér) za mnou přišel: Proč to nezakončíš levým hákem, jako to děláme? A já: Dej mi ještě kolo, ukončím to v pátém nebo šestém. Nechtěl jsem riskovat ve druhém nebo třetím kole, že mě Marpo trefí nějakým zvedákem. Chtěli jsme vytěžit z mé fyzické přípravy, nejsem technický boxer, jsem dříč.

O atmosféře zápasu:

Marpo: Tušil jsem, že lidi budou bučet, že Karlos bude dávat hlavy... On to i řekl, že to bude prasárna a byla. Moje taktika byla dávat zvedáky, ale dostal jsem asi třicet hlav, Karlos je široký, nedařilo se mi zdrhnout.

Vémola: Lidi, co jste čekali? Že začnu boxovat? Já nejsem boxer, ale zápasník. Tlačil jsem, nechtěl jsem ho pustit k boxování, protože on oproti mě boxovat umí. Já nejsem lepší boxer než on, ale jsem silnější, těžší, tvrdší, mám větší drajv a lepší fízu. Pro mě je čest být mezi provazy. Porazil jsem lepšího boxera, nevyhrál ani kolo. Je jedno, zda bychom tam byli čtyři nebo dvanáct kol, všechny by vypadaly stejně. A jestli jsem dával nějaký hlavy? Jak řekl Miloš Petrášek: jsem jak spadnutý automat coca-coly ze schodů, těžko se zastavuju. Neudělal jsem žádný faul úmyslně, rozhodčí mě napomínal jen za tlačení hlavou, ne za faul ani úder hlavou. Opakuju, nejsem boxer, jen kluk, který má neuvěřitelnou touhu po vítězství.

O svých plánech:

Marpo: Teď jsem zklamaný, musím to vstřebat. Jediné, co teď chci, je jít za synem a přítelkyní. Obejmout je a vyrazit domů.

Vémola: V neděli mám volno. S kamarádem Radkem Filipi a jeho přítelkyní Luckou Bílou jdeme do oblíbené restaurace, dám si obrovský burger. Poblíž je má oblíbená zoo, tak se podívám na nějaké tygry a lvy, to bude moje dovolená. Velký relax nemám v plánu. V pondělí mám jacuzzi, večer sparing v Reinders Gymu, makáme až do zápasu v Německu 4. června. Pak budu mít dva dny volna, souboj na Štvanici, pak se snad konečně ožením jako šampion a dám si delší volno. Teď ale není čas ztrácet čas.

O možné odvetě:

Marpo: Nemám s tím problém. Lidi říkali: zpěvák, zpěvák... Nechal jsem tam velké srdce a klidně si to dám znova.

Vémola: Nevím, jestli by to někdo chtěl vidět. Ale pokud to někdo zaplatí, proč ne.